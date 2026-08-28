Çocuklar için sosyal medyada devrim gibi karar! ABD Meta'yı sıkıştırdı, Instagram ve Facebook için gözler şimdi Türkiye'de
ABD'de çocuk ve gençlerin sosyal medyadan korunmasına yönelik davalarda Meta ile 17 milyar dolarlık uzlaşmaya varıldı. Facebook ve Instagram'da 18 yaş altı kullanıcılar için günlük 2 saat kullanım sınırı, gece erişim engeli, okul saatlerinde bildirim yasağı ve beğeni sayılarının gizlenmesi gibi yeni kurallar devreye girecek. Düzenlemeler dünya genelinde "Türkiye'de de uygulanmalı" çağrılarını beraberinde getirdi.
ABD'de çocukların ve gençlerin sosyal medya platformlarından zarar gördüğü iddiasıyla 2023'te açılan dev davada Meta, 17 milyar dolarla uzlaşmaya vardı. Facebook ve Instagram'ın sahibi teknoloji devi, genç kullanıcılar için bugüne kadar isteğe bağlı bıraktığı birçok güvenlik önlemini artık varsayılan ayar haline getirmeyi kabul etti.
Buna göre bağımlılığa neden olduğu gerekçesiyle 29 eyalette hakkında dava açılan Meta'nın uzlaşması kapsamında Instagram ve Facebook'ta 18 yaşından küçük kullanıcılar için önemli değişiklikler yapılacak.
Şirketin önümüzdeki günlerde kendi içerisinde yapması beklenen değişiklikler arasında, 18 yaş altı kullanıcıların Instagram ve Facebook kullanımının günde iki saatle sınırlandırılması bulunuyor. Bu sınırı yalnızca doğrulanmış ebeveyn kaldırabilecek.
META'NIN GENÇ KULLANICILARA YÖNELİK YENİ DÖNEMİ
Uzlaşmanın en büyük değişikliği, Meta'nın genç kullanıcı hesaplarında birçok güvenlik sınırlamasını otomatik olarak devreye sokmak zorunda kalması olacak.
18 yaş altı kullanıcıların hesapları için 24.00-06.00 arasında otomatik kullanım engeli getirilecek. Ebeveyn isterse bu engeli kaldırabilecek.
OKUL SAATLERİNDE BİLDİRİM YOK
18 yaş altına okul saatlerinde bildirim gönderilmeyecek. Ayrıca gece saatlerinde de bildirimler kapatılacak.
18 yaşından küçüklerin gönderilerindeki beğeni ve reaksiyon sayıları varsayılan olarak gösterilmeyecek. Bunun amacı sosyal karşılaştırma ve beğeni rekabetini azaltmak.