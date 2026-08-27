İBB soruşturmasında yeni perde! Ertan Yıldız ifadesinde ne dedi? “400 milyon dolar İmamoğlu’nun cebine girdi”

Cebeci hafriyat sahasına ilişkin mahkeme ifadelerinde gündeme getirilen iddialar, belediye gelirleri ve kamu zararı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Ertan Yıldız'ın mahkemedeki ifadesinde, "400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitti" iddiası öne çıktı. İddiaya göre İSFALT tarafından 170 bin tonluk hafriyat dökümüne izin verilmesine rağmen 5 yıl boyunca bölgeye 185 milyon ton hafriyat döküldü ve belediye tarafından verilen yol izinleriyle her gün yaklaşık 5 bin kamyon işlem yaptı.

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Hafriyatın İSTAÇ'ın sahasına dökülmesi halinde yaklaşık 800 milyon dolarlık gelir oluşacağı, bunun en az 400 milyon dolarının belediyeye bağlı kuruluşa kalacağı ileri sürülürken söz konusu kaynağın belediye gelirlerine dahil edilmediği ve kamu zararının oluştuğu iddia edildi.

Cebeci hafriyat sahasındaki sürecin merkezinde Murat Gül İbrahimoğlu'nun bulunduğu ancak İbrahimoğlu'nun firari olduğu ve paraların yurt dışına kaçırıldığı da iddia edildi. Söz konusu iddiaların soruşturma kapsamında önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

"BELEDİYE İMKANLARI BİRİLERİ PARA KAZANSIN DİYE SEFERBER EDİLDİ"

Hukukçu Av. Hadi Dündar, Ertan Yıldız'ın işin içinde olduğu için tüm detaylara hakim olduğunu kaydederek, "Ertan Yıldız, savcılık makamı tarafından örgüt yöneticisi olarak konumlandırılmıştı, bu yüzden etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler dosyanın seyri açısından hayati önem taşıyor" dedi. Dündar, "TCK 158 uyarınca devlet kurumlarını zarara uğratacak şekilde bir dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluştuğunu" belirterek, "Belediye eliyle yol izinleri verilmiş, her türlü imkan seferber edilmiş ancak elde edilen devasa kar belediye kasasına değil birilerinin cebine gitmiştir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun mahkemede bu ağır isnatlara karşı sessiz kaldığını ve hiçbir belge sunamadığını söyleyen Dündar, "İmamoğlu çıkıp 'Al sana belge, bu paralar İSTAÇ'ın kasasına girdi' diyemedi, çünkü böyle bir durum ortada yok" şeklinde konuştu.