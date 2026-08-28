-°C
CANLI YAYIN

Rusya-Ukrayna savaşı nereye gidiyor? Dehşet senaryosu masada: Taktik nükleer silah!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Rusya-Ukrayna savaşı nereye gidiyor? Dehşet senaryosu masada: Taktik nükleer silah!

ABD istihbarat şefinin Moskova'ya gerçekleştirdiği sıra dışı ve acil ziyaret, Rusya-Ukrayna savaşında nükleer alarm iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Askeri Stratejist Eray Güçlüer, bu kritik temasın arkasında Rusya'nın nükleer hazırlıklarına ilişkin çok önemli bir istihbarat bulunabileceğini belirterek, ziyaretin ciddi bir gelişmeye bağlı olma ihtimalinin yüzde 90'ın üzerinde olduğunu savundu. SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed H. Mercan ise nükleer seçeneğin gündeme gelmesinin, Putin yönetiminin rasyonel seçeneklerinin tükenmesi ve ciddi bir iktidar kaybı korkusu yaşaması anlamına gelebileceği uyarısında bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşında gerilim kritik bir eşiğe taşınırken, ABD'nin Moskova'ya yönelik hamlesi dikkatleri nükleer silah ihtimaline çevirdi. ABD istihbarat şefinin diplomasi kanallarından farklı olarak doğrudan devreye girmesi, kulislerde "Moskova'ya hangi istihbarat götürüldü?", "Ukrayna'ya taktik nükleer mi atılacak?" sorularını gündemin merkezine taşıdı.

CIA ŞEFİNDEN MOSKOVA'YA KRİTİK MESAJ

Askeri Stratejist Eray Güçlüer, istihbarat şefinin acil ziyaretinin olağan bir diplomatik temas olmadığını söyledi.

Güçlüer, "Amerikan istihbarat şefinin doğrudan, hemen acilen gitmesi iki şey olabilir. Bir; bir nükleer saldırıya hazırlandığınızı biliyoruz, işte sizin rampalarınız, şu bu filan, sakın bunu yapmayın" ifadelerini kullandı.

CIA Başkanının Moskovada ne işi var?CIA Başkanının Moskovada ne işi var? CIA BAŞKANI'NIN MOSKOVA'DA NE İŞİ VAR?

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Bu ziyaretin arkasında başka bir istihbarat ihtimalinin de bulunduğunu belirten Güçlüer, Rusya'daki nükleer tesislerin devlet dışı aktörlerin eline geçme riskine de dikkat çekti. Güçlüer, "Burada spesifik, belli elde edilmiş bir istihbarat var. Birtakım istihbarat var. Onlar Rusların önüne konuldu. 'Bakın, böyle bir durum olduğunu biliyoruz ve yapmayın'" diyerek görüşmenin olası içeriğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BU HAREKET SIRA DIŞI"

Güçlüer'e göre ziyaretin en dikkat çekici tarafı, diplomatik veya savunma kanallarının değil, doğrudan istihbarat makamının devreye girmesi.

"Çünkü bu hareket sıra dışı bir hareket. Yani normal değil" diyen Güçlüer, söz konusu temasın çok ciddi bir istihbarat gelişmesine işaret ettiğini savundu.

Güçlüer, "Şimdi İstihbarat Başkanı'nın girmesi iki anlama gelebilir" diyerek iki ihtimal üzerinde durdu. Bunlardan ilkinin Rusya'nın füze ve nükleer hazırlıklarına ilişkin doğrudan bir uyarı, ikincisinin ise Rusya'daki nükleer tesislerin güvenliği konusunda Moskova'ya istihbarat paylaşımı olduğunu söyledi.

630 DEĞİL, 1800 NÜKLEER HEDEF!

Nükleer kapasiteye ilişkin rakamların da savaşın boyutunu anlamak açısından kritik olduğunu belirten Güçlüer, dikkat çeken bir hesaplama yaptı.

"630'u 3'le çarpalım dedim. Çünkü biraz önce senin de belirttiğin gibi aslında bu nükleer kabiliyette özellikle füzeler tek bir başlık taşımıyor. En az 4 ila 6 arasında başlık taşıyor" diyen Güçlüer, ortalama üzerinden hesaplandığında "Şimdi bu çok büyük bir rakam. Yani 1800 nükleer hedef" ihtimalinden söz etti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"RUSYA VARLIK İÇİNDE YOKLUK ÇEKİYOR"

Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılında yıpratma savaşının Moskova üzerinde ağır baskı oluşturduğunu belirten Güçlüer, ekonomik tablonun da giderek kritikleştiğini savunarak, "Doğal gaz, petrol zengini bir ülke doğal gaz ve petrol sıkıntısı çekmeye başladı. Yani varlık içinde yokluk çekmeye başladı" dedi.

CIA Direktörü Rusyaya gitti iddiası!CIA Direktörü Rusyaya gitti iddiası! CIA DİREKTÖRÜ RUSYA'YA GİTTİ İDDİASI!

Güçlüer'e göre savaşın uzaması Rusya'yı iki kritik seçeneğin eşiğine getirebilir: siyasi iktidar değişikliği veya taktik nükleer silah kullanımı. Güçlüer, "Ya siyasi bir iktidar değişikliğine gider Rusya, Putin devrilir yerine birileri gelir ya da Putin inisiyatifi ele almak için taktik nükleer silah kullanabilir" ifadelerini kullandı.

"YIPRATMA SAVAŞINDAN BARIŞ ÇIKMAZ"

Savaşın mevcut seyri konusunda da sert bir uyarıda bulunan Güçlüer, "Yıpratma savaşlarından bir barış çıkmaz" dedi.

Güçlüer, sürecin iki farklı yöne evrilebileceğini belirterek, "Bir, savaş cephesi genişler; iki, asimetrik yöntemlere, yani taktik nükleer silah ve diğer birtakım asimetrik yöntemlere doğru ilerler" ifadelerini kullandı.

Moskova NATO’yu mu hedef alacak?Moskova NATO’yu mu hedef alacak? MOSKOVA NATO'YU MU HEDEF ALACAK?

"UKRAYNA'YA ATILAN NÜKLEER AVRUPA'YI DA VURUR"

Taktik nükleer silahın Ukrayna'da kullanılması ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Güçlüer, Avrupa'nın böyle bir saldırıyı kendi güvenliğine yönelik doğrudan tehdit olarak algılayacağını söyleyerek, "Ukrayna'ya taktik nükleer silah kullanırlarsa Avrupa bunu kendine kullanmış kabul eder. Yani Ukrayna'yı vuran, taktik nükleerle vuran Avrupa'yı da vurur" dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Güçlüer, bunun "dehşet dengesi" açısından kritik bir kırılma olacağını belirtti. "Kiev'in bir anda yok olduğunu ve işte 1 milyon kişinin öldüğünü düşünün. Yani Avrupa diyecek ki 'Ya bir dakika bugün buna atan yarın bana da atar'" diyen Güçlüer, ABD istihbarat şefinin Moskova ziyaretini de bu risk üzerinden değerlendirdi. Güçlüer, "CIA Şefi koşarak gitti 'Yapmayın' dedi. 'Biliyoruz şu bu, bu başka şeyleri harekete geçirir'" diyerek görüşmenin olası mesajını aktardı.

MERCAN: "PUTİN'İN RASYONEL ARGÜMANLARI TÜKENİYOR MU?"

SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed H. Mercan ise nükleer seçeneğin Rusya açısından sıradan bir askeri hamle olmadığının altını çizdi.

Mercan, "Nükleer süreç aslında devletler açısından baktığımızda öyle hemen başvurulabilecek bir yöntem değil" dedi.

Mercan'a göre nükleer seçeneğin gündeme gelmesi, Putin yönetiminin savaşta ciddi bir çıkmaza sürüklendiğinin işareti olabilir. Mercan, "Putin'in artık elindeki bütün rasyonel argümanları sona erdirmesi ve ciddi bir iktidar kaybı korkusu yaşaması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

SAVAŞ YENİDEN ALEVLENDİ

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında Kiev'in kısa sürede düşeceği beklentisinin oluştuğunu hatırlatan Mercan, Ukrayna'nın beklenmeyen direnciyle savaşın uzun soluklu bir yıpratma savaşına dönüştüğünü belirtti.

Mercan, son dönemde ise savaşın yeniden farklı bir faza geçtiğini söyleyerek, "Yeni bir faz değişimine sürecin geçtiğini görüyoruz. Burada da saha yeniden alevlendi" diyen Mercan, Rusya'nın stratejik hedeflerine yönelik saldırıların arttığına dikkat çekti.

"NÜKLEER EŞİK AŞILIRSA DÜNYA DEĞİŞİR"

Mercan, nükleer silah kullanılması halinde yalnızca Ukrayna-Rusya hattının değil, küresel güç dengesinin de sarsılabileceği uyarısında bulundu.

"Her halükarda şu net bir şekilde karşımıza çıkar: ABD'nin ve Avrupa'nın Rusya'ya yönelik çok ciddi manada baskı ve yaptırımları olur" ifadelerini kullanan Mercan, böyle bir saldırının Batı'nın mevcut güvenlik mimarisini doğrudan hedef alacağını belirtti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Mercan, "Rusya'nın bunu kullanması halinde ortaya çıkacak sessizlik hali bu sefer bölgede başka bir denklemin ortaya çıkması anlamına gelecektir" dedi.

Bu durumun Amerikan hegemonyası açısından da sonuçlar doğurabileceğini belirten Mercan, "Bu bir tarafıyla da Amerikan hegemonyasının artık sona ermesi ya da Batı mutlak siyasallığının sona ermesi anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Mercan son olarak, Putin'in şu aşamada nükleer seçeneği masaya yatırmasının rasyonel açıdan zor olduğunu belirtirken, dünyada değişen dengelerin ve tetiklenen yeni fay hatlarının riskleri artırdığına dikkat çekti.

Rusyanın gece boyu saldırıları Kievi aydınlattıRusyanın gece boyu saldırıları Kievi aydınlattı RUSYA'NIN GECE BOYU SALDIRILARI KİEV'İ AYDINLATTI

İBB soruşturmasında yeni perde! Ertan Yıldız ifadesinde ne dedi? “400 milyon dolar İmamoğlu’nun cebine girdi”
Sonraki Haber
İBB soruşturmasında yeni perde! Ertan Yıldız ifadesinde ne dedi? “400 milyon dolar İmamoğlu’nun cebine girdi”
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın