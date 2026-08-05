Rusya'nın Kiev ve çevresine gece boyunca düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında en az 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Konutlar ve depoların hedef olduğu saldırıların ardından Ukrayna yönetimi müttefiklerinden daha fazla Patriot hava savunma sistemi desteği talebini yineledi.

Rusya'nın Kiev ve çevresine gece boyunca düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında en az 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ukraynalı yetkililer, saldırıların başkent ve çevresinde geniş çaplı hasara yol açtığını açıkladı. Kiev Askeri İdaresi, saldırılarda konutlar ile çok sayıda deponun isabet aldığını, başkentin dört bölgesinde yangın çıktığını bildirdi. Açıklamada, Kiev kentinde bir kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 24 kişinin yaralandığı ifade edildi. Kiev bölgesindeki yerel yetkililer ise saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. KONUTLAR VE DEPOLAR HASAR GÖRDÜ Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinin "bugüne kadarki en trajik düşman saldırılarından birini" yaşadığını belirtti.