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CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti sonrası dikkat çeken iddia: Rusya'ya NATO saldırısı uyarısı ve nükleer silah

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD basınında Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO'ya yönelik olası saldırı ihtimaliyle ilgili iki ayrı iddia gündeme geldi. The Wall Street Journal, CIA Başkanı John Ratcliffe'in Moskova'ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin Rusya'yı NATO ülkelerine saldırmaması konusunda uyarmak amacı taşıdığını yazdı. Bloomberg ise Kremlin'e yakın üç kaynağa dayandırdığı haberinde, bazı Rus yetkililerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da son çare olarak taktik nükleer silah kullanabileceği sonucuna vardığını öne sürdü.

CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti sonrası dikkat çeken iddia: Rusya'ya NATO saldırısı uyarısı ve nükleer silah 1

ABD basınında Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO-Rusya gerilimine ilişkin peş peşe dikkat çeken iddialar gündeme geldi. The Wall Street Journal, CIA Başkanı John Ratcliffe'in Moskova'ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin amacının Rusya'yı NATO ülkelerine saldırmaması konusunda uyarmak olduğunu yazdı. Bloomberg ise Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'da bazı yetkililerin Vladimir Putin'in Ukrayna'da "son çare" olarak taktik nükleer silah kullanabileceği sonucuna vardığını öne sürdü.

CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti sonrası dikkat çeken iddia: Rusya'ya NATO saldırısı uyarısı ve nükleer silah 2

CIA BAŞKANI RATCLIFFE MOSKOVA'YA GİTTİ

The Wall Street Journal'ın haberine göre CIA Başkanı John Ratcliffe'in bu hafta Moskova'ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin amacı, Rusya'ya NATO ülkelerine saldırmaması konusunda uyarıda bulunmaktı.

Ziyaret hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırılan haberde, Ratcliffe'in Moskova temasları sırasında Rus tarafına bu yönde mesaj verdiği belirtildi.

CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti sonrası dikkat çeken iddia: Rusya'ya NATO saldırısı uyarısı ve nükleer silah 3

Ratcliffe'in Moskova ziyareti, CIA Başkanı olarak Rusya'nın başkentine gerçekleştirdiği kamuoyuna yansıyan ilk ziyaret oldu.

Ziyaretin, ABD istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki birkaç yıl içinde NATO'nun kararlılığını sınırlı bir saldırıyla sınayabileceği yönündeki yeni değerlendirmelerinin ardından gerçekleştiği aktarıldı.

CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti sonrası dikkat çeken iddia: Rusya'ya NATO saldırısı uyarısı ve nükleer silah 4

ABD İSTİHBARATINDAN RUSYA DEĞERLENDİRMESİ

ABD'li yetkililerin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle baskı altında bulunan Putin'in NATO üyesi bir ülkeye yönelik sınırlı bir saldırı düzenleyebileceğinden endişe ettiği belirtildi.

The Wall Street Journal'ın aktardığı değerlendirmeye göre söz konusu saldırının kapsamı siber saldırıdan küçük çaplı kara saldırısına kadar değişebilecekti. Olası bir kara saldırısının hedefinin Baltık ülkelerinden biri olabileceği kaydedildi.

CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti sonrası dikkat çeken iddia: Rusya'ya NATO saldırısı uyarısı ve nükleer silah 5

ABD'li yetkililerin değerlendirmesinde, Batı'nın kritik mühimmat stoklarındaki azalmanın da Rusya'nın hesaplamalarında etkili olabileceği ifade edildi. ABD'nin bazı silah stoklarının, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatları ve İran'la yaşanan çatışma nedeniyle azaldığı aktarıldı.

CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti sonrası dikkat çeken iddia: Rusya'ya NATO saldırısı uyarısı ve nükleer silah 6

KREMLİN: RATCLIFFE RUS İSTİHBARAT YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ratcliffe'in Moskova'da Rus istihbarat yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı. Peskov, CIA Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmediğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü, Putin'in Ratcliffe'in gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini ifade etti. Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin ABD'li yetkililerin Rusya ile gerçekleştirdiği son temaslardan biri olduğu aktarıldı.

ABD'nin Ukrayna-Rusya barış görüşmelerindeki özel temsilcisi Steve Witkoff'un da Ratcliffe'in ziyaretinden önce Moskova'ya birkaç kez gittiği belirtildi.

CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti sonrası dikkat çeken iddia: Rusya'ya NATO saldırısı uyarısı ve nükleer silah 7

TRUMP: "YARI RUTİN BİR ZİYARET"

Beyaz Saray, Ratcliffe'in Moskova ziyareti hakkında ayrıntılı açıklamada bulunmadı. ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü muhafazakâr radyo sunucusu Glenn Beck'e verdiği röportajda Ratcliffe'in ziyaretini "yarı rutin" olarak nitelendirdi.

Trump, ziyaretin ardından bir gelişme yaşanabileceğini belirterek Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Trump, Rusya ve Ukrayna'nın da savaşın sona ermesini istediğini ifade etti. Beyaz Saray Sözcüsü, Ratcliffe'in ziyaretiyle ilgili sorular üzerine Trump'ın çarşamba günkü açıklamalarına işaret etti. CIA Sözcüsü ise ziyaret hakkında yorum yapmadı.

CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti sonrası dikkat çeken iddia: Rusya'ya NATO saldırısı uyarısı ve nükleer silah 8

CIA BAŞKANI'NIN MOSKOVA'YA SON ZİYARETİ 2021'DE GERÇEKLEŞTİ

CIA Başkanı'nın Moskova'ya bilinen son ziyareti Kasım 2021'de gerçekleşti.

Dönemin CIA Başkanı William Burns, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Moskova'ya giderek Putin'i Ukrayna'ya saldırmaması konusunda uyarmıştı.

Rusya, bu ziyaretin ardından Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş kapsamlı askeri operasyon başlatmıştı.

CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti sonrası dikkat çeken iddia: Rusya'ya NATO saldırısı uyarısı ve nükleer silah 9

BLOOMBERG'DEN TAKTİK NÜKLEER SİLAH İDDİASI

CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin haberin yanı sıra Bloomberg'den Rusya'nın Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği yönünde bir iddia geldi.

Bloomberg'in Kremlin'e yakın üç kaynağa dayandırdığı haberde, Moskova'nın NATO üyesi ülkelerin Kiev'e silah ve istihbarat sağlaması nedeniyle Ukrayna'nın saldırılarını NATO üyesi devletlerin saldırıları olarak gördüğü öne sürüldü.

Haberde, Kremlin'e yakın kaynakların değerlendirmelerine göre artan saldırıların bazı Rus yetkilileri Putin'in Ukrayna'da "son çare" olarak taktik nükleer silah kullanabileceği sonucuna götürdüğü iddia edildi.

CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti sonrası dikkat çeken iddia: Rusya'ya NATO saldırısı uyarısı ve nükleer silah 10

RUSYA'NIN SALDIRILARI ARTIRABİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Bloomberg'in haberinde, mevcut çatışma aşamasının askeri tırmanışın son noktası olmadığı belirtildi.

Kremlin'e yakın kaynaklar, Rusya'nın barış anlaşması görüşmelerinin çıkmaza girdiğini anlamasının ardından Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırmaya hazırlandığını öne sürdü.

Söz konusu kaynakların verdiği bilgiye göre Moskova, Kiev ve Ukrayna'nın diğer şehirlerindeki altyapı hedeflerine yönelik güçlü konvansiyonel balistik füze saldırılarını yoğunlaştırmayı değerlendirdi.

Haberde, Rusya'nın taktik nükleer silah kullanacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar aldığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti sonrası dikkat çeken iddia: Rusya'ya NATO saldırısı uyarısı ve nükleer silah 11

UKRAYNA'NIN RUSYA'DAKİ HEDEFLERE SALDIRILARI

Bloomberg'in haberinde, Rusya ve Ukrayna'nın son aylarda birbirlerinin topraklarına yönelik hava saldırılarını artırdığı belirtildi.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerini ve büyük elektronik ticaret şirketlerinin depolarını hedef aldığı aktarıldı.

Söz konusu saldırıların Rusya'da yaygın yakıt kıtlığına yol açtığı ve ülkenin lojistik ağında milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu öne sürüldü.

CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti sonrası dikkat çeken iddia: Rusya'ya NATO saldırısı uyarısı ve nükleer silah 12

ABD'NİN SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİ ÇABALARI

Bloomberg'in haberinde, ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarının sonuç vermediği ve müzakerelerin çıkmaza girdiği değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Trump'ın İran'la yaşanan çatışmaya odaklanmasının da müzakerelerdeki çıkmazın nedenlerinden biri olduğu öne sürüldü. Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamamasının ardından Moskova'nın askeri baskıyı artırmaya hazırlandığı iddia edildi.

CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti sonrası dikkat çeken iddia: Rusya'ya NATO saldırısı uyarısı ve nükleer silah 13

İKİ AYRI İDDİA

The Wall Street Journal'ın haberinde, CIA Başkanı John Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin Rusya'yı NATO ülkelerine saldırmaması konusunda uyarmak amacı taşıdığı belirtildi.

Bloomberg'in haberinde ise Kremlin'e yakın üç kaynağa dayanılarak, bazı Rus yetkililerin Putin'in Ukrayna'da son çare olarak taktik nükleer silah kullanabileceği sonucuna vardığı öne sürüldü.

Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin Bloomberg'in taktik nükleer silah iddiasıyla bağlantılı olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kremlin, Ratcliffe'in Rus istihbarat yetkilileriyle görüştüğünü ve Putin'in görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini açıklarken, Trump ziyareti "yarı rutin" olarak nitelendirdi.

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