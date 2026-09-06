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Trump-Putin hattında kritik mesaj! Ukrayna’da savaşın seyri değişiyor mu?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trump-Putin hattında kritik mesaj! Ukrayna’da savaşın seyri değişiyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna savaşına yönelik tutumu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Alaska’daki görüşmesinin ardından yeniden tartışma konusu oldu. ABD’nin Ukrayna’ya yardımlarını sona erdirdiği, Avrupa ülkelerinin ise desteği artırdığı değerlendirilirken, Gazeteci Gaffar Yakınca, Washington’ın gerçekten savaşın bitmesini isteyip istemediğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Savaşın başlangıcından Ukrayna’daki siyasi tabloya, Dolmabahçe görüşmelerinden İngiltere’nin müdahalesine kadar pek çok başlığı mercek altına alan Yakınca, "Rusya savaşı başlattı ama savaşın sebebi Putin değildi" ifadelerini kullandı.

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