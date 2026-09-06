Trump döneminin başlamasıyla birlikte Rus basınında ABD'nin Ukrayna politikasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer almaya başladı. Amerika'nın Ukrayna'ya yönelik yardımlarını sona erdirdiği, buna karşın Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik desteğini artırarak sürdürdüğü öne sürülürken, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kurduğu olumlu diyalog da dikkat çekti. Alaska'da gerçekleştirilen Trump-Putin görüşmesi sonrasında yapılan açıklamalar, Washington'ın savaşın sona ermesine yönelik tutumunu yeniden gündeme taşırken, ABD ile Rusya arasında bir anlaşma zemini oluşup oluşmadığı tartışılmaya başlandı.

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar sürerken, savaşın nasıl başladığı, Batı'nın Kiev yönetimine verdiği destek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşa ilişkin tutumu yeniden tartışma konusu oldu. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Gaffar Yakınca, savaşın yalnızca Rusya'nın attığı adımlarla açıklanamayacağını savunarak Ukrayna'nın süreç boyunca "çok büyük bir tuzağa düştüğünü" söyledi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Gazeteci Gaffar Yakınca, Trump yönetimindeki Amerika'nın net bir şekilde savaşın bitmesini istediğini belirterek, "Trump bu savaşın kendilerine ait olmadığını açıkça ifade etti. Biden'a yönelik ağır eleştirilerde bulunarak, bu adamın Amerika'yı bu işe soktuğunu söyledi. Zelenski'yi kastederek, '300 milyar dolardan fazlasını bu meczuba verdik, o ise bunları çarçur etti ve orada gereksiz bir savaş devam ediyor' ifadelerini kullandı" sözleriyle Amerika'daki değişen bakış açısını özetledi.

SAVAŞIN ARKA PLANI VE PROVOKASYON SÜRECİ

Amerika'nın pozisyonunun savaşın gidişatını doğrudan etkilediğini vurgulayan Yakınca, savaşın çıkış sebebinin sadece Rusya olmadığını dile getirerek, "Savaşı başlatan ve şu an işgalci konumunda olan Rusya'dır, bu ayrı bir konu. Ancak Putin düğmeye basmış olsa da asıl sebep kendisi değildi. 2014'te başlayan turuncu devrim süreciyle ülke kademeli olarak karışıklığa itildi ve sonunda bir iç savaş çıktı" dedi.