Kiev'den gelen patlama görüntülerini ve CIA görüşmesinin sahaya yansımasını değerlendiren Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ, "Yani CIA görüşmesinin etkileri... Yani o zaman görüşmede Ukrayna'yı göz ardı ettiler... NATO'ya saldırma dedi. Trump, 'Ukrayna'da karışmayacağız' dedi. Bu dronu aşan bir şey. bayağı füze bu. Az önce konuştuğumuz füzeler gibi onlardan biri Kinzal mesela benim ilk aklıma gelen. Çünkü bunu atacağını söylemiş idi Rusya. Bu mudur bilmem ama bu dron mron değil. Bu bayağı ciddi bir saldırı." ifadelerini kullandı.

Savaşın başından bu yana Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, başkent Kiev'den gelen görüntüler gerilimin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kentte meydana gelen şiddetli patlamaların ardından gökyüzüne yükselen dev mantar şeklindeki bulutlar dikkat çekti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Moskova'ya yönelik son dönemde yapılan kamikaze dron saldırılarına dikkat çeken Başbuğ, "Dün Rusya'nın yine benzer bir saldırıyı aldığı Moskova'nın söyleniyordu. Şimdi Rusya burada hani söylediklerinin lafta kalmasın, gerçektir diye ama yine Ukrayna'yı vurmak kaydıyla bu saldırıyı düzenledi." sözleriyle durumu aktardı.

HEDEFTE AKARYAKIT VE BATI'NIN MÜHİMMAT DEPOLARI VAR

Saldırının gerçekleştiği noktanın niteliğine dair analizlerde bulunan Coşkun Başbuğ, "Burası bir akaryakıt ya da rafineri, normal sivil bina değil. Rusya'nın aldığı saldırılar rafinerilerdendi; üretim ve akaryakıt depolama tesisleri vuruldu. Burası, bak şu havaya saçılan şeyler var ya... Onlar zaten eğer mühimmat deposuysa orada patlayan mühimmatın saçılmış hali bunlar. Rusya, 'Biz sadece askeri hedefleri vuruyoruz, sivillere yönelik herhangi bir saldırımız yok' konusunu ısrarla işliyor. Dolayısıyla burası bir mühimmat deposu olabilir. Hatta belki de Batı'dan alınan desteğin, yani silah mühimmatın olduğu bir yer de olabilir. İngiltere'ye bir cevap buradan da verilebilir." şeklinde konuştu.

Ukrayna içindeki istihbarat zafiyetine de değinen Başbuğ, "Zelenski'nin istihbaratın başına koyduğu kişi Rus ajanı çıktı. İstihbaratın en tepesindeki kişi..." diyerek konuşmasına patlama görüntülerini değerlendirerek devam etti. Bağbuğ, "Şu an gökten yağan o şeyler sanki bir mühimmat deposu konusunu doğrular gibi. Rusya belki tarihinde bir ilk olarak petrolüyle tanınan ülke iken ithal eder duruma geldi ve uzun kuyruklar oluştu." ifadelerini kullandı.