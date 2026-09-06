Türkiye'nin hafızasında derin iz: Tarihin kara lekesi 6-7 Eylül olayları

Türkiye'nin yakın tarihine kara bir leke olarak geçen 6-7 Eylül olayları, aradan geçen yıllara rağmen milletin vicdanında derin bir yara olmaya devam ediyor. 1955 yılında masum gayrimüslim vatandaşları hedef alan yağma, şiddet ve provokasyon dalgası, toplumsal barış ve birliği hedef alan karanlık bir operasyon olarak tarihe geçti.

KİRLİ OYUNUN PERDE ARKASI: DIŞ GÜÇLERİN SENARYOLARI NELERDİ?

Toplumun hafızasından silinmeyen saldırıların ardından, "O günlerde gerçekte neler yaşandı?", "Bu kanlı sürecin perde arkasında hangi odaklar vardı?" ve "Dış güçlerin Türkiye'yi karıştırmak için yürüttüğü kirli senaryolarda bu olayların yeri neydi?" soruları yeniden gündeme geldi. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar, kaos planları ve milletin kardeşliğini hedef alan kurgular tüm boyutlarıyla ele alındı.