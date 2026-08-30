Rusya-Ukrayna hattında enerji cephesi! Gri bölge savaşı başlıyor: İran’dan sonra Rusya’da ekonomik kıskaçta

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) "RUSYA İLE İRAN SAVAŞI ARTIK BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ" Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Rusya ile İran savaşı artık birbirinden ayrılamaz, adeta yapışık hale geldi. İran'ın Şahit dronlarını Ukrayna sahasında yoğun olarak kullanan bir Rusya görüyoruz. Ancak son aylarda Ukrayna'nın Rusya'nın 1400-1800 kilometre derinliklerindeki akaryakıt depolarını ve rafinerilerini vurması, Rusya'yı ekonomik olarak boğmaya başladı. Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından olan Rusya, şu an kendi petrolünü Hindistan'da işletip geri almak zorunda kalıyor, hatta Türkiye'den dizel ve benzin satın alıyor. Bu durum içerideki oligark sermayesini ve halkı rahatsız ediyor; tıpkı Wagner ayaklanmasında gördüğümüz gibi bir iç huzursuzluk tetiklenmek isteniyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna, Rusyanın 1000 km uzaktaki petrol rafinerisini vurdu UKRAYNA, RUSYA'NIN 1000 KM UZAKTAKİ PETROL RAFİNERİSİNİ VURDU

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) PETRODOLAR SAVAŞI VE ABD'NİN KONUMU Küresel enerji piyasasındaki değişimlere dikkat çeken Mete Sohtaoğlu, "Amerika Birleşik Devletleri şu an dünyanın en büyük petrol satıcısı haline gelerek petrodolar sistemini tahkim ediyor. Venezuela hamlesiyle de Çin'e karşı tek başına fiyat belirleyici olma yolunda ilerliyor. Rusya ise İran ile eş zamanlı olarak ekonomik bir çökertme projesiyle karşı karşıya. Rusya Federasyonu'nu oluşturan bölgelerin bütçeleri savaş için merkezden çekiliyor, bu da yerel düzeyde büyük tepkilere yol açıyor. Önümüzdeki 6 ay, Ukrayna savaşının en sert dönemine sahne olacak" şeklinde konuştu.