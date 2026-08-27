Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltında: Hakkında 3 ayrı soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Manifest" olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.

Bu açıklama, Manifest'in Londra'ya taşınacağı yönündeki spekülasyonlara neden olmuştu. Akış ise daha sonra yaptığı açıklamada, "Londra, global çalışmalarımızı ve iş birliklerimizi başlatacağımız ve sürdüreceğimiz lokasyon olacak" ifadelerini kullanarak grubun Londra planının detaylarını paylaşmıştı.

Tolga Akış, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Manifest grubunun İstanbul'daki ortak evlerinin kapanacağını ve Londra'da ortak bir mesken oluşturacaklarını söylemişti.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada dolaşıma giren "Manifest sözleşme şartları" iddiaları da gündem olmuştu. Akış, söz konusu iddiaların uydurma olduğunu belirterek hukuki süreç başlattığını duyurmuştu.

Tolga Akış ise o dönemde süreci hukuk ekibiyle yürüttüklerini ve güvenliği önceliklendirdiklerini açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş KüçükÇiftlik Park'ta verilen bir konserin ardından grup üyeleri hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Üyeler, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken konser görüntülerine erişim engeli getirilmiş ve grubun Türkiye turnesi iptal edilmişti.

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, son dönemde çeşitli iddialar ve hukuki süreçlerle gündeme gelmişti.

GRUBUN ESKİ FOTOĞRAFÇISI SKANDAL İDDİALARDA BULUNDU

Son olarak grubun eski fotoğrafçısı Mesut Adlin, yaklaşık 15 dakikalık bir video yayımlayarak Manifest, Tolga Akış ve eşi Gizem Kaya hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Adlin; grup üyeleriyle uzun süreli sözleşmeler yapıldığını, Spotify ve YouTube gelirlerinin büyük bölümünün Akış tarafına kaldığını, konser gelirlerinden üyelerin sınırlı pay aldığını ve grup üyelerinin özel hayatlarına müdahale edildiğini öne sürdü.

Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Tolga Akış'ın avukatı ise iddialar ve yapılan yayınla ilgili olarak "asılsız suçlamalar" ile "tehdit ve şantaj niteliğindeki eylemler" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Başvurunun ardından Adlin'in evinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi ve Adlin gözaltına alındı. Adlin, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adlin ise tehdit ve şantajın söz konusu olmadığını, videoda dile getirdiği konulara ilişkin belgeleri yetkili mercilere sunduğunu ve kendisinin de hukuki süreç başlattığını belirtti.