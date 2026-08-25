ABD basınından çarpıcı iddia: CIA Direktörü Rusya'ya gitti
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ABD Hava Kuvvetlerine ait bir askeri nakliye uçağının Rusya'nın başkenti Moskova'ya indiği belirtildi. ABD basını ise CIA Direktörü John Ratcliffe'nin Rusya'ya gittiğini iddia etti.
Uçuş takip firması Flightradar24'ün verilerine göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait "Boeing C-17 Globemaster III" tipi uçak, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı.
Uçağın Letonya'nın başkenti Riga'ya 23 Ağustos'ta ulaştığı, Moskova'ya da Riga'dan geldiği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, bu konuda bilgisinin olmadığını belirtmişti.
ABD basını CIA Direktörü John Ratcliffe'nin Rusya'ya gittiğini yazdı.