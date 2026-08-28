Kiev’de patlamalar: Dev mantar bulutları oluştu! | A Haber'de çarpıcı analiz: CIA şefi ile Rusya arasındaki sır pazarlık ne?
Ukrayna’nın başkenti Kiev’den gelen ve gökyüzünü dev mantar bulutlarının kapladığı şiddetli bombalama görüntüleri dünya gündemine düştü. Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ, Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe’nin katıldığı A Haber’de; CIA Başkanının Moskova ziyareti, Rusya’nın mühimmat depolarına yönelik operasyonları ve Batı’dan gelen askeri ikmal hatlarının nasıl kesildiği çarpıcı detaylarla analiz edildi. Uzmanlar, bu saldırının basit bir dron operasyonu değil, dünyayı sarsacak bir güç gösterisi olduğunu vurguladı.
Savaşın başından bu yana Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, başkent Kiev'den gelen görüntüler gerilimin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kentte meydana gelen şiddetli patlamaların ardından gökyüzüne yükselen dev mantar şeklindeki bulutlar dikkat çekti.
KİNZAL FÜZELERİ Mİ DEVREYE GİRDİ?
Kiev'den gelen patlama görüntülerini ve CIA görüşmesinin sahaya yansımasını değerlendiren Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ, "Yani CIA görüşmesinin etkileri... Yani o zaman görüşmede Ukrayna'yı göz ardı ettiler... NATO'ya saldırma dedi. Trump, 'Ukrayna'da karışmayacağız' dedi. Bu dronu aşan bir şey. bayağı füze bu. Az önce konuştuğumuz füzeler gibi onlardan biri Kinzal mesela benim ilk aklıma gelen. Çünkü bunu atacağını söylemiş idi Rusya. Bu mudur bilmem ama bu dron mron değil. Bu bayağı ciddi bir saldırı." ifadelerini kullandı.
Moskova'ya yönelik son dönemde yapılan kamikaze dron saldırılarına dikkat çeken Başbuğ, "Dün Rusya'nın yine benzer bir saldırıyı aldığı Moskova'nın söyleniyordu. Şimdi Rusya burada hani söylediklerinin lafta kalmasın, gerçektir diye ama yine Ukrayna'yı vurmak kaydıyla bu saldırıyı düzenledi." sözleriyle durumu aktardı.
HEDEFTE AKARYAKIT VE BATI'NIN MÜHİMMAT DEPOLARI VAR
Saldırının gerçekleştiği noktanın niteliğine dair analizlerde bulunan Coşkun Başbuğ, "Burası bir akaryakıt ya da rafineri, normal sivil bina değil. Rusya'nın aldığı saldırılar rafinerilerdendi; üretim ve akaryakıt depolama tesisleri vuruldu. Burası, bak şu havaya saçılan şeyler var ya... Onlar zaten eğer mühimmat deposuysa orada patlayan mühimmatın saçılmış hali bunlar. Rusya, 'Biz sadece askeri hedefleri vuruyoruz, sivillere yönelik herhangi bir saldırımız yok' konusunu ısrarla işliyor. Dolayısıyla burası bir mühimmat deposu olabilir. Hatta belki de Batı'dan alınan desteğin, yani silah mühimmatın olduğu bir yer de olabilir. İngiltere'ye bir cevap buradan da verilebilir." şeklinde konuştu.
Ukrayna içindeki istihbarat zafiyetine de değinen Başbuğ, "Zelenski'nin istihbaratın başına koyduğu kişi Rus ajanı çıktı. İstihbaratın en tepesindeki kişi..." diyerek konuşmasına patlama görüntülerini değerlendirerek devam etti. Bağbuğ, "Şu an gökten yağan o şeyler sanki bir mühimmat deposu konusunu doğrular gibi. Rusya belki tarihinde bir ilk olarak petrolüyle tanınan ülke iken ithal eder duruma geldi ve uzun kuyruklar oluştu." ifadelerini kullandı.
İKMAL HATTINA DARBE: NATO'YA KRİTİK İKAZ
Vurulan bölgenin Kiev'i Avrupa'ya bağlayan ana ulaşım hattı üzerindeki bir mühimmat deposu olması üzerine konuşan Coşkun Başbuğ, "Bu nokta yanlış hatırlamıyorsam bir NATO tatbikatının da yapıldığı bir yerdi. Rusya onu şiddetle eleştirmişti. 'Dibime kadar geldiniz, bir de eğitimin verildiği, NATO ile ilgili bazı tesislerin buraya nakledildiği' yönünde Rusya'da bilgiler vardı. Rusya hem o ikmali kesmek hem de 'Lafta kalmasın ikazımız' diye fiili gerçekleştirmek adına bu saldırıyı düzenlemiş olabilir." dedi.
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ise CIA ziyaretinin perde arkasına dair, "CIA'in ziyareti bana göre bu saldırıdan sonra NATO'ya bir saldırı ihtimalinin olduğunu düşünerek 'Ona yapma, NATO saldırısı yapma ama sen Ukrayna'da istediğin yeri, istediğin şiddette vurabilirsin' şeklindeki bir yaklaşım olabilir." değerlendirmesinde bulundu.