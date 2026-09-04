İsrail ve Yunanistan Savunma Bakanlığı arasında yapılan Aşil Kalkanı anlaşması, Yunanistan'ın muhalefet sol partileri tarafından eleştirilere neden oldu. Yaklaşık 3 milyar euro değerindeki anlaşmada Davud'un Sapanı, Barak MX, Spyder mobil sistemleri ve Elta MMR çok görevli radarların kurulacağı belirtilirken, yapılan anlaşmanın bugüne kadarki en büyük savunma ihracatı anlaşması olduğu ifade edildi.

YUNANİSTAN'DA MUHALEFETTEKİ SOL PARTİLERDEN ANLAŞMAYA TEPKİ

Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) yaptığı açıklamada Yunanistan'ı üçüncü ülkelere bağımlı olmakla suçlarken "Yeni Demokrasi hükümeti, uluslararası örgütlerin tepkilerini görmezden gelen, Batı Şeria'da da uluslararası hukuku çiğneyen soykırımcı İsrail hükümeti ile Yunanistan'ın savunma ve askeri alandaki bağımlılığını artırmayı seçiyor. Jeopolitik sorunlarla dolu bir dönemde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın caydırıcı gücünü sözde artırmasını kutluyor." ifadeleri yer aldı.

Hükümetin bu anlaşmayı bir zafer olarak değerlendirmesine rağmen cevaplanması gereken birçok soru olduğuna işaret edilen açıklamada, Yunanistan'ın üçüncü ülkelere bağımlılıktan uzak, ekonomik olarak sürdürülebilir, dayanıklı, ulusal olarak kontrol edilen bir hava savunma sistemi edinip edinemeyeceği sorusu dile getirildi.

Açıklamada, "Ülkemiz gerçekten daha fazla stratejik özerklik kazanıyor mu yoksa İsrail'e stratejik karşılıklı bağımlılık çerçevesinde, İsrail-ABD anti balistik ve uçaksavar güvenlik sistemine mi dahil oluyor?" sorusuna da yer verildi.

Hükümetin yaklaşık 3 milyar avroluk bir savunma harcamasını şeffaf olmayan ve Yunan mükelleflere yük getirecek şekilde yaptığı eleştirisinin de bulunduğu açıklamada, "Ülkemiz, stratejik özerklik çerçevesinde, siyasi hesap verilebilirliğin ve mutlak şeffaflığın garanti altına alındığı güçlü bir hava savunmasına ihtiyaç duymaktadır." ifadesi de kullanıldı. Hükümetten anlaşmanın teknik detaylarına ilişkin bilgi vermesi ve Yunanistan'ın stratejik bağımsızlığını ne kadar garanti altına aldığını belirtmesi istendi.

İsrail ile yapılan Aşil Kalkanı anlaşması Atina'da tartışmaları beraberinde getirirken, A Haber'de kurulacak sistemin özellikleri ve Ege adalarındaki asıl planın ayrıntıları masaya yatırıldı.

"ANLAŞMANIN ARKASINDA SİYONİST PLANI VAR"

Yunanistan'ın borç batağında olmasına rağmen silahlanma çabasını eleştiren Dr. Eray Güçlüer, "Aslında işin arkasında nasıl bir Siyonist plan olduğunu, Yunanistan'ı nasıl bir cenderenin içine almaya çalıştıklarını hep beraber anlıyoruz. Bu her ne kadar Türkiye'ye karşıymış gibi görünse de aslında İsrail'in Yunanistan'ı ele geçirme planıdır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın almayı planladığı sistemlerin teslimat süresine dikkat çeken Güçlüer, "Bu Elta MMR çok görevli radar 3 yıl sonra deniyor. 3 yıl sonra Türkiye hangi pozisyonda olacak? Bizim Siper Blok-2 seri üretimde ve menzili 250 kilometre. Patriot'un menzili ise 160 kilometre. Biz Patriot'u çoktan geçtik." sözleriyle Türkiye'nin teknolojik üstünlüğünü vurguladı.