Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 5. yılına girerken, taraflar arasındaki sıcak çatışma yeniden hız kazandı. Bölgede karşılıklı saldırılar SİHA/İHA'lar üzerinden sürdürülürken savaşın genişleme riski de tekrar tartışma konusu oldu. A Haber'e konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, cephede askeri birliklerin SİHA/İHA'ların tespitiyle karşılıklı taktik manevralarını yapamadığını belirtirken, çatışmaların Avrupa'ya yayılma riski olduğunu ifade etti. Güçlüer, ayrıca yıpratma savaşında cephenin genişleme tehlikesinin yanı sıra nükleer silah riskine dikkat çekti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden tırmanırken, karşılıklı hamleler çatışmaların yeni alanlara sıçrayabileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Kiev, Moskova'nın enerji altyapısını hedef alırken, Rusya Ukrayna'nın demiryolu ağlarına yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, güvenlik gerekçesiyle Rus hava sahasının kapatılması yönünde karar alırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Teröristle müzakere olmaz" sözleri bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği İHA saldırısında bazı evler hasar gördü (Foto: İHA) KİEV ENERJİYİ, RUSYA DEMİRYOLLARINI VURUYOR Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik hava ve deniz operasyonları devam ederken, Rusya son 24 saatte 500'den fazla İHA ile hedef alındığını duyurdu. Karadeniz'de yaşanan sıcak gelişmeler ve taraflardan gelen sert mesajlar, krizin daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği endişesini güçlendirdi. Avrupa'yı tedirgin eden gelişmelerin ardından çatışmaların geleceği ve bölgesel riskler A Haber'de mercek altına alındı. Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Rusya-Ukrayna cephesindeki olası senaryoları ve İHA/SİHA teknolojilerinin sahadaki mücadeleyi nasıl değiştirdiğini değerlendirdi. RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI AVRUPA'YA MI SIÇRAYACAK? 1250 KİLOMETRELİK CEPHE HATTI VE "DERİNLİĞİNE SAVUNMA" Savaşın coğrafi boyutlarına dikkat çeken Dr. Eray Güçlüer, "Aslında burada Ukrayna'daki temas hattının uzunluğu yaklaşık 1250 kilometre. Doğudan batıya doğru 6 tane biner kilometre uzunluğunda da mevziler var. Dinyeper Nehri ile cephe yani sınır hattı arasında 6 adet biner kilometre uzunluğunda mevziler var. Yani ne demek? Derinliğine savunma." ifadelerini kullandı.