Bir gün sonra ise Kiev'in Bereznyaki bölgesinden silah sesleri yükseldi. Ukrainska Pravda'nın aktardığı bilgilere göre, sosyal medyada yayılan ilk bilgilerde SBU ile GUR arasında silahlı çatışma çıktığı ve olayın Kaplunov'un ortadan kaybolmasıyla bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Ukrayna polisi daha sonra bölgedeki caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

"KAÇIRILDI" İDDİASI! OLAYIN MERKEZİNDEKİ İSİM KİM? Kaplunov, Ukrayna tarafında savaşan Rus Gönüllü Kolordusu'nun komutan yardımcısı olarak tanımlanıyor. Söz konusu birlik Ukrayna askeri istihbaratı GUR'un yapısıyla bağlantılı. GUR'a bağlı özel "Timur" biriminin komutanı, Kaplunov'un SBU mensupları tarafından gündüz vakti kaçırıldığını ve herhangi bir suçlama yöneltilmeden tutulduğunu öne sürdü.

Komutanın anlatımına göre taraflar daha sonra hukuki prosedür konusunda anlaşmaya yaklaşmıştı. Ancak bu süreçte SBU'nun GUR temsilcilerini gözaltına almaya başladığı ve çatışmanın bu noktada büyüdüğü iddia edildi. GUR tarafı, SBU mensuplarının silahsız askeri istihbarat görevlilerine ateş açtığını savundu.

Kaplunov'un avukatı da çatışmada üç GUR mensubunun yaralandığını, bunlardan ikisinin ağır durumda olduğunu açıkladı. Avukatın verdiği bilgilere göre yaralılardan birinin bacağından vurulduğu ve ciddi kan kaybı yaşadığı bildirildi. Ancak olayın diğer tarafı olan SBU'nun açıklaması tamamen farklıydı.