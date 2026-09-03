Ukrayna'da istihbarat birimleri birbirine girdi! Kiev'deki silahlı çatışmaya Zelenskiy'den sert tepki
Rusya ile savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü Ukrayna'da bu kez silahlar cephede değil, Kiev'in ortasında patladı. Ukrayna Güvenlik Servisi SBU ile askeri istihbarat teşkilatı GUR'a bağlı unsurlar arasında çıkan silahlı çatışmada üç GUR mensubu yaralandı. İki tarafın aynı olay için birbirinden tamamen farklı açıklamalar yapması ise Kiev'de yaşanan krizi daha da büyüttü. Öfkeli Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaşananları "kesinlikle utanç verici" olarak nitelendirerek, ülkede silahların yalnızca Rus işgalcilere karşı kullanılabileceğini söyledi.
Ukrayna, Rusya ile savaşın beşinci yılına girerken başkent Kiev'de alışılmadık bir krizle sarsıldı.
Kentin Dinyeper bölgesindeki Bereznyaki semtinde Ukrayna Güvenlik Servisi SBU ile Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü GUR'a bağlı unsurlar karşı karşıya geldi. Çatışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü.
Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre olayda üç GUR mensubu yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Ukrayna basını, Kiev'in Şumskyi Caddesi'nde güvenlik güçlerinin bölgeyi kapattığını ve olay yerine Devlet Soruşturma Bürosu temsilcileri ile SBU'nun özel "Alfa" biriminin komutanının geldiğini aktardı.
SAVAŞ CEPHEDE, SİLAHLAR KİEV'İN ORTASINDA PATLADI!
Olayın merkezinde ise Ukrayna saflarında savaşan Kremlin karşıtı bir Rus birliğinin komutan yardımcısı Stepan Kaplunov bulunuyor.
Rus Gönüllü Kolordusu bünyesinde görev yaptığı belirtilen Kaplunov'un, 1 Eylül'de Kiev'deki evinin avlusundan kimliği belirsiz kişiler tarafından götürüldüğü öne sürüldü.
Birliğin temsilcileri bunu "kaçırılma" olarak nitelendirirken, Kaplunov'un avukatları konuyu Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosuna taşıdı. Büro, askerin avukatlarından bir başvuru aldığını ve olayın hukuki niteliğinin incelendiğini doğruladı.