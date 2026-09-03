Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'ya mı yayılıyor? Moskova'dan "gri alan" stratejisi: "6 ay içinde çatışmalar şiddetlenebilir"
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden zirveye çıktı. Kiev günlerdir Rusya'nın yoğun saldırılarıyla karşı karşıya kalırken, Ukrayna ordusu da uzun menzilli İHA'larla Rusya'nın farklı noktalarını hedef alıyor. Zelenskiy'nin güvenlik gerekçesiyle Rusya hava sahasına ilişkin aldığı karar ve İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek dikkat çekerken, savaşın Avrupa'ya yayılma ihtimali yeniden gündeme geldi. Gazeteci Mete Sohtaoğlu, önümüzdeki 6 ay içinde Rusya-Ukrayna savaşının daha da şiddetleneceğini belirterek Moskova'nın Suwalki Koridoru, Kaliningrad ve Estonya hattında “gri savaş alanı” stratejisi izleyebileceğini ifade et
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş 5. yılına girerken, taraflar arasındaki saldırıların artması bölgedeki gerilimi zirveye çıkardı. Rusya, Kiev'e yönelik yoğun hava saldırılarını artırırken, Ukrayna ise Rus topraklarına yönelik İHA operasyonlarını sürdürüyor.
ZELENSKİY: RUSYA HAVA SAHASINI KAPATIYORUZ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik insansız hava aracı saldırılarının artırılacağı mesajını vererek Rus hava sahasının güvenli gerekçeleriyle kapatılacağını belirtti. Zelenskiy sosyal medya hesabından "Ukrayna, sivil havacılığın kendisini ve hiçbir sivil uçağı tehdit etmiyor ancak Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Yaşanan gelişmeler tedirginlikle takip edilirken, İngiltere'nin Kiev'e desteği ve Moskova yönetiminin buna yönelik sert tehditleri savaşın Avrupa'ya yayılma ihtimalini gündeme taşıdı. A Haber'de Merve Aktaş'ın hazırladığı 3 Dakika bölümünde savaşın Avrupa'ya sıçraması olasılığı ve bölgedeki son durum ele alındı.
"6 AY İÇİNDE ŞİDDETLENEN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI GÖRECEĞİZ"
Savaşın önümüzdeki dönemde izleyeceği rotayı analiz eden Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Önümüzdeki 6 ay içerisinde özellikle Rusya'nın Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınırlarını test edeceği yeni bir döneme gireceğiz. Bu, bildiğimiz tankların yürüdüğü klasik bir savaştan ziyade; ilk olarak Estonya'nın Narva bölgesinde Slav kökenli nüfus üzerinden, Kırım'dakine benzer üniformasız milis grupların oluşturulmasıyla canlandırılacak bir senaryo olabilir." ifadelerini kullandı.
Hibrit savaş yöntemlerine dikkat çeken Mete Sohtaoğlu, "İkinci aşamada Baltık bölgesinde denizaltı kablolarının kesilmesi ve stratejik enerji tesislerine yönelik sabotaj eylemleri görebiliriz. Esas yoğunlaşılacak noktalar ise NATO'nun en zayıf halkası olarak görülen Suwalki koridoru, Kaliningrad ve Estonya hattı olacak. Önümüzdeki 6 ayda bu bölgelerde gri bir savaş alanı ve şiddeti artan bir Rusya-Ukrayna savaşına tanıklık edeceğiz." sözleriyle muhtemel tehlikeleri aktardı.
İNGİLTERE'NİN KRİTİK DAHİLİ VE 'STORM SHADOW' TEHLİKESİ
Savaşın küresel bir boyuta evrilme ihtimalini değerlendiren Akademisyen Yeliz Albayrak, "Son saatlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyonun yükseldiğini ve karşılıklı saldırı ihtimalinin özellikle Rusya cephesinden arttığını görüyoruz. İngiltere'nin bu krize dahil olmasıyla ilgili birçok senaryo gündemde. Bu durum bir İngiltere-Rusya sıcak çatışmasına mı dönüşecek, sahada gerçek bir karşılaşma mı olacak soruları tartışılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere'nin Kiev'e sağladığı desteğin dengeleri nasıl değiştireceğine değinen Yeliz Albayrak, "İngiltere zaten uzun zamandır Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Şimdi 250 kilometre menzilli ve stratejik hedefleri vurmak üzere tasarlanan Storm Shadow füzelerinin kullanım izninin verilmesiyle, İngiltere resmen savaşın bir tarafı haline geliyor. Bu gelişme, savaşın büyüme ihtimalini artırırken Rusya'nın misliyle daha ağır bir cevap verme riskini de beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.