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Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta hava sahası üzerinden yeni bir gerilim yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik insansız hava aracı saldırılarının artırılacağı mesajını vererek Rus hava sahasının güvenli olmadığını savundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Zelenskiy'nin sözlerini "devlet terörüne yönelik girişim" olarak nitelendirerek, "Teröristlerle müzakere yapılmaz." yanıtını verdi.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 1

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yayımladığı video mesajında Rusya hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine, sigorta şirketlerine ve Rusya'nın önemli havalimanlarına uçuş gerçekleştirmeyi sürdüren taraflara seslendi.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 2

Rusya'nın hava sahasının artık güvenli olmadığını savunan Zelenskiy, Ukrayna'nın sivil havacılığı ve sivil uçakları hedef almadığını belirterek, Rusya semalarında insansız hava araçlarının yoğunluğunun artacağı mesajını verdi.

Zelenskiy, "Ukrayna, sivil havacılığın kendisini ve hiçbir sivil uçağı tehdit etmiyor ancak Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 3

"RUSYA'NIN HAVA SAHASI FİİLEN KAPANACAK"

Rus makamlarının hava sahasındaki tehlikeler konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapmadığını öne süren Zelenskiy, savaşın sonuçlarının Rus hava sahasına da yansıdığını savundu.

Zelenskiy, "Rusya'nın hava sahası fiilen kapanacak. Rusya'nın başlattığı savaş, kendi hava sahasını kapatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 4

"Rusya'nın hava sahasında güvenli anlar sona erdi." ifadesini kullanan Zelenskiy, bu uyarının Kiev ve Moskova'da görev yapan büyükelçiler tarafından da duyulmasının önemli olduğunu söyledi.

Diplomatların, savaşın Ukrayna ve Ukrayna halkı açısından ne anlama geldiğini bildiğini belirten Zelenskiy, bu bilgilerin kendi başkentlerine aktarılması gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 5

MOSKOVA VE ST. PETERSBURG UÇUŞLARINA DİKKAT ÇAĞRISI

Zelenskiy, özellikle Moskova, St. Petersburg ve Rusya'nın diğer önemli noktalarındaki havalimanlarına uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketlerine çağrıda bulunarak, Rus hava sahasına ilişkin uyarının dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Ukrayna lideri, mesajını "Sivil havacılığın insansız hava araçlarının bulunduğu hava sahasında yeri yok." sözleriyle tamamladı.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 6

Zelenskiy'nin açıklamaları, Rusya'ya yönelik insansız hava aracı saldırılarının artırılacağı yönünde açık bir mesaj olarak değerlendirilirken, Moskova'dan kısa süre içinde sert yanıt geldi.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 7

PUTİN'DEN ZELENSKİY'YE: "TERÖRİSTLERLE MÜZAKERE YAPILMAZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından Rus basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zelenskiy'nin Rus sivil havacılığına yönelik tehditlerde bulunduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Putin, söz konusu açıklamaları duymadığını söyledi.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 8

Putin, "Ancak bu açıkça söylendiyse, bu doğrudan devlet terörüne yönelik bir girişimdir." ifadesini kullandı.

Ukrayna tarafının Rusya'dan müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve liderler düzeyinde görüşmeler yapılmasını istediğini belirten Putin, "Teröristlerle müzakere yapılmaz." dedi.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 9

"BUNA NASIL KARŞILIK VERECEĞİMİZİ BULURUZ"

Putin, Rusya'daki sivil uçaklarla ilgili bu tür "trajedilerin" yaşanması halinde Moskova'nın karşılık vereceğini söyledi.

Rusya'nın nasıl bir yanıt vereceğine ilişkin ayrıntı paylaşmayan Putin, "Buna nasıl karşılık vereceğimizi buluruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Böylece Zelenskiy'nin Rus hava sahasına ilişkin uyarısının ardından iki ülkenin liderlerinden karşılıklı sert açıklamalar geldi.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 10

PUTİN: UKRAYNA ENERJİ VE SİVİL TESİSLERİ HEDEF ALIYOR

Putin, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısını hedef aldığını belirterek, Rus ordusuna Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar düzenlemesi talimatını verdiğini açıkladı.

Putin, "Onlar bizim enerji altyapımızı hedef alıyor. Biz de bu şekilde karşılık veriyoruz." dedi.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 11

Ukrayna'nın Rusya'daki sivil tesisleri ve petrol rafinerilerini insansız hava araçlarıyla hedef almaya başladığını ifade eden Putin, saldırılar nedeniyle bazı rafinerilerin hasar gördüğünü söyledi.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 12

Putin, saldırıların ardından tesislerin korunmasına yönelik önlemlerin artırıldığını belirterek, "Sadece bu gece üç petrol rafinerisine yeniden saldırmaya çalıştılar. Başarılı olamadılar çünkü artık rafineriler korunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Rafinerilerde yürütülen onarım çalışmalarının yaklaşık yüzde 10'luk bölümünün kaldığını kaydeden Putin, tesislerin koruma seviyesinin geçmişe kıyasla önemli ölçüde yükseltildiğini belirtti.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 13

KARADENİZ'DE YAKLAŞIK 100 GEMİNİN HASAR GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Putin, Ukrayna'nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki deniz taşımacılığına yönelik saldırılarında yaklaşık 100 geminin hasar gördüğünü belirtti.

Saldırılarda Türkiye ve Azerbaycan vatandaşları da dahil olmak üzere can kayıplarının yaşandığını ifade eden Putin, toplam zararın Rusya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 1'i düzeyinde olduğunu söyledi.

Putin, "Bu kritik bir zarar değil. Bize kritik bir zarar veremezler ancak yine de bu bir zarardır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 14

"YENİ SEFERBERLİK İDDİALARI TAMAMEN SAÇMALIK"

Putin, Rusya'da yeni bir seferberlik dalgası başlatılacağı yönündeki iddiaları da reddederek, bu söylentileri "tamamen saçmalık" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın neden Ukrayna yönetimini doğrudan hedef almadığına ilişkin soruya ise Putin, "Sorunları çözmek için bazı insanlara ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 15

Cephedeki gelişmelere de değinen Putin, Rus güçlerinin yalnızca ağustos ayında Donetsk bölgesinde 270 kilometrekarelik alanı ve 15 yerleşim birimini kontrol altına aldığını ileri sürdü.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 16

MÜZAKERE SÜRECİ "DONMUŞ" DURUMDA

Putin, Ukrayna konusunda müzakere sürecinin mevcut durumda "belirli ölçüde donmuş" olduğunu belirtti.

Moskova'nın sürece olumlu katkı sağlayabilecek girişimlere karşı olmadığını söyleyen Putin, müzakerelerde uzmanlara, askerlere ve diplomatlara ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 17

ABD Başkanı Donald Trump'ın güvendiği isimlerle çalışmanın kendileri açısından önemli olduğunu da kaydeden Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasına yönelik önerisini görüşmediklerini söyledi.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 18

KARŞILIKLI TEHDİT DİLİ HAVA SAHASINDA YENİ GERİLİM YARATTI

Zelenskiy'nin Rusya hava sahasında insansız hava araçlarının yoğunlaşacağı yönündeki uyarısı ile Putin'in buna karşılık verileceğini açıklaması, savaşın hava güvenliği başlığında yeni bir gerilim alanı oluşturdu.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 19

Zelenskiy, sivil uçakları hedef almadıklarını belirtirken, Rus hava sahasını kullanan hava yolu şirketleri ve ilgili tarafların insansız hava araçlarının oluşturabileceğini söylediği riskleri dikkate alması gerektiğini savundu. Putin ise böyle bir tehdidin gerçekleşmesi halinde Moskova'nın karşılık vereceğini bildirdi.

Zelenskiy Rusya'nın hava sahası için İHA uyarısı yaptı, Putin sert çıktı: "Teröristlerle müzakere yapılmaz" 20

İki liderin açıklamaları, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı suçlamaların ve tehdit dilinin yeniden sertleştiğini ortaya koyarken, hava sahası ve sivil havacılığın güvenliği konusundaki endişeleri de yeniden gündeme taşıdı.

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