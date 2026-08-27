CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyareti sonrası dikkat çeken iddia: Rusya'ya NATO saldırısı uyarısı ve nükleer silah
ABD basınında Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO'ya yönelik olası saldırı ihtimaliyle ilgili iki ayrı iddia gündeme geldi. The Wall Street Journal, CIA Başkanı John Ratcliffe'in Moskova'ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin Rusya'yı NATO ülkelerine saldırmaması konusunda uyarmak amacı taşıdığını yazdı. Bloomberg ise Kremlin'e yakın üç kaynağa dayandırdığı haberinde, bazı Rus yetkililerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da son çare olarak taktik nükleer silah kullanabileceği sonucuna vardığını öne sürdü.
ABD basınında Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO-Rusya gerilimine ilişkin peş peşe dikkat çeken iddialar gündeme geldi. The Wall Street Journal, CIA Başkanı John Ratcliffe'in Moskova'ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin amacının Rusya'yı NATO ülkelerine saldırmaması konusunda uyarmak olduğunu yazdı. Bloomberg ise Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'da bazı yetkililerin Vladimir Putin'in Ukrayna'da "son çare" olarak taktik nükleer silah kullanabileceği sonucuna vardığını öne sürdü.
CIA BAŞKANI RATCLIFFE MOSKOVA'YA GİTTİ
The Wall Street Journal'ın haberine göre CIA Başkanı John Ratcliffe'in bu hafta Moskova'ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin amacı, Rusya'ya NATO ülkelerine saldırmaması konusunda uyarıda bulunmaktı.
Ziyaret hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırılan haberde, Ratcliffe'in Moskova temasları sırasında Rus tarafına bu yönde mesaj verdiği belirtildi.
Ratcliffe'in Moskova ziyareti, CIA Başkanı olarak Rusya'nın başkentine gerçekleştirdiği kamuoyuna yansıyan ilk ziyaret oldu.
Ziyaretin, ABD istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki birkaç yıl içinde NATO'nun kararlılığını sınırlı bir saldırıyla sınayabileceği yönündeki yeni değerlendirmelerinin ardından gerçekleştiği aktarıldı.
ABD İSTİHBARATINDAN RUSYA DEĞERLENDİRMESİ
ABD'li yetkililerin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle baskı altında bulunan Putin'in NATO üyesi bir ülkeye yönelik sınırlı bir saldırı düzenleyebileceğinden endişe ettiği belirtildi.
The Wall Street Journal'ın aktardığı değerlendirmeye göre söz konusu saldırının kapsamı siber saldırıdan küçük çaplı kara saldırısına kadar değişebilecekti. Olası bir kara saldırısının hedefinin Baltık ülkelerinden biri olabileceği kaydedildi.
ABD'li yetkililerin değerlendirmesinde, Batı'nın kritik mühimmat stoklarındaki azalmanın da Rusya'nın hesaplamalarında etkili olabileceği ifade edildi. ABD'nin bazı silah stoklarının, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatları ve İran'la yaşanan çatışma nedeniyle azaldığı aktarıldı.