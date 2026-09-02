Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz"
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta hava sahası üzerinden yeni bir gerilim yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik insansız hava aracı saldırılarının artırılacağı mesajını vererek Rus hava sahasının güvenli olmadığını savundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Zelenskiy'nin sözlerini "devlet terörüne yönelik girişim" olarak nitelendirerek, "Teröristlerle müzakere yapılmaz." yanıtını verdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yayımladığı video mesajında Rusya hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine, sigorta şirketlerine ve Rusya'nın önemli havalimanlarına uçuş gerçekleştirmeyi sürdüren taraflara seslendi.
Rusya'nın hava sahasının artık güvenli olmadığını savunan Zelenskiy, Ukrayna'nın sivil havacılığı ve sivil uçakları hedef almadığını belirterek, Rusya semalarında insansız hava araçlarının yoğunluğunun artacağı mesajını verdi.
Zelenskiy, "Ukrayna, sivil havacılığın kendisini ve hiçbir sivil uçağı tehdit etmiyor ancak Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"RUSYA'NIN HAVA SAHASI FİİLEN KAPANACAK"
Rus makamlarının hava sahasındaki tehlikeler konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapmadığını öne süren Zelenskiy, savaşın sonuçlarının Rus hava sahasına da yansıdığını savundu.
Zelenskiy, "Rusya'nın hava sahası fiilen kapanacak. Rusya'nın başlattığı savaş, kendi hava sahasını kapatıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Rusya'nın hava sahasında güvenli anlar sona erdi." ifadesini kullanan Zelenskiy, bu uyarının Kiev ve Moskova'da görev yapan büyükelçiler tarafından da duyulmasının önemli olduğunu söyledi.
Diplomatların, savaşın Ukrayna ve Ukrayna halkı açısından ne anlama geldiğini bildiğini belirten Zelenskiy, bu bilgilerin kendi başkentlerine aktarılması gerektiğini ifade etti.
MOSKOVA VE ST. PETERSBURG UÇUŞLARINA DİKKAT ÇAĞRISI
Zelenskiy, özellikle Moskova, St. Petersburg ve Rusya'nın diğer önemli noktalarındaki havalimanlarına uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketlerine çağrıda bulunarak, Rus hava sahasına ilişkin uyarının dikkate alınması gerektiğini kaydetti.
Ukrayna lideri, mesajını "Sivil havacılığın insansız hava araçlarının bulunduğu hava sahasında yeri yok." sözleriyle tamamladı.