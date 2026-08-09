Moskova NATO’yu mu hedef alacak? Avrupa’da Rusya korkusu büyüyor! Polonya ve Baltıklar alarmda

ABD, Avrupa ve Rusya arasındaki güç mücadelesi de yeni bir aşamaya taşınıyor. Amerikan basınında yer alan istihbarat iddiasına göre Putin'in birkaç yıl içerisinde bir NATO ülkesine saldırabileceği öne sürülürken, NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler yeniden mercek altına alındı.

BATI'NIN "RUSYA TEHDİDİ" ALGISI VE AVRUPA ORDUSU

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu ve Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan "Putin, NATO'nun Doğu kanadına saldıracak" yönündeki istihbarat raporlarını değerlendiren programda, Rusya'nın öngörülemez bir güç olduğu vurgulandı. Kiev'e girilemez denilmesine rağmen hedefin doğrudan Kiev olarak seçildiğine dikkat çekilerek, Putin'in olası hedefinin hangi ülke olabileceği sorusu yöneltildi.

Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Bu durum, Rusya'nın bir tehdit olduğuna dair algının hem Avrupa'da hem de ABD'de köpürtülmesiyle ilgili. Aslında yeni bir şey değil. Avrupa ülkelerinin savunma kimliğinin, ortak savunma ve güvenlik politikasının yeniden inşa edilmesi süreci işliyor. 2000'li yılların başında 60 bin kişilik bir kolordu, 100 gemi ve 400 savaş uçağından oluşan bir güç kurma kararı almışlardı." sözleriyle Avrupa'nın savunma arayışına dikkat çekti.