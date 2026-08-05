Rusya'nın Kiev ve çevresine düzenlediği füze ve İHA saldırılarında en az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı
Rusya'nın Kiev ve çevresine gece boyunca düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında en az 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Konutlar ve depoların hedef olduğu saldırıların ardından Ukrayna yönetimi müttefiklerinden daha fazla Patriot hava savunma sistemi desteği talebini yineledi.
Rusya'nın Kiev ve çevresine gece boyunca düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında en az 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ukraynalı yetkililer, saldırıların başkent ve çevresinde geniş çaplı hasara yol açtığını açıkladı.
Kiev Askeri İdaresi, saldırılarda konutlar ile çok sayıda deponun isabet aldığını, başkentin dört bölgesinde yangın çıktığını bildirdi. Açıklamada, Kiev kentinde bir kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 24 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Kiev bölgesindeki yerel yetkililer ise saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.
KONUTLAR VE DEPOLAR HASAR GÖRDÜ
Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinin "bugüne kadarki en trajik düşman saldırılarından birini" yaşadığını belirtti.
Tkaçenko, Rusya'nın saldırılarında sivillerin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini söyledi.
UKRAYNA'DAN PATRİOT ÇAĞRISI
Ukrayna yönetimi, Rusya'nın son aylarda balistik füze kullanımını artırdığını belirterek ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri ve önleme füzeleri talebini yineledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, balistik füzelere karşı kullanılabilecek önleme füzelerindeki yetersizliğin Rusya'yı bu tür saldırılar düzenlemeye teşvik ettiğini söyledi.
Kaynak metne göre Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Patriot sistemlerinin Ukrayna'da üretilebilmesine imkan sağlayacak lisanslar konusunda Washington'ın desteğini de gündeme getirdi.
KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR
Kaynak metne göre son haftalarda iki taraf da uzun menzilli saldırılarını yoğunlaştırdı. AFP analizine göre Rusya temmuz ayında füze kullanımını iki kattan fazla artırdı.
Rus yetkililer, Moskova'ya yönelen en az 10 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıkladı. Tula Bölgesi Valisi de gece boyunca 107 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü bildirdi.
BM'DEN SİVİL KAYIPLARI UYARISI
Birleşmiş Milletler insan hakları gözlemcileri, Ukrayna'da sivil kayıplarındaki artıştan endişe duyduklarını açıkladı. Kaynak metne göre, sivil kayıpları Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı geniş çaplı işgalden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Rusya ise cumartesi günü düzenlediği saldırılarda askeri-sanayi kompleksi tesisleri ile lojistik merkezlerini hedef aldığını savundu.