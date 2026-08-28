ABD'de çocukların ve gençlerin sosyal medya platformlarından zarar gördüğü iddiasıyla 2023'te açılan dev davada Meta, 17 milyar dolarla uzlaşmaya vardı. Facebook ve Instagram'ın sahibi teknoloji devi, genç kullanıcılar için bugüne kadar isteğe bağlı bıraktığı birçok güvenlik önlemini artık varsayılan ayar haline getirmeyi kabul etti.

Buna göre bağımlılığa neden olduğu gerekçesiyle 29 eyalette hakkında dava açılan Meta'nın uzlaşması kapsamında Instagram ve Facebook'ta 18 yaşından küçük kullanıcılar için önemli değişiklikler yapılacak.

Şirketin önümüzdeki günlerde kendi içerisinde yapması beklenen değişiklikler arasında, 18 yaş altı kullanıcıların Instagram ve Facebook kullanımının günde iki saatle sınırlandırılması bulunuyor. Bu sınırı yalnızca doğrulanmış ebeveyn kaldırabilecek.