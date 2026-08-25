ABD basınından çarpıcı iddia: CIA Direktörü Rusya'ya gitti

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir askeri nakliye uçağının Rusya'nın başkenti Moskova'ya indiği belirtildi. ABD basını ise CIA Direktörü John Ratcliffe'nin Rusya'ya gittiğini iddia etti.