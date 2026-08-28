ABD’li ailelerin baskısı Meta’ya geri adım attırdı

ABD'de çocukların ve gençlerin sosyal medya platformlarından zarar gördüğü iddiasıyla 2023 yılında açılan dev davada teknoloji devi Meta, 17 milyar dolarlık tarihi bir uzlaşmaya vararak geri adım attı. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi olan Meta, genç kullanıcılar için bugüne kadar isteğe bağlı bıraktığı birçok kritik güvenlik önlemini artık doğrudan varsayılan ayar hâline getirmeyi kabul etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.