Rusya-Ukrayna savaşı nereye gidiyor? Dehşet senaryosu masada: Taktik nükleer silah!

Güçlüer, "Amerikan istihbarat şefinin doğrudan, hemen acilen gitmesi iki şey olabilir. Bir; bir nükleer saldırıya hazırlandığınızı biliyoruz, işte sizin rampalarınız, şu bu filan, sakın bunu yapmayın" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında gerilim kritik bir eşiğe taşınırken, ABD'nin Moskova'ya yönelik hamlesi dikkatleri nükleer silah ihtimaline çevirdi. ABD istihbarat şefinin diplomasi kanallarından farklı olarak doğrudan devreye girmesi, kulislerde "Moskova'ya hangi istihbarat götürüldü?", "Ukrayna'ya taktik nükleer mi atılacak?" sorularını gündemin merkezine taşıdı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Bu ziyaretin arkasında başka bir istihbarat ihtimalinin de bulunduğunu belirten Güçlüer, Rusya'daki nükleer tesislerin devlet dışı aktörlerin eline geçme riskine de dikkat çekti. Güçlüer, "Burada spesifik, belli elde edilmiş bir istihbarat var. Birtakım istihbarat var. Onlar Rusların önüne konuldu. 'Bakın, böyle bir durum olduğunu biliyoruz ve yapmayın'" diyerek görüşmenin olası içeriğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BU HAREKET SIRA DIŞI"

Güçlüer'e göre ziyaretin en dikkat çekici tarafı, diplomatik veya savunma kanallarının değil, doğrudan istihbarat makamının devreye girmesi.

"Çünkü bu hareket sıra dışı bir hareket. Yani normal değil" diyen Güçlüer, söz konusu temasın çok ciddi bir istihbarat gelişmesine işaret ettiğini savundu.

Güçlüer, "Şimdi İstihbarat Başkanı'nın girmesi iki anlama gelebilir" diyerek iki ihtimal üzerinde durdu. Bunlardan ilkinin Rusya'nın füze ve nükleer hazırlıklarına ilişkin doğrudan bir uyarı, ikincisinin ise Rusya'daki nükleer tesislerin güvenliği konusunda Moskova'ya istihbarat paylaşımı olduğunu söyledi.

630 DEĞİL, 1800 NÜKLEER HEDEF!

Nükleer kapasiteye ilişkin rakamların da savaşın boyutunu anlamak açısından kritik olduğunu belirten Güçlüer, dikkat çeken bir hesaplama yaptı.

"630'u 3'le çarpalım dedim. Çünkü biraz önce senin de belirttiğin gibi aslında bu nükleer kabiliyette özellikle füzeler tek bir başlık taşımıyor. En az 4 ila 6 arasında başlık taşıyor" diyen Güçlüer, ortalama üzerinden hesaplandığında "Şimdi bu çok büyük bir rakam. Yani 1800 nükleer hedef" ihtimalinden söz etti.