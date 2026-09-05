Katil İsrail’den Ege’de kirli tezgah! A Haber’de çarpıcı analiz: “Yunanistan üzerinden NATO’ya sızma planı”
Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Avrupa’nın değişen güvenlik mimarisi ve bu süreçte İsrail’in Yunanistan’ı bir "aparat" olarak kullanarak NATO’ya sızma girişimleri A Haber ekranlarında mercek altına alındı. Siyaset bilimci Dr. Fatma Yeşilyurt ve emekli istihbarat albayı Coşkun Başbuğ, İsrail’in Gazze’deki soykırım sonrası içine düştüğü izolasyondan kurtulmak için geliştirdiği savunma sanayisi stratejilerini ve Yunanistan ile kurulan ittifakın Türkiye üzerindeki olası etkilerini çarpıcı detaylarla analiz etti.
Ege'de tırmanan silahlanma yarışından NATO içindeki kritik diplomasi trafiğine kadar birçok başlığın ele alındığı A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programında siyaset bilimci Dr. Fatma Yeşilyurt ve emekli istihbarat albayı Coşkun Başbuğ, İsrail-Yunanistan hattında giderek derinleşen savunma iş birliğinin perde arkasını ve İsrail'in Yunanistan üzerinden yürüttüğü öne sürülen "vekil aktör" stratejisini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
İSRAİL'İN NATO'YA SIZMA STRATEJİSİ VE YUNANİSTAN APARATI
Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisini NATO'ya devretme sürecini değerlendiren siyaset bilimci Dr. Fatma Yeşilyurt, İsrail'in bu süreçteki konumuna dikkat çekti.
Yeşilyurt, "Bir de İsrail perspektifinden bakalım olaya dilerseniz. Şimdi hep konuşuyoruz, Avrupa Birliği artık Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra güvenlik mimarisini NATO'ya devredemedi. Kiminle yola çıkacaktı? 'Daha güvenilir bir aktör' dedik. Türkiye ile birçok Avrupa ülkesinin savunma sanayisi anlamında iş birliğini konuştuk. Peki İsrail burada nerede? Dışlanan bir İsrail, dışlanan bir Yunanistan var karşımızda." ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın Avrupa nezdindeki tutumuna da değinen Yeşilyurt, İsrail'in NATO'ya yaklaşmak için Yunanistan'ı bir araç olarak kullandığını belirterek, "Yunanistan bunca zaman Avrupa'nın küçük, şımarık bir çocuğu gibi 'Borçlandım, hadi Avrupa Birliği kredi versin. Hadi hemen Türkiye'yi şikâyet edeyim.' diyen bir Yunanistan var. Peki NATO'ya nasıl sızacaktı İsrail? İşte Yunanistan aparatını kullanarak." dedi.
İsrail'in Finlandiya ve Yunanistan'a yönelik savunma satışları üzerinden NATO'ya entegre olmaya çalıştığını belirten Yeşilyurt, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi Türkiye'de güvenlik mimarisini oluşturmaya çalışırken Avrupa Birliği üye ülkeleri artık Yunanistan aracılığıyla... Hatta sadece Yunanistan değil, bakın bundan önce Finlandiya'ya da aynı şekilde İsrail'in böyle bir satışı söz konusu oldu. Böylelikle güvenlik mimarisini yavaş yavaş NATO'ya entegre edip, 'Bakın, ben de varım. Benimle de anlaşabilirsin. Beni dışlamayın, Gazze'de yaptığım soykırımdan dolayı beni izole etmeyin.' mesajı veriyor. Zaten çok fazla dışlayan yok da hani, bir nebze de en azından izole edilmeye başlandı."
Projenin uzun vadeli etkilerine de değinen Yeşilyurt, "'Benim de güvenlik mimarim sizin Rusya-Ukrayna Savaşı'nızda işinize yarayabilir. Bakın, önce Finlandiya'ya verdim, şimdi Yunanistan'a veriyorum.' E, yarın öbür gün bunların kurulum aşaması, mühimmat, onarım, denetim; hepsinde İsrail'in söz konusu olacağı bir projeden bahsediyoruz. Bu durum yavaş yavaş Avrupa'ya ve NATO üyelerine, 'Benimle de çalışabilirsin. Beni izole etme, bak benim de savunma kapasitem var. Türkiye'yi dışla.' mesajını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
ÇELİK KUBBE VE SAVUNMA SİSTEMLERİNDEKİ ÇİFTE STANDART
Yunanistan'a kurulması planlanan radar sistemlerinin Türkiye açısından bir güvenlik zafiyeti oluşturup oluşturmayacağı sorusu üzerine emekli istihbarat albayı Coşkun Başbuğ, sistemin çalışma prensibine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başbuğ, "Olmaz. Niye? Bu bahsettiğimiz radar... Bak, şu katmanları sıralamışlar, güzel. Şu yerde bahsettiğim komuta kontrol aracı, radar, füzeler. Şimdi radar, dikkat edersen, havayı sürekli tarıyor. Herhangi bir uçak, İHA, SİHA, yaklaşan bir cisim veya füzeye karşı gökyüzünü tarıyor. Varsa bir tehdit, tespit edilen hedefin mesafesi ve süratine göre hemen komuta kontrol merkezindeki sistem hangi katmanın ateşleyeceğine karar veriyor." dedi.