Hibrit savaşın yeni durağı Almanya mı? Savunma sanayi devi hedefte
Almanya'da Leipzig Havalimanı'na yönelik drone saldırısının yankıları sürerken, bu kez ülkenin stratejik savunma sanayi şirketlerinden biri hedef alındı. Berlin yönetiminin Rusya'yı "hibrit savaş" yürütmekle suçladığı ve güvenlik endişelerinin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen saldırı girişimi Alman güvenlik birimlerini alarma geçirirken, bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz, saldırının perde arkasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Almanya'da güvenlik alarmı büyüyor. Münih'te Alman teknoloji ve savunma şirketi Rohde & Schwarz'ın merkezinin bulunduğu inşaat alanına otomobille gelen saldırganlar, şantiye alanına yanıcı madde içeren iki düzenek fırlattı. Düzeneklerden biri alev alırken diğeri patlamadı. Olayın ardından bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildi, saldırıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı.
HİBRİT SAVAŞ TARTIŞMALARI VE ARTAN TEHDİTLER
Leipzig'deki havalimanı saldırısının ardından bir savunma sanayi şirketinin daha hedef alındı. Almanya'nın dün Rusya'yı resmen sorumlu tutan sert açıklamalarını gündemde yerini kururken Berlin'in Rusya'yı "hibrit savaş" yürütmekle suçladığı ve son saldırıda da benzer bir şüphenin olup olmadığını sorgulandı.
MÜNİH'TE SAVUNMA DEVİNE SALDIRI GİRİŞİMİ
Almanya'dan son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz, henüz saldırının sorumlusunun resmen açıklanmadığını ancak son aylarda kritik noktaların hedef alınmasının endişeleri artırdığını belirterek, "Almanya'da son aylarda elektrik santrallerinden havalimanlarına, iletişim sistemlerinden savunma sanayi şirketlerine kadar birçok alan saldırıların hedefi haline gelmiş durumda. Son olarak Münih'te Alman teknoloji ve savunma şirketi Rohde & Schwarz'ın merkezinin bulunduğu inşaat alanına bir saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırganlar bir otomobilden şantiye alanına yanıcı madde içeren iki düzenek attı. Düzeneklerden biri alev aldı, diğeri ise patlamadı" ifadelerini kullandı.
BULGAR UYRUKLU İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayın ardından yürütülen operasyon hakkında bilgi veren Yılmaz, "Bomba imha ekipleri devreye girerken, olayla bağlantılı olabilecekleri belirtilen biri 28, diğeri 38 yaşında iki Bulgar vatandaşı Münih'te bir benzin istasyonunda gözaltına alındılar. Ancak şüphelilerin saldırıyla bağlantısı henüz kesinleşmiş değil. Alman güvenlik güçleri şu anda saldırının arkasındaki isimleri ve asıl hedefi araştırıyor" sözleriyle gelişmeleri aktardı.
STRATEJİK KURUMLAR HEDEF ALINIYOR
Hedef alınan şirketin önemine ve ülke genelindeki sabotaj şüphelerine değinen Fatih Yılmaz, "Rohde & Schwarz, Alman ordusu için güvenli haberleşme ve telsiz sistemleri geliştiren çok stratejik şirketlerden bir tanesi ve ilk kez bir savunma sanayi şirketinin hedef alındığını görüyoruz. Son aylarda sadece fiziksel saldırı girişimleri değil, siber saldırılar ve kritik altyapıları hedef alan sabotaj şüpheleri de gündemde. Brandenburg'da eyaletin en büyük elektrik santralinde bir sabotaj girişimi yapıldı. Yine Köln yakınlarındaki Bergheim'da bir trafo merkezinde kasıtlı olarak kısa devre oluşturulduğu bildirildi" dedi.
ALMANYA'NIN YANIT ARADIĞI KRİTİK SORULAR
Alman makamlarının olayların perde arkasını çözmeye çalıştığını ifade eden Yılmaz, "Alman makamlarının önündeki en kritik soru şu: Enerji, iletişim ve savunma altyapılarını hedef alan bu olaylar birbirinden bağımsız mı? Bu tür saldırıları hangi ülke, hangi güçler organize ediyor ve daha geniş bir tehdit devamı gelecek mi? İşte bu sorular en çok merak edilen sorular" diyerek bölgedeki son durumu paylaştı.