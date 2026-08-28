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Kiev’de patlamalar: Dev mantar bulutları oluştu! | A Haber'de çarpıcı analiz: CIA şefi ile Rusya arasındaki sır pazarlık ne?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kiev’de patlamalar: Dev mantar bulutları oluştu! | A Haber'de çarpıcı analiz: CIA şefi ile Rusya arasındaki sır pazarlık ne?

Ukrayna’nın başkenti Kiev’den gelen ve gökyüzünü dev mantar bulutlarının kapladığı şiddetli bombalama görüntüleri dünya gündemine düştü. Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ, Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe’nin katıldığı A Haber’de; CIA Başkanının Moskova ziyareti, Rusya’nın mühimmat depolarına yönelik operasyonları ve Batı’dan gelen askeri ikmal hatlarının nasıl kesildiği çarpıcı detaylarla analiz edildi. Uzmanlar, bu saldırının basit bir dron operasyonu değil, dünyayı sarsacak bir güç gösterisi olduğunu vurguladı.

Savaşın başından bu yana Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, başkent Kiev'den gelen görüntüler gerilimin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kentte meydana gelen şiddetli patlamaların ardından gökyüzüne yükselen dev mantar şeklindeki bulutlar dikkat çekti.

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KİNZAL FÜZELERİ Mİ DEVREYE GİRDİ?

Kiev'den gelen patlama görüntülerini ve CIA görüşmesinin sahaya yansımasını değerlendiren Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ, "Yani CIA görüşmesinin etkileri... Yani o zaman görüşmede Ukrayna'yı göz ardı ettiler... NATO'ya saldırma dedi. Trump, 'Ukrayna'da karışmayacağız' dedi. Bu dronu aşan bir şey. bayağı füze bu. Az önce konuştuğumuz füzeler gibi onlardan biri Kinzal mesela benim ilk aklıma gelen. Çünkü bunu atacağını söylemiş idi Rusya. Bu mudur bilmem ama bu dron mron değil. Bu bayağı ciddi bir saldırı." ifadelerini kullandı.

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(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Moskova'ya yönelik son dönemde yapılan kamikaze dron saldırılarına dikkat çeken Başbuğ, "Dün Rusya'nın yine benzer bir saldırıyı aldığı Moskova'nın söyleniyordu. Şimdi Rusya burada hani söylediklerinin lafta kalmasın, gerçektir diye ama yine Ukrayna'yı vurmak kaydıyla bu saldırıyı düzenledi." sözleriyle durumu aktardı.

HEDEFTE AKARYAKIT VE BATI'NIN MÜHİMMAT DEPOLARI VAR

Saldırının gerçekleştiği noktanın niteliğine dair analizlerde bulunan Coşkun Başbuğ, "Burası bir akaryakıt ya da rafineri, normal sivil bina değil. Rusya'nın aldığı saldırılar rafinerilerdendi; üretim ve akaryakıt depolama tesisleri vuruldu. Burası, bak şu havaya saçılan şeyler var ya... Onlar zaten eğer mühimmat deposuysa orada patlayan mühimmatın saçılmış hali bunlar. Rusya, 'Biz sadece askeri hedefleri vuruyoruz, sivillere yönelik herhangi bir saldırımız yok' konusunu ısrarla işliyor. Dolayısıyla burası bir mühimmat deposu olabilir. Hatta belki de Batı'dan alınan desteğin, yani silah mühimmatın olduğu bir yer de olabilir. İngiltere'ye bir cevap buradan da verilebilir." şeklinde konuştu.

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Ukrayna içindeki istihbarat zafiyetine de değinen Başbuğ, "Zelenski'nin istihbaratın başına koyduğu kişi Rus ajanı çıktı. İstihbaratın en tepesindeki kişi..." diyerek konuşmasına patlama görüntülerini değerlendirerek devam etti. Bağbuğ, "Şu an gökten yağan o şeyler sanki bir mühimmat deposu konusunu doğrular gibi. Rusya belki tarihinde bir ilk olarak petrolüyle tanınan ülke iken ithal eder duruma geldi ve uzun kuyruklar oluştu." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

İKMAL HATTINA DARBE: NATO'YA KRİTİK İKAZ

Vurulan bölgenin Kiev'i Avrupa'ya bağlayan ana ulaşım hattı üzerindeki bir mühimmat deposu olması üzerine konuşan Coşkun Başbuğ, "Bu nokta yanlış hatırlamıyorsam bir NATO tatbikatının da yapıldığı bir yerdi. Rusya onu şiddetle eleştirmişti. 'Dibime kadar geldiniz, bir de eğitimin verildiği, NATO ile ilgili bazı tesislerin buraya nakledildiği' yönünde Rusya'da bilgiler vardı. Rusya hem o ikmali kesmek hem de 'Lafta kalmasın ikazımız' diye fiili gerçekleştirmek adına bu saldırıyı düzenlemiş olabilir." dedi.

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ise CIA ziyaretinin perde arkasına dair, "CIA'in ziyareti bana göre bu saldırıdan sonra NATO'ya bir saldırı ihtimalinin olduğunu düşünerek 'Ona yapma, NATO saldırısı yapma ama sen Ukrayna'da istediğin yeri, istediğin şiddette vurabilirsin' şeklindeki bir yaklaşım olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

CIA ŞEFİ NEDEN YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYİ SEÇTİ?

Diplomatik trafiğin neden yüz yüze yapıldığını yorumlayan Coşkun Başbuğ, "İki taraf da kendi paralelinde bir savaş yürütüyor. Özellikle Trump tarafı... İstihbarat teşkilatları dahil nerelere kadar sızıldığı tartışma konusu. Telefon dinlenme ihtimaline karşı yüz yüze görüşmeyi tercih ettiler. Muhtemelen Rusya yapacağı saldırıyla ilgili bilgi verdi, Amerika'dan da onayı aldı. CIA Başkanının gelmesinin esas temel sırrı şu: Muhtemelen Rusya kararlılığını bildirdi ve nasıl bir saldırı planladığını açıklayarak Amerika'nın da olurunu aldı." sözlerini kullandı.

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(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker ise Rusya'nın bölgedeki istihbarat gücünü, "Rusya, Ukrayna'dan çok rahat istihbarat alabilir. Çünkü Ruslarla Ukraynalılar aynı ırktan, Slav ırkından. %80 dilleri de aynı, 300 sene de birlikte yaşadılar. Ukrayna istihbaratının başının Rus ajanı olması gayet normal bir şey. Çok rahat istihbarat toplarlar oradan." ifadeleriyle açıkladı.

BARIŞ MASASI VE RUSYA'NIN TARİHSEL KORKULARI

Zelenski'nin barış süreçlerindeki rolünü eleştiren Coşkun Başbuğ, "Zelenski Batı'nın tam bir projesi. İki ya da üç defa barışı sabote eden taraf oldu. Putin, 'Ukrayna ile her an bir barış masasına oturabiliriz' dedikten hemen sonra Ukrayna'dan Moskova'nın göbeğine saldırılar gördük. Ağır bir saldırı ve inşallah devamını getirmez Rusya. Gereken mesaj verildi. Bu bahsettiğin ana yol, Polonya'dan gelen araçların Kiev'in göbeğine kadar ineceği hattır. Rusya 'İkmali kesmek için vurdum' dedi. Rusya burada her şeyi bildiğini ve şakasının olmadığını gösterdi." dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Rusya'nın Polonya'ya yönelik bakışını da özetleyen Başbuğ, "Zelenski yakın zamanda Trump tarafından Beyaz Saray'da Netanyahu gibi bir muamele görebilir, 'Makul ol' diye dayak yiyebilir. Rus çarının uykularını kaçıran iki tane delik kapısı vardır. Birisi Polonya, diğeri Afganistan. Polonya Rusya için hep büyük bir tehdit ve korkudur." ifadelerini kullandı.

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