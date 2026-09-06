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Ukrayna'da Batı planı mı? Sürecin perde arkası A Haber’de: “Bu savaş provoke edilmiş bir savaştır”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ukrayna'da Batı planı mı? Sürecin perde arkası A Haber’de: “Bu savaş provoke edilmiş bir savaştır”

Trump’ın yeniden seçilmesiyle Rusya-Ukrayna savaşındaki dengeler ve ABD’nin savaşa yönelik yeni tutumu A Haber ekranlarında mercek altına alındı. Gazeteci Gaffar Yakınca, Ukrayna’nın Batı tarafından yönlendirilen bir sürece sürüklendiğini belirterek, “Kiev büyük bir tuzağa düştü” dedi. Savaşın perde arkasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Yakınca, “Bu savaş provoke edilmiş bir savaştır” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar sürerken, savaşın nasıl başladığı, Batı'nın Kiev yönetimine verdiği destek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşa ilişkin tutumu yeniden tartışma konusu oldu. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Gaffar Yakınca, savaşın yalnızca Rusya'nın attığı adımlarla açıklanamayacağını savunarak Ukrayna'nın süreç boyunca "çok büyük bir tuzağa düştüğünü" söyledi.

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TRUMP YÖNETİMİ VE KESİLEN YARDIMLAR

Trump döneminin başlamasıyla birlikte Rus basınında ABD'nin Ukrayna politikasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer almaya başladı. Amerika'nın Ukrayna'ya yönelik yardımlarını sona erdirdiği, buna karşın Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik desteğini artırarak sürdürdüğü öne sürülürken, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kurduğu olumlu diyalog da dikkat çekti. Alaska'da gerçekleştirilen Trump-Putin görüşmesi sonrasında yapılan açıklamalar, Washington'ın savaşın sona ermesine yönelik tutumunu yeniden gündeme taşırken, ABD ile Rusya arasında bir anlaşma zemini oluşup oluşmadığı tartışılmaya başlandı.

Rusya Ukrayna istihbarat binasını vurduRusya Ukrayna istihbarat binasını vurdu RUSYA UKRAYNA İSTİHBARAT BİNASINI VURDU

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Gazeteci Gaffar Yakınca, Trump yönetimindeki Amerika'nın net bir şekilde savaşın bitmesini istediğini belirterek, "Trump bu savaşın kendilerine ait olmadığını açıkça ifade etti. Biden'a yönelik ağır eleştirilerde bulunarak, bu adamın Amerika'yı bu işe soktuğunu söyledi. Zelenski'yi kastederek, '300 milyar dolardan fazlasını bu meczuba verdik, o ise bunları çarçur etti ve orada gereksiz bir savaş devam ediyor' ifadelerini kullandı" sözleriyle Amerika'daki değişen bakış açısını özetledi.

SAVAŞIN ARKA PLANI VE PROVOKASYON SÜRECİ

Amerika'nın pozisyonunun savaşın gidişatını doğrudan etkilediğini vurgulayan Yakınca, savaşın çıkış sebebinin sadece Rusya olmadığını dile getirerek, "Savaşı başlatan ve şu an işgalci konumunda olan Rusya'dır, bu ayrı bir konu. Ancak Putin düğmeye basmış olsa da asıl sebep kendisi değildi. 2014'te başlayan turuncu devrim süreciyle ülke kademeli olarak karışıklığa itildi ve sonunda bir iç savaş çıktı" dedi.

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(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"BU SAVAŞ PROVOKE EDİLMİŞ BİR SAVAŞTIR"

Rusya-Ukrayna savaşının başlamadan önceki koşullarına değinen Yakınca, Luhansk ve Donetsk'teki duruma da değerlendirerek, "Batı ve Ukrayna hükümeti oradakilere 'ayrılıkçı' derken, Rusya ise 'kendi hakkını savunan halk' diyor. Amerika, o dönemde kurulan barış masasını devirmesi için Ukrayna'yı teşvik etti. Bu savaş provoke edilmiş bir savaştır. Rusya hem ulusal güvenliğini hem de orada yaşayan Ruslara yapılan ayrımcılığı gerekçe göstererek müdahale etti" şeklinde konuştu.

BATI'NIN "ZELENSKİ PROJESİ" VE TÜRKİYE BENZETMESİ

Ukrayna'nın Batı tarafından neden ateşe atıldığına dair soru üzerine Yakınca, bunun bir köleleştirme ve bölme projesi olduğunu belirterek, "Batı'nın 'Rusya bize yaklaşacak' tedirginliği sadece bir gerekçedir. Asıl amaç bir ülkeyi bütün olarak köle yapmak, yapamıyorsa parçalara bölmektir. Ukrayna şu an topraklarının yüzde 35'ini kaybetti. Benzer bir 'Zelenski projesi' Türkiye üzerinde de uygulanmak istendi. Kürt sorunu adı altında Türkiye'nin eyaletlere bölünmesi ve federasyon kurulması planları yapıldı. Türkiye, siyasi basiretiyle bu tuzaktan kurtulurken, Ukrayna maalesef bu tuzağa düştü" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupaya mı yayılıyor?Rusya-Ukrayna savaşı Avrupaya mı yayılıyor? RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI AVRUPA'YA MI YAYILIYOR?

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

İSTANBUL MASASI NEDEN DEVRİLDİ?

Ukrayna'nın bu tuzağı fark edip etmediğine dair soruyu yanıtlayan Yakınca, savaşın başında Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerine dikkat çekerek, "Savaşın üçüncü ayında Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle taraflar bir araya geldi. Putin, Erdoğan'a duyduğu güvenle masaya oturdu. Burada anlaşma sağlandı ve Rus tarafı kabul etti. Hatta Rusya, Cumhurbaşkanımızın ricasıyla ateşkes yaptı. Ancak dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson koşa koşa Kiev'e giderek Zelenski'yi masadan kaldırdı. O günden sonra Ruslar, 'Bizi bir kez kandırdınız, artık önce imza sonra ateşkes' demeye başladı" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

UKRAYNA'DA MEVCUT DURUM VE FAŞİZAN DÜZEN

Ukrayna'nın şu anki askeri ve siyasi durumunun içler acısı olduğunu belirten Yakınca, "Ukrayna ordusu çok kötü durumda, esir takaslarında Rusya çok daha fazla asker iade ediyor. İnsanlar zorla askere alınıyor. Zelenski ise seçimleri yapmıyor ve ülkede faşizan bir düzen oluşmuş durumda. En ufak bir barış sesini çıkaranlar ya infaz ediliyor ya da derdest ediliyor. Trump da bu durumu görüyor ve Zelenski'ye bu yüzden sert davranıyor. Rusya şu an hem güçlü hem de haklı pozisyona geçmiş durumda" diyerek sözlerini tamamladı.

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