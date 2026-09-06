Türkiye'nin hafızasında derin iz: Tarihin kara lekesi 6-7 Eylül olayları
Türkiye'nin hafızasına kazınan en karanlık tezgâhlardan biri olan 6-7 Eylül olaylarının üzerinden yıllar geçse de acısı tazeliğini koruyor. 1955 yılında gayrimüslim vatandaşların hedef alındığı, yağma ve saldırılarla toplumsal bellekte derin yaralar açan bu kanlı sürecin perde arkası ve dış güçlerin kirli senaryoları, A Haber'in hazırladığı özel belgeselle ekranlara taşındı.
Türkiye'nin yakın tarihine kara bir leke olarak geçen 6-7 Eylül olayları, aradan geçen yıllara rağmen milletin vicdanında derin bir yara olmaya devam ediyor. 1955 yılında masum gayrimüslim vatandaşları hedef alan yağma, şiddet ve provokasyon dalgası, toplumsal barış ve birliği hedef alan karanlık bir operasyon olarak tarihe geçti.
KİRLİ OYUNUN PERDE ARKASI: DIŞ GÜÇLERİN SENARYOLARI NELERDİ?
Toplumun hafızasından silinmeyen saldırıların ardından, "O günlerde gerçekte neler yaşandı?", "Bu kanlı sürecin perde arkasında hangi odaklar vardı?" ve "Dış güçlerin Türkiye'yi karıştırmak için yürüttüğü kirli senaryolarda bu olayların yeri neydi?" soruları yeniden gündeme geldi. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar, kaos planları ve milletin kardeşliğini hedef alan kurgular tüm boyutlarıyla ele alındı.
TÜM DETAYLAR A HABER BELGESELİYLE EKRANLARA GELDİ
Tarihin en karanlık sayfalarından birine ışık tutan A Haber, hazırladığı "6-7 Eylül Olayları" belgeseliyle yaşanan felaketin iç yüzünü, planlanan provokasyonları ve dış güçlerin hain tuzaklarını çarpıcı detaylarla izleyicilerin dikkatine sundu.