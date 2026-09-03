-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Rusya ile savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü Ukrayna'da bu kez silahlar cephede değil, Kiev'in ortasında patladı. Ukrayna Güvenlik Servisi SBU ile askeri istihbarat teşkilatı GUR'a bağlı unsurlar arasında çıkan silahlı çatışmada üç GUR mensubu yaralandı. İki tarafın aynı olay için birbirinden tamamen farklı açıklamalar yapması ise Kiev'de yaşanan krizi daha da büyüttü. Öfkeli Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaşananları "kesinlikle utanç verici" olarak nitelendirerek, ülkede silahların yalnızca Rus işgalcilere karşı kullanılabileceğini söyledi.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 1

Ukrayna, Rusya ile savaşın beşinci yılına girerken başkent Kiev'de alışılmadık bir krizle sarsıldı.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 2

Kentin Dinyeper bölgesindeki Bereznyaki semtinde Ukrayna Güvenlik Servisi SBU ile Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü GUR'a bağlı unsurlar karşı karşıya geldi. Çatışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 3

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre olayda üç GUR mensubu yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Ukrayna basını, Kiev'in Şumskyi Caddesi'nde güvenlik güçlerinin bölgeyi kapattığını ve olay yerine Devlet Soruşturma Bürosu temsilcileri ile SBU'nun özel "Alfa" biriminin komutanının geldiğini aktardı.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 4

SAVAŞ CEPHEDE, SİLAHLAR KİEV'İN ORTASINDA PATLADI!

Olayın merkezinde ise Ukrayna saflarında savaşan Kremlin karşıtı bir Rus birliğinin komutan yardımcısı Stepan Kaplunov bulunuyor.

Rus Gönüllü Kolordusu bünyesinde görev yaptığı belirtilen Kaplunov'un, 1 Eylül'de Kiev'deki evinin avlusundan kimliği belirsiz kişiler tarafından götürüldüğü öne sürüldü.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 5

Birliğin temsilcileri bunu "kaçırılma" olarak nitelendirirken, Kaplunov'un avukatları konuyu Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosuna taşıdı. Büro, askerin avukatlarından bir başvuru aldığını ve olayın hukuki niteliğinin incelendiğini doğruladı.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 6

Bir gün sonra ise Kiev'in Bereznyaki bölgesinden silah sesleri yükseldi.

Ukrainska Pravda'nın aktardığı bilgilere göre, sosyal medyada yayılan ilk bilgilerde SBU ile GUR arasında silahlı çatışma çıktığı ve olayın Kaplunov'un ortadan kaybolmasıyla bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Ukrayna polisi daha sonra bölgedeki caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 7

"KAÇIRILDI" İDDİASI! OLAYIN MERKEZİNDEKİ İSİM KİM?

Kaplunov, Ukrayna tarafında savaşan Rus Gönüllü Kolordusu'nun komutan yardımcısı olarak tanımlanıyor. Söz konusu birlik Ukrayna askeri istihbaratı GUR'un yapısıyla bağlantılı.

GUR'a bağlı özel "Timur" biriminin komutanı, Kaplunov'un SBU mensupları tarafından gündüz vakti kaçırıldığını ve herhangi bir suçlama yöneltilmeden tutulduğunu öne sürdü.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 8

Komutanın anlatımına göre taraflar daha sonra hukuki prosedür konusunda anlaşmaya yaklaşmıştı. Ancak bu süreçte SBU'nun GUR temsilcilerini gözaltına almaya başladığı ve çatışmanın bu noktada büyüdüğü iddia edildi. GUR tarafı, SBU mensuplarının silahsız askeri istihbarat görevlilerine ateş açtığını savundu.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 9

Kaplunov'un avukatı da çatışmada üç GUR mensubunun yaralandığını, bunlardan ikisinin ağır durumda olduğunu açıkladı. Avukatın verdiği bilgilere göre yaralılardan birinin bacağından vurulduğu ve ciddi kan kaybı yaşadığı bildirildi.

Ancak olayın diğer tarafı olan SBU'nun açıklaması tamamen farklıydı.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 10

SBU'NUN İDDİASI BAMBAŞKA: "RUS İSTİHBARATI SALDIRI HAZIRLIYORDU"

SBU, olayla ilgili yaptığı açıklamada Ukrayna askeri istihbaratı GUR ile birlikte Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'nin hazırladığı bir saldırıyı engellediklerini duyurdu.

SBU'ya göre hedef, Ukrayna'ya gelen Rus muhalif siyasi ve ulusal hareketlerinden birinin lideriydi.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 11

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise SBU mensuplarının, FSB'nin hazırladığı iddia edilen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma sırasında Ukrayna Savunma Kuvvetleri bünyesindeki bir birimin silahlı saldırısına uğradığı belirtildi.

Savcılığın açıklamasına göre, silahlı direnişin durdurulması sırasında güvenlik güçleri silah kullandı.

Böylece Kiev'in ortasında yaşanan olayla ilgili iki farklı tablo ortaya çıktı.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 12

Bir tarafta Kaplunov'un hukuksuz biçimde götürüldüğünü ve GUR mensuplarının silahsızken hedef alındığını savunan askeri istihbarat bağlantılı taraf bulunuyor.

Diğer tarafta ise Rus istihbaratının hazırladığı iddia edilen bir saldırıyı soruştururken SBU mensuplarına silahlı saldırı düzenlendiğini belirten resmî makamların açıklaması var.

Olayın nasıl başladığı, ilk silahı kimin kullandığı ve tarafların hangi koşullarda karşı karşıya geldiği soruşturmayla netleşecek.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 13

ZELENSKİY ÇILDIRDI: "BU KESİNLİKLE UTANÇ VERİCİ!"

Kiev'in ortasında Ukrayna'nın iki güvenlik yapısının silahlı çatışmaya girmesi, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de sert tepkisini çekti.

Zelenskiy'nin, SBU ve GUR yönetimlerinden olayla ilgili kamuoyuna açıklama yapmalarını istediği bildirildi.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 14

Ukrayna liderinin iletişim danışmanı Dmitro Litvin, Zelenskiy'nin iki kurumun yöneticilerine sert tepki gösterdiğini ve yaşananların kamuoyuna anlatılmasını istediğini açıkladı.

Zelenskiy, yaşananları "ayrı birimler arasında kesinlikle utanç verici bir durum" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 15

Ukrayna lideri, ülkedeki silahların kime karşı kullanılabileceği konusunda da sert bir mesaj verdi:

"Ukrayna'da ateş yalnızca Ukrayna'yı savunmak için Rus işgalcilere karşı açılabilir."

Zelenskiy'nin mesajı bununla da sınırlı kalmadı. Ukrayna Devlet Başkanı, devletin başka hiçbir silahlı çatışmayı kabul edilebilir görmeyeceğini vurguladı.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 16

ZELENSKİY'DEN İLK KESİK: ÜST DÜZEY SBU YETKİLİSİ GÖREVDEN ALINDI

Silahlı çatışmanın ardından Zelenskiy, SBU'da üst düzey bir görevden alma kararı da aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı, SBU'nun devlet sırlarının korunması ve lisanslama departmanının başındaki Oleh Hramov'u görevden aldı.

Görevden alma kararının doğrudan çatışmayla bağlantısına ilişkin resmî makamlar ayrıntılı bir gerekçe açıklamadı. Ancak karar, Kiev'deki silahlı krizin ardından gelmesi nedeniyle Ukrayna basınında dikkat çekti.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 17

"KİMSE ASKERLERİ CEZASIZ KAÇIRAMAZ!"

Kiev'deki silahlı çatışmaya Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov da müdahil oldu.

Daha önce Ukrayna askeri istihbaratının başında bulunan Budanov, olayın Devlet Soruşturma Bürosu tarafından ele alınacağını ve kapsamlı, tarafsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Budanov'un açıklaması ise Kiev'deki krizin boyutunu ortaya koydu.

"Hiç kimsenin askerleri cezasız şekilde kaçırmaya, şehirlerimizin sokaklarında ateş açmaya, suç teşkil eden emirler vermeye ve bu emirleri yerine getirmeye hakkı yok."

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 18

KİEV'DE SULAR DURULMUYOR

Olayın ardından Kaplunov'un avukatı, müvekkilinin serbest bırakıldığını ancak bulunduğu yerin bilinmediğini açıkladı.

Buna karşılık silahlı çatışmanın başlangıcına ilişkin tarafların anlatımları arasındaki fark sürüyor.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 19

Bir taraf Kaplunov'un kaçırıldığını ve GUR mensuplarının hedef alındığını savunurken, diğer tarafta Rus istihbaratının hazırladığı iddia edilen bir saldırıyı engellemek için yürütülen operasyon sırasında SBU mensuplarına silahlı saldırı düzenlendiği açıklanıyor.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 20

Ukrayna'da savaş devam ederken Kiev'in ortasında yaşanan bu silahlı çatışma, iki güvenlik yapısı arasındaki olayın nasıl bu noktaya geldiği sorusunu da beraberinde getirdi.

Şimdi gözler Devlet Soruşturma Bürosu ve savcılık tarafından yürütülecek soruşturmaya çevrildi.

Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki 21

Zelenskiy'nin sözleri ise Kiev'deki krizin ardından Ukrayna yönetiminin verdiği en net mesaj oldu: Ukrayna'da silahların namlusu birbirine değil, Rusya'nın işgal güçlerine çevrilmeli.

Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı
Sonraki Galeri
Katil Netanyahu kask ve yelekle Gazze'deki yıkımın ortasına gitti! İsrail'in akılalmaz planı ortaya çıktı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin