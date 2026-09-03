Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'ya mı yayılıyor? Moskova'dan "gri alan" stratejisi: "6 ay içinde çatışmalar şiddetlenebilir"

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş 5. yılına girerken, taraflar arasındaki saldırıların artması bölgedeki gerilimi zirveye çıkardı. Rusya, Kiev'e yönelik yoğun hava saldırılarını artırırken, Ukrayna ise Rus topraklarına yönelik İHA operasyonlarını sürdürüyor.

ZELENSKİY: RUSYA HAVA SAHASINI KAPATIYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik insansız hava aracı saldırılarının artırılacağı mesajını vererek Rus hava sahasının güvenli gerekçeleriyle kapatılacağını belirtti. Zelenskiy sosyal medya hesabından "Ukrayna, sivil havacılığın kendisini ve hiçbir sivil uçağı tehdit etmiyor ancak Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmeler tedirginlikle takip edilirken, İngiltere'nin Kiev'e desteği ve Moskova yönetiminin buna yönelik sert tehditleri savaşın Avrupa'ya yayılma ihtimalini gündeme taşıdı. A Haber'de Merve Aktaş'ın hazırladığı 3 Dakika bölümünde savaşın Avrupa'ya sıçraması olasılığı ve bölgedeki son durum ele alındı.

"6 AY İÇİNDE ŞİDDETLENEN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI GÖRECEĞİZ"