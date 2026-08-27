KREMLİN: RATCLIFFE RUS İSTİHBARAT YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ratcliffe'in Moskova'da Rus istihbarat yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı. Peskov, CIA Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmediğini belirtti. Kremlin Sözcüsü, Putin'in Ratcliffe'in gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini ifade etti. Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin ABD'li yetkililerin Rusya ile gerçekleştirdiği son temaslardan biri olduğu aktarıldı. ABD'nin Ukrayna-Rusya barış görüşmelerindeki özel temsilcisi Steve Witkoff'un da Ratcliffe'in ziyaretinden önce Moskova'ya birkaç kez gittiği belirtildi.

TRUMP: "YARI RUTİN BİR ZİYARET" Beyaz Saray, Ratcliffe'in Moskova ziyareti hakkında ayrıntılı açıklamada bulunmadı. ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü muhafazakâr radyo sunucusu Glenn Beck'e verdiği röportajda Ratcliffe'in ziyaretini "yarı rutin" olarak nitelendirdi. Trump, ziyaretin ardından bir gelişme yaşanabileceğini belirterek Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi. Trump, Rusya ve Ukrayna'nın da savaşın sona ermesini istediğini ifade etti. Beyaz Saray Sözcüsü, Ratcliffe'in ziyaretiyle ilgili sorular üzerine Trump'ın çarşamba günkü açıklamalarına işaret etti. CIA Sözcüsü ise ziyaret hakkında yorum yapmadı.

CIA BAŞKANI'NIN MOSKOVA'YA SON ZİYARETİ 2021'DE GERÇEKLEŞTİ CIA Başkanı'nın Moskova'ya bilinen son ziyareti Kasım 2021'de gerçekleşti. Dönemin CIA Başkanı William Burns, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Moskova'ya giderek Putin'i Ukrayna'ya saldırmaması konusunda uyarmıştı. Rusya, bu ziyaretin ardından Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş kapsamlı askeri operasyon başlatmıştı.

BLOOMBERG'DEN TAKTİK NÜKLEER SİLAH İDDİASI CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin haberin yanı sıra Bloomberg'den Rusya'nın Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği yönünde bir iddia geldi. Bloomberg'in Kremlin'e yakın üç kaynağa dayandırdığı haberde, Moskova'nın NATO üyesi ülkelerin Kiev'e silah ve istihbarat sağlaması nedeniyle Ukrayna'nın saldırılarını NATO üyesi devletlerin saldırıları olarak gördüğü öne sürüldü. Haberde, Kremlin'e yakın kaynakların değerlendirmelerine göre artan saldırıların bazı Rus yetkilileri Putin'in Ukrayna'da "son çare" olarak taktik nükleer silah kullanabileceği sonucuna götürdüğü iddia edildi.