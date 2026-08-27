Hürmüz'de abluka gerilimi büyüyor! İran’dan ABD’ye şartlı mesaj: “Önce mutabakata dön!”
Hürmüz Boğazı'ndaki abluka dünya ekonomisini tehdit ederken, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimi düşürmek için bölgesel diplomasi trafiği hızlandı. Katar Başbakanı Tahran'a giderek İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile görüştü. Katar, Hürmüz'de savaş öncesindeki geçiş düzenine dönülmesini ve Washington ile Tahran'ın yeniden müzakere masasına oturmasını isterken, İran ise boğazın eski haline dönmeyeceğini ve olası geçişlerin kendi denetiminde gerçekleşeceğini vurguluyor. Konuya ilişkin son gelişmeleri aktaran A Haber Muhbiri Ekber Karabağ, Tahran’ın herhangi bir uzlaşma için önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Pakistan Mutabakat Zaptı'na dönmesi şartını ortaya koyduğunu belirtti.
İran ile ABD arasındaki gerilimde kritik adres yine Hürmüz Boğazı oldu. Washington ekonomik baskıyı artırırken, bölge ülkeleri savaşın ve ablukanın oluşturduğu ağır faturayı hafifletmek için diplomasi trafiğini hızlandırdı.
HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİN ODAĞINDA
İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim tüm sıcaklığıyla devam ederken, krizin merkezindeki nokta Hürmüz Boğazı olmaya devam ediyor. Bir taraftan Washington ekonomik baskı ve yaptırım yöntemleriyle Hürmüz'ün yeniden açılmasını sağlamaya çalışırken, diğer taraftan bölge ülkeleri diplomatik girişimlerini sürdürüyor.
Dünyanın kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik, küresel ekonomiye ilişkin endişeleri de artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hafta başında ekonomik yaptırım kararını açıklamasının ardından Washington'dan "Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin yanındasınız ya da onların yanındasınız" mesajı gelirken, aynı zamanda dünyayı ekonomik krize sürüklemek istemedikleri yönünde açıklamalar yapıldı. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin sınırlı olması, krizin ekonomik etkilerine ilişkin soru işaretlerini büyütüyor.
TAHRAN'DA KRİTİK DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Hürmüz'deki krizin çözümü için bölge ülkelerinin diplomasi trafiği de hız kazanmış durumda. Bu kapsamda bugün Katar Başbakanı İran'a geldi.
Tahran'daki kritik temasın ilk önemli ayağında Katar Başbakanı ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi bir araya geldi. Görüşmenin ardından Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin bölgedeki gerginliğin düşürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın yeniden müzakere masasına oturabilmesi için uygun zeminin oluşturulması amacı taşıdığı belirtildi.
Böylece Katar'ın yalnızca Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin yeniden düzenlenmesini değil, aynı zamanda savaş nedeniyle kopan diplomatik temasların yeniden kurulmasını hedeflediği ortaya çıktı.
KATAR'IN HEDEFİ: HÜRMÜZ'DE SAVAŞ ÖNCESİ DÜZENE DÖNÜŞ
Katar yönetiminin özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki durumun 28 Şubat öncesine dönmesini istediği belirtiliyor. Doha'nın hedefi, gemilerin bölgeden yeniden serbest şekilde geçebilmesi.
Ancak Tahran'ın yaklaşımı bu noktada Katar'ın beklentisinden oldukça farklı.
İran, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesindeki durumuna hiçbir şekilde geri dönmeyeceğini açıkça ifade ediyor. Tahran'a göre gelecekte bir anlaşmaya varılması ve bölgeden gemi geçişlerinin yeniden serbest hale gelmesi durumunda dahi geçişlerin İran'ın denetimi altında gerçekleşmesi gerekiyor.
Bu yaklaşım, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca bir deniz geçiş güzergahı olmaktan çıkıp İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelerin en kritik başlıklarından biri haline geldiğini gösteriyor.
UMMAN'LA UZLAŞI SAĞLANDI AMA İRAN'A GÖRE YETERLİ DEĞİL
Hürmüz krizinin çözümü için geçtiğimiz günlerde Umman da devreye girmişti. Umman'dan İran'a yönelik ziyaretler gerçekleştirilirken, iki ülke arasında bu kapsamda bir uzlaşı sağlandığı ifade edildi.
Ancak Tahran, yalnızca bölge ülkeleriyle yapılacak anlaşmaların krizi çözmeye yetmeyeceği görüşünde.
İran tarafı, Umman'la varılan mutabakatın tek başına yeterli olmadığını savunuyor. Tahran'ın temel beklentisi Amerika Birleşik Devletleri'nin de somut bir adım atması.
İran özellikle Washington'ın Pakistan Mutabakat Zaptı'na geri dönmesini istiyor. Tahran'a göre Hürmüz'deki krizin aşılması ve daha kapsamlı bir uzlaşının sağlanabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin öncelikle bu konuda geri adım atması gerekiyor.