Miçotakis’in Türkiye ziyareti krize dönüştü! A Haber’de çarpıcı analiz: 12 mil dayatması diyalog çelişkisi!

Ege'de sular ısınırken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Şubat ayı ortasında Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret Atina'yı adeta birbirine kattı. Bir yandan "diyalog" kanallarını açık tutmak istediğini söyleyen ancak diğer yandan Ege'de "12 mil" dayatmasından vazgeçmeyen Yunan hükümeti, büyük bir stratejik karmaşanın içine düştü. Yunan basını, "Erdoğan'ın ayağına gidiliyor" manşetleriyle Miçotakis'i hedef tahtasına koyarken; Başbakan, gazete gazete, kanal kanal dolaşarak kamuoyunu ikna etmeye çalışıyor. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Atina'daki "ne perhiz ne lahana turşusu" dedirten bu diplomatik çelişkiyi ve Ankara ziyareti öncesi tırmanan gerilimi tüm ayrıntılarıyla bir bir anlattı.

"BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye ziyareti için takvimi netleştirdiğini belirten A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, "15 Şubat öncesini işaret etti. 11, 12 ya da 13 Şubat olabilir dedi ancak net bir tarih vermedi. Bu nedenle '15 Şubat öncesi' ifadesini kullandı. Burada 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' dedirtecek bir durum var. Çünkü Yunanistan şu anda ne yaptığını bilmiyor" sözleriyle Atina'daki kafa karışıklığına dikkat çekti. Yunanistan'ın izlediği tezat politikayı vurgulayan Tahsin, "Bir yandan 'Türkiye ile diyalog kanallarını açık tutmak istiyoruz' diyorlar, diğer yandan Ege'de Türkiye'ye karşı 12 mil hakkını saklı tuttuklarını vurguluyorlar. Türkiye ile yalnızca Münhasır Ekonomik Bölge meselesinin konuşulabileceğini söylüyorlar. Bunun dışında 'egemenliğimiz ve egemenlik haklarımız masada tartışılmaz' diyerek Türkiye'nin bu konuları gündeme getirmesini reddediyorlar" ifadelerini kullandı.