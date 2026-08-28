CIA şefi neden Moskova’ya koştu? Masadaki en dehşet senaryo: taktik nükleer silah!

Rusya-Ukrayna savaşında gerilim kritik bir eşiğe taşınırken, ABD istihbarat şefinin Moskova’ya gerçekleştirdiği sıra dışı ve acil ziyaretin perde arkasına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler geldi. Askeri Stratejist Eray Güçlüer, CIA şefinin doğrudan devreye girmesinin ardında çok kritik bir istihbarat olabileceğini belirtirken, taktik nükleer silah kullanımından Rusya’daki nükleer tesislerin devlet dışı aktörlerin eline geçme riskine kadar çok sayıda ihtimalin masada olduğunu söyledi. Güçlüer, yaşanan sıra dışı hareketliliğin çok ciddi bir gelişmeye işaret etme ihtimalinin yüzde 90’ın üzerinde olduğunu ifade etti.