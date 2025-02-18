Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in meteor hazımsızlığı! Ege’de sular ısınacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis geçtiğimiz hafta Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile görüşmüş ve Avrupa üretimi meteor füzelerinin Türkiye'ye satışının engellenmesini talep etmişti. Macron'dan beklediği yanıtı alamayan Miçotakis, Ege'de yeniden tansiyonu yükseltecek açıklamalar yaptı. Sınır güvenliği için silahlı kuvvetlerinin daha da artırılacağını söyledi. Türkyie'nin yapıcı bir rol üstlendiği bu dönemde Yunanistan'ın bu tutumu ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde…

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