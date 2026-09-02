Ukrayna'nın Rusya'daki sivil tesisleri ve petrol rafinerilerini insansız hava araçlarıyla hedef almaya başladığını ifade eden Putin, saldırılar nedeniyle bazı rafinerilerin hasar gördüğünü söyledi.

Putin, saldırıların ardından tesislerin korunmasına yönelik önlemlerin artırıldığını belirterek, "Sadece bu gece üç petrol rafinerisine yeniden saldırmaya çalıştılar. Başarılı olamadılar çünkü artık rafineriler korunuyorlar." ifadelerini kullandı.

KARADENİZ'DE YAKLAŞIK 100 GEMİNİN HASAR GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Putin, Ukrayna'nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki deniz taşımacılığına yönelik saldırılarında yaklaşık 100 geminin hasar gördüğünü belirtti.

Saldırılarda Türkiye ve Azerbaycan vatandaşları da dahil olmak üzere can kayıplarının yaşandığını ifade eden Putin, toplam zararın Rusya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 1'i düzeyinde olduğunu söyledi.

Putin, "Bu kritik bir zarar değil. Bize kritik bir zarar veremezler ancak yine de bu bir zarardır." değerlendirmesinde bulundu.