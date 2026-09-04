Rusya Ukrayna istihbarat binasını vurdu! Uzman isimden A Haber'de çarpıcı yorum: Masada el sıkışırken sahada vuruyorlar

(Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ZELENSKİY'DEN MİSİLLEME MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna Güvenlik Servisi'nin başkent Kiev'deki merkez binasına insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini, saldırıda SBU Başkanı Oleksandr Poklad'ın odasının hedef alındığını bildirdi.

Saldırının ardından tüm acil servislerin olay yerine intikal ettiğini belirten Zelenskiy, yaralılara gerekli yardımın sağlandığını kaydetti.

Zelenskiy, SBU Başkanı Poklad'la bir araya gelerek saldırıya "yeterli, dikkat çekici ve mümkünse aynı şekilde" misilleme yapılması talimatını verdiğini aktardı.

Misilleme yapacakları konumu da belirlediklerini söyleyen Zelenskiy, sonuç alınabilmesi için uygun zamanı bekleyeceklerini ifade etti.

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, sosyal medya hesaplarından SBU binasına yapılan saldırıda 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

A Haber canlı yayınına katılan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, sahadaki son durumu, saldırının perde arkasını ve müzakere masası kurulurken devreye sokulan küresel sabotaj mekanizmasını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi.

İSTİHBARAT MERKEZİNE DARBE: "PSİKOLOJİK ANLAMDA BÜYÜK BİR ÇÖKÜNTÜ"

Kiev'de hedef alınan kritik binaya ve arka plandaki mesajlara dikkat çeken Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Önemli bir gelişme ve önemli bir mesaj aslında. Yani bu binayı vurmakla Rusya ne elde eder? Hiçbir şey. Ama bir istihbarat, bir devletin istihbarat merkezinin vurulması psikolojik anlamda büyük bir çöküntü saldırıya uğrayan taraf için. Şimdi burada geçen hafta dediğin gibi geniş değerlendirme yaptık. Dedik ki Ukrayna-Rusya savaşının geldiği boyut, Rusya'nın doğrudan niye İngiltere'yi hedefe aldığına da bir izah getirmiştik. Aslında bana göre o konuda da, o minvalde de işler ilerlemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail-İran hattında yaşananlarla Ukrayna sahasındaki benzerliğe işaret eden Başbuğ, "İki tane örnek vereyim, birbirinden ayrı ama aslında eylemde örtüşen örnekler: İsrail konusu artı Ukrayna konusu. Şimdi bak, İsrail yani Amerika, İran'la bir barış, bir masa, bir anlaşma öngörüyor ve buna yönelik hamleler yapılıyor, adımlar atılıyor. Türkiye'nin işte içinde olduğu süreçte arka planda diplomasi işliyor. Yahu kardeşim, tam olgunlaşıyor, masa kuruluyor, taraflar el sıkışıyor, iki taraftan da böyle aklıselim mesaj verenler bir anda sahneye düşüyor, 'Bitti bu iş' derken masanın öncesinde ya da sonrasında mutlaka bir sabotaj eylemiyle karşılaşıyoruz. Ve o an her şey dağılıyor, bitiyor. Sadece İsrail-İran konusunda bunu en az 4-5 defa yaşadık. En son 14 maddelik olay ve İran davul çalıyor, 'İstediklerimizi aldık' diye. Hakikaten de Amerika için tam bir çöküntü ama Trump'ın imzalamaktan başka şansı yok. Bana göre çok akıllı bir manevra yaptı ve bastı imzayı, 'Yeter ki bitsin' dedi. Sabote eden kim çıktı? İran çıktı. Yani İran Devrim Muhafızları bile isteye İsrail'in değirmenine su taşıyacak şekilde gitti, 4 tane gemiyi vurdu, o dakika masa dağıldı. Şimdi aynı konu tekrar konuşuluyor." sözleriyle geçmişte yaşanan tuzakları aktardı.

Zelenskiy'nin tutumunu sert sözlerle eleştiren Coşkun Başbuğ, "Söylemin özüne baktığında bir provokatif mesajın olduğunu görüyorsun. Yani iki taraf niye gelir? İki isim bir barış için zemin hazırlıyor. Sen şimdi bu ortama çanak tutup zemine katkı sağlayacağına tam tersi söyleminle daha başlamadan işi öldürüyorsun. Aslında arka planda gene görülmeyen sabotaj işi burada da var. Amerika ve İran kanadı, gene Pezeşkiyan çok ilginç çıkışlar yaptı geçen hafta. Dedi ki müzakere tekrar olabilir. Hatta Pezeşkiyan şunu söyledi: 'Artık bu savaş bitmeli, 14 maddelik mutabakata tekrar dönmeliyiz' dedi. Amerika benzer destekleri açıkladı ama Amerika'nın İran'a yaptığı saldırıları gördük. Bak aynı şey. Burada da gene Putin olumlu şeyler söylüyor ama Rusya Kiev'de istihbarat binasını vuruyor. Bunların niye olduğunu az önce sen söyledin. Dedin ki masaya oturmadan el yükseltmek adına yapılan saldırılar mı bunlar dedin. Doğru teşhis bu zaten. Ama bunu ben şöyle farklı bir biçimde görüyorum; burada masaya oturdum, en fazlayı ben alayım diye değil, sabote etmek isteyen taraflara bir gözdağı verme adına yapılan saldırılar olarak görüyorum. Yani 'Şakamız yok, bu süreçte her türlü saldırıyı yaparız, masayı sakın devirmeye kalkmayın' demeye getiren saldırılar bunlar." şeklinde konuştu.

Putin'in açıklamalarını ve sonrasında yaşanan saldırıları değerlendiren Başbuğ, "Şimdi bak, Putin de gene dediğin gibi çok olumlu söylemler dillendirdi. 'Masaya dönmeliyiz' dedi. Hatta Putin iki hafta önce çok ilginç bir çıkış yaptı, 'Savaşın sonuna geldik' dedi. 'Her an bitebilir' dedi. 'Sen misin?' diyen bir anda sürü dron saldırısı gördü." dedi.

"MASADA EL SIKIŞIRKEN SAHADA VURUYORLAR: DÜNYADA BİR İLK!"

Taraflar arasındaki derin güvensizliğe vurgu yapan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Elbette değil, elbet değil çünkü iki taraf da inanmıyor. Arkada başka güçler olduğu için bu işin mutlaka sabote edileceğini ve lafın masada kalacağını biliyorlar. O nedenle de hiç kimse 'Bir durayım, keseyim şu saldırıları ve bir masa işlesin bakalım gidişe' diye tedbir almıyor veya öyle bir taraf tutmuyor. Tam tersi ikisi de aynı anda işlesin; 'Hem saldırayım hem masa yürüsün' deniyor ama bunun dünyada örneği yok. Yani diplomasi dediğin an bir kere ilk yapılacak iş sahada ateşkesi sağlamaktır. Ondan sonra oturursun masaya, anlaşamıyorsan kaldığın yerden tekrar devam edersin. Son dönemlerde boyut değiştirdi bu iş. Aynı anda... Yani 'Ben el sıkışıyorum, görüşebilirim' orada çatır çatır insanlar birbirini öldürüyor veya savaş devam ediyor. Dünyada bu bir ilk." sözleriyle durumu özetledi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ise, "Putin'le görüşüyorum, onu çok iyi tanıyorum. Putin'in NATO topraklarına saldırmak gibi bir niyeti yok." dedi.