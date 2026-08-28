Rusya-Ukrayna savaşı nereye gidiyor? Dehşet senaryosu masada: Taktik nükleer silah!
ABD istihbarat şefinin Moskova'ya gerçekleştirdiği sıra dışı ve acil ziyaret, Rusya-Ukrayna savaşında nükleer alarm iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Askeri Stratejist Eray Güçlüer, bu kritik temasın arkasında Rusya'nın nükleer hazırlıklarına ilişkin çok önemli bir istihbarat bulunabileceğini belirterek, ziyaretin ciddi bir gelişmeye bağlı olma ihtimalinin yüzde 90'ın üzerinde olduğunu savundu. SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed H. Mercan ise nükleer seçeneğin gündeme gelmesinin, Putin yönetiminin rasyonel seçeneklerinin tükenmesi ve ciddi bir iktidar kaybı korkusu yaşaması anlamına gelebileceği uyarısında bulundu.
Rusya-Ukrayna savaşında gerilim kritik bir eşiğe taşınırken, ABD'nin Moskova'ya yönelik hamlesi dikkatleri nükleer silah ihtimaline çevirdi. ABD istihbarat şefinin diplomasi kanallarından farklı olarak doğrudan devreye girmesi, kulislerde "Moskova'ya hangi istihbarat götürüldü?", "Ukrayna'ya taktik nükleer mi atılacak?" sorularını gündemin merkezine taşıdı.
CIA ŞEFİNDEN MOSKOVA'YA KRİTİK MESAJ
Askeri Stratejist Eray Güçlüer, istihbarat şefinin acil ziyaretinin olağan bir diplomatik temas olmadığını söyledi.
Güçlüer, "Amerikan istihbarat şefinin doğrudan, hemen acilen gitmesi iki şey olabilir. Bir; bir nükleer saldırıya hazırlandığınızı biliyoruz, işte sizin rampalarınız, şu bu filan, sakın bunu yapmayın" ifadelerini kullandı.
Bu ziyaretin arkasında başka bir istihbarat ihtimalinin de bulunduğunu belirten Güçlüer, Rusya'daki nükleer tesislerin devlet dışı aktörlerin eline geçme riskine de dikkat çekti. Güçlüer, "Burada spesifik, belli elde edilmiş bir istihbarat var. Birtakım istihbarat var. Onlar Rusların önüne konuldu. 'Bakın, böyle bir durum olduğunu biliyoruz ve yapmayın'" diyerek görüşmenin olası içeriğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"BU HAREKET SIRA DIŞI"
Güçlüer'e göre ziyaretin en dikkat çekici tarafı, diplomatik veya savunma kanallarının değil, doğrudan istihbarat makamının devreye girmesi.
"Çünkü bu hareket sıra dışı bir hareket. Yani normal değil" diyen Güçlüer, söz konusu temasın çok ciddi bir istihbarat gelişmesine işaret ettiğini savundu.
Güçlüer, "Şimdi İstihbarat Başkanı'nın girmesi iki anlama gelebilir" diyerek iki ihtimal üzerinde durdu. Bunlardan ilkinin Rusya'nın füze ve nükleer hazırlıklarına ilişkin doğrudan bir uyarı, ikincisinin ise Rusya'daki nükleer tesislerin güvenliği konusunda Moskova'ya istihbarat paylaşımı olduğunu söyledi.
630 DEĞİL, 1800 NÜKLEER HEDEF!
Nükleer kapasiteye ilişkin rakamların da savaşın boyutunu anlamak açısından kritik olduğunu belirten Güçlüer, dikkat çeken bir hesaplama yaptı.
"630'u 3'le çarpalım dedim. Çünkü biraz önce senin de belirttiğin gibi aslında bu nükleer kabiliyette özellikle füzeler tek bir başlık taşımıyor. En az 4 ila 6 arasında başlık taşıyor" diyen Güçlüer, ortalama üzerinden hesaplandığında "Şimdi bu çok büyük bir rakam. Yani 1800 nükleer hedef" ihtimalinden söz etti.
"RUSYA VARLIK İÇİNDE YOKLUK ÇEKİYOR"
Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılında yıpratma savaşının Moskova üzerinde ağır baskı oluşturduğunu belirten Güçlüer, ekonomik tablonun da giderek kritikleştiğini savunarak, "Doğal gaz, petrol zengini bir ülke doğal gaz ve petrol sıkıntısı çekmeye başladı. Yani varlık içinde yokluk çekmeye başladı" dedi.
Güçlüer'e göre savaşın uzaması Rusya'yı iki kritik seçeneğin eşiğine getirebilir: siyasi iktidar değişikliği veya taktik nükleer silah kullanımı. Güçlüer, "Ya siyasi bir iktidar değişikliğine gider Rusya, Putin devrilir yerine birileri gelir ya da Putin inisiyatifi ele almak için taktik nükleer silah kullanabilir" ifadelerini kullandı.
"YIPRATMA SAVAŞINDAN BARIŞ ÇIKMAZ"
Savaşın mevcut seyri konusunda da sert bir uyarıda bulunan Güçlüer, "Yıpratma savaşlarından bir barış çıkmaz" dedi.
Güçlüer, sürecin iki farklı yöne evrilebileceğini belirterek, "Bir, savaş cephesi genişler; iki, asimetrik yöntemlere, yani taktik nükleer silah ve diğer birtakım asimetrik yöntemlere doğru ilerler" ifadelerini kullandı.
"UKRAYNA'YA ATILAN NÜKLEER AVRUPA'YI DA VURUR"
Taktik nükleer silahın Ukrayna'da kullanılması ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Güçlüer, Avrupa'nın böyle bir saldırıyı kendi güvenliğine yönelik doğrudan tehdit olarak algılayacağını söyleyerek, "Ukrayna'ya taktik nükleer silah kullanırlarsa Avrupa bunu kendine kullanmış kabul eder. Yani Ukrayna'yı vuran, taktik nükleerle vuran Avrupa'yı da vurur" dedi.