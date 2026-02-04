Miçotakis’in Türkiye ziyareti krize dönüştü! A Haber’de çarpıcı analiz: 12 mil dayatması diyalog çelişkisi!
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 15 Şubat öncesinde Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyaret, Yunan siyasetini ve medyasını karıştırdı. Bir yandan Türkiye ile “diyalog” mesajları veren Atina yönetimi, diğer yandan Ege’de 12 mil dayatmasını sürdürerek çelişkili bir tutum sergiliyor. Miçotakis, “Erdoğan’a taviz verilecek” algısını kırmak için Yunan basınında adeta savunma turuna çıkarken, A Haber Muhabiri İlhan Tahsin Atina’daki diplomatik karmaşa ve artan gerilimi tüm boyutlarıyla aktardı.
Ege'de sular ısınırken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Şubat ayı ortasında Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret Atina'yı adeta birbirine kattı. Bir yandan "diyalog" kanallarını açık tutmak istediğini söyleyen ancak diğer yandan Ege'de "12 mil" dayatmasından vazgeçmeyen Yunan hükümeti, büyük bir stratejik karmaşanın içine düştü. Yunan basını, "Erdoğan'ın ayağına gidiliyor" manşetleriyle Miçotakis'i hedef tahtasına koyarken; Başbakan, gazete gazete, kanal kanal dolaşarak kamuoyunu ikna etmeye çalışıyor. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Atina'daki "ne perhiz ne lahana turşusu" dedirten bu diplomatik çelişkiyi ve Ankara ziyareti öncesi tırmanan gerilimi tüm ayrıntılarıyla bir bir anlattı.
"BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU"
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye ziyareti için takvimi netleştirdiğini belirten A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, "15 Şubat öncesini işaret etti. 11, 12 ya da 13 Şubat olabilir dedi ancak net bir tarih vermedi. Bu nedenle '15 Şubat öncesi' ifadesini kullandı. Burada 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' dedirtecek bir durum var. Çünkü Yunanistan şu anda ne yaptığını bilmiyor" sözleriyle Atina'daki kafa karışıklığına dikkat çekti. Yunanistan'ın izlediği tezat politikayı vurgulayan Tahsin, "Bir yandan 'Türkiye ile diyalog kanallarını açık tutmak istiyoruz' diyorlar, diğer yandan Ege'de Türkiye'ye karşı 12 mil hakkını saklı tuttuklarını vurguluyorlar. Türkiye ile yalnızca Münhasır Ekonomik Bölge meselesinin konuşulabileceğini söylüyorlar. Bunun dışında 'egemenliğimiz ve egemenlik haklarımız masada tartışılmaz' diyerek Türkiye'nin bu konuları gündeme getirmesini reddediyorlar" ifadelerini kullandı.
YUNAN BASININDAN MİÇOTAKİS'E SERT "ANKARA" BASKISI
Ziyaret öncesi Yunan medyasının Miçotakis üzerindeki baskıyı artırdığını ifade eden İlhan Tahsin, "Miçotakis'in üzerinde ciddi bir baskı bulunuyor. Yunan basını haftalardır 'Ankara'ya, Erdoğan'ın ayağına gidiliyor', 'Türkiye yayılmacı', 'Gözü Ege'de', 'Yunanistan'ı kışkırtıyor' gibi söylemlerle bu ziyareti hedef alıyor. Bu nedenle Yunan basınında 'çıkış yolu İsrail ve Fransa ile askeri iş birliğini artırmak' şeklinde yorumlar yapılıyor. Atina'da 'Miçotakis neden Ankara'ya gidiyor?' sorusu çok ciddi biçimde tartışılıyor. Sanki taviz verecekmiş gibi bir algı oluşturuluyor" sözleriyle Atina sokaklarındaki ve medyasındaki havayı aktardı.
KANAL KANAL GEZİP "ERDOĞAN'A SÖYLEYECEĞİM" SAVUNMASI
Baskılar karşısında Miçotakis'in medya üzerinden bir savunma hattı kurduğunu belirten Tahsin, "Bu baskı nedeniyle Miçotakis; SKAI TV, Kathimerini başta olmak üzere gazete gazete, kanal kanal dolaşıyor. Gazeteciler Maksimos Sarayı'na giderek özel röportajlar alıyor. Miçotakis bu röportajlarda sürekli aynı mesajları veriyor: 'Türkiye ile tek farkımız Münhasır Ekonomik Bölge meselesidir. Türkiye bu konuları gündeme getirse de biz egemenliğimizi tartışmayız. Ankara'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bunu net şekilde söyleyeceğim. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri güçlüdür ve masaya güçlü oturacağız' mesajını paylaşıyor" şeklinde konuştu.