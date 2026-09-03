Almanya'da güvenlik alarmı büyüyor. Münih'te Alman teknoloji ve savunma şirketi Rohde & Schwarz'ın merkezinin bulunduğu inşaat alanına otomobille gelen saldırganlar, şantiye alanına yanıcı madde içeren iki düzenek fırlattı. Düzeneklerden biri alev alırken diğeri patlamadı. Olayın ardından bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildi, saldırıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı.

HİBRİT SAVAŞ TARTIŞMALARI VE ARTAN TEHDİTLER

Leipzig'deki havalimanı saldırısının ardından bir savunma sanayi şirketinin daha hedef alındı. Almanya'nın dün Rusya'yı resmen sorumlu tutan sert açıklamalarını gündemde yerini kururken Berlin'in Rusya'yı "hibrit savaş" yürütmekle suçladığı ve son saldırıda da benzer bir şüphenin olup olmadığını sorgulandı.

MÜNİH'TE SAVUNMA DEVİNE SALDIRI GİRİŞİMİ

Almanya'dan son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz, henüz saldırının sorumlusunun resmen açıklanmadığını ancak son aylarda kritik noktaların hedef alınmasının endişeleri artırdığını belirterek, "Almanya'da son aylarda elektrik santrallerinden havalimanlarına, iletişim sistemlerinden savunma sanayi şirketlerine kadar birçok alan saldırıların hedefi haline gelmiş durumda. Son olarak Münih'te Alman teknoloji ve savunma şirketi Rohde & Schwarz'ın merkezinin bulunduğu inşaat alanına bir saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırganlar bir otomobilden şantiye alanına yanıcı madde içeren iki düzenek attı. Düzeneklerden biri alev aldı, diğeri ise patlamadı" ifadelerini kullandı.