Yeşilyurt, "Bir de İsrail perspektifinden bakalım olaya dilerseniz. Şimdi hep konuşuyoruz, Avrupa Birliği artık Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra güvenlik mimarisini NATO'ya devredemedi. Kiminle yola çıkacaktı? 'Daha güvenilir bir aktör' dedik. Türkiye ile birçok Avrupa ülkesinin savunma sanayisi anlamında iş birliğini konuştuk. Peki İsrail burada nerede? Dışlanan bir İsrail, dışlanan bir Yunanistan var karşımızda." ifadelerini kullandı.

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Yunanistan'ın Avrupa nezdindeki tutumuna da değinen Yeşilyurt, İsrail'in NATO'ya yaklaşmak için Yunanistan'ı bir araç olarak kullandığını belirterek, "Yunanistan bunca zaman Avrupa'nın küçük, şımarık bir çocuğu gibi 'Borçlandım, hadi Avrupa Birliği kredi versin. Hadi hemen Türkiye'yi şikâyet edeyim.' diyen bir Yunanistan var. Peki NATO'ya nasıl sızacaktı İsrail? İşte Yunanistan aparatını kullanarak." dedi.

İsrail'in Finlandiya ve Yunanistan'a yönelik savunma satışları üzerinden NATO'ya entegre olmaya çalıştığını belirten Yeşilyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Türkiye'de güvenlik mimarisini oluşturmaya çalışırken Avrupa Birliği üye ülkeleri artık Yunanistan aracılığıyla... Hatta sadece Yunanistan değil, bakın bundan önce Finlandiya'ya da aynı şekilde İsrail'in böyle bir satışı söz konusu oldu. Böylelikle güvenlik mimarisini yavaş yavaş NATO'ya entegre edip, 'Bakın, ben de varım. Benimle de anlaşabilirsin. Beni dışlamayın, Gazze'de yaptığım soykırımdan dolayı beni izole etmeyin.' mesajı veriyor. Zaten çok fazla dışlayan yok da hani, bir nebze de en azından izole edilmeye başlandı."

Projenin uzun vadeli etkilerine de değinen Yeşilyurt, "'Benim de güvenlik mimarim sizin Rusya-Ukrayna Savaşı'nızda işinize yarayabilir. Bakın, önce Finlandiya'ya verdim, şimdi Yunanistan'a veriyorum.' E, yarın öbür gün bunların kurulum aşaması, mühimmat, onarım, denetim; hepsinde İsrail'in söz konusu olacağı bir projeden bahsediyoruz. Bu durum yavaş yavaş Avrupa'ya ve NATO üyelerine, 'Benimle de çalışabilirsin. Beni izole etme, bak benim de savunma kapasitem var. Türkiye'yi dışla.' mesajını gösteriyor." ifadelerini kullandı.