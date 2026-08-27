Manifest grubu dosyasında toplumsal tehdit detayı! Dış destekle çocukları hedef alan tehlike

MASAK RADARINDA ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ Soruşturmanın mali boyutuna dikkat çeken Avukat Hadi Dündar, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerinin aklanması suçuna bakıldığında, diyelim ki MASAK raporu geldi ve bir şahsın hesabında yapılan işle orantılı olmayacak şekilde bir para girişinin olduğu görüldü. Burada anlatılamayan bir paranın, özellikle yurt dışından veya başka para kuruluşlarından hesaplara girişi söz konusuysa, o zaman bir suçtan elde edilme durumu söz konusu olabilir diyerek soruşturulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkar" ifadelerini kullandı.

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KÜLTÜREL EROZYON VE GENÇLİĞİ DÖNÜŞTÜRME PROJESİ

Konunun sosyolojik ve kültürel boyutunu analiz eden SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, "Burada daha önemli bir nokta var; eğer organizeli bir şekilde Türkiye'deki kültürü ve ahlaki değerleri bozmak adına birileri tarafından finanse edilmek üzere bir para gönderme durumu söz konusuysa, orası çok önemli. Bu grubun konserlerle veya nasıl davranacağından ziyade, Türkiye toplumunu, kültürel ve sanatsal değerleri aşındırmaya, genç sosyolojiyi ve genç nesli dönüştürme noktasında bir projeksiyona sahip olunduğu ve birilerinin bazı projeleri desteklediği aşikar. Aslında belki de biz bu dava süreciyle beraber ismin nereden geldiğini ve bununla beraber neyin manifestosunun yapıldığını belki öğrenmeye çalışacağız. Dış kaynaklı bir sürecin emarelerini önümüzdeki günlerde göreceğiz gibi. " değerlendirmesinde bulundu.

SUÇTAN KAYNAKLI GELİR VE OPERASYONUN PERDE ARKASI

Soruşturmanın odağındaki "kara para" iddialarına ve hukuki değerlendirmelere değinen Selvi, "Tabii ki burada hukukçu arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirme, Kadir'in verdiği bilgiler de suçtan kaynaklı gelirin aklanması olayı son dönemlerde çok gündemde. Eğer böyle bir durum varsa ki böyle bir durum olmasa gözaltına alınmazdı, bu başka yerlere de uzanabilir" sözleriyle aktardı.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ VURGUSU

Hukuki sürecin derinleşebileceğine işaret eden Dr. Eray Güçlüer, "Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde müstehcenlikle ilgili düzenlemeler var. Eğer çocuklar kullanılırsa ceza 5 yıldan 10 yıla kadar çıkıyor. Savcılık makamı bu suç örgütüyle ilgili bilgi ve belgeleri toplamış ki düğmeye basmış. Suçtan elde edilen mal değerlerinin aklanması tek başına yapılabilecek bir iş değil, dolayısıyla bu durumun arkasından başka şeyler de çıkacak gibi görünüyor. Bir organize şebekenin parçası gibi duruyor bu işler" açıklamasını yaptı.

ÇOCUKLARI HEDEF ALAN "K-POP" MODELİ TEHLİKESİ

Grubun sahne performanslarının hedef kitlesine yönelik tehlikeleri dile getiren Hadi Dündar, "Dünyada bunun K-pop gibi örnekleri var; yani cinsiyetsizleştirme projesi. Burada bir amaç var ve bilinçli bir hazırlama, toplumu ona özendirme var. Özellikle 6-15 yaş arasındaki çocukların onları taklit edebilecek şekilde hareket etmeleriyle ilgili bir durum söz konusu. Bir şahsın kendi isteğiyle bunu yapması ayrıdır, birileri tarafından bunun zorla yaptırılması çok daha farklıdır" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.