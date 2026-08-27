Hürmüz'de abluka gerilimi büyüyor! İran’dan ABD’ye şartlı mesaj: “Önce mutabakata dön!”

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim tüm sıcaklığıyla devam ederken, krizin merkezindeki nokta Hürmüz Boğazı olmaya devam ediyor. Bir taraftan Washington ekonomik baskı ve yaptırım yöntemleriyle Hürmüz'ün yeniden açılmasını sağlamaya çalışırken, diğer taraftan bölge ülkeleri diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

İran ile ABD arasındaki gerilimde kritik adres yine Hürmüz Boğazı oldu. Washington ekonomik baskıyı artırırken, bölge ülkeleri savaşın ve ablukanın oluşturduğu ağır faturayı hafifletmek için diplomasi trafiğini hızlandırdı.

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Dünyanın kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik, küresel ekonomiye ilişkin endişeleri de artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hafta başında ekonomik yaptırım kararını açıklamasının ardından Washington'dan "Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin yanındasınız ya da onların yanındasınız" mesajı gelirken, aynı zamanda dünyayı ekonomik krize sürüklemek istemedikleri yönünde açıklamalar yapıldı. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin sınırlı olması, krizin ekonomik etkilerine ilişkin soru işaretlerini büyütüyor.

TAHRAN'DA KRİTİK DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Hürmüz'deki krizin çözümü için bölge ülkelerinin diplomasi trafiği de hız kazanmış durumda. Bu kapsamda bugün Katar Başbakanı İran'a geldi.

Tahran'daki kritik temasın ilk önemli ayağında Katar Başbakanı ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi bir araya geldi. Görüşmenin ardından Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin bölgedeki gerginliğin düşürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın yeniden müzakere masasına oturabilmesi için uygun zeminin oluşturulması amacı taşıdığı belirtildi.

Böylece Katar'ın yalnızca Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin yeniden düzenlenmesini değil, aynı zamanda savaş nedeniyle kopan diplomatik temasların yeniden kurulmasını hedeflediği ortaya çıktı.

KATAR'IN HEDEFİ: HÜRMÜZ'DE SAVAŞ ÖNCESİ DÜZENE DÖNÜŞ

Katar yönetiminin özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki durumun 28 Şubat öncesine dönmesini istediği belirtiliyor. Doha'nın hedefi, gemilerin bölgeden yeniden serbest şekilde geçebilmesi.

Ancak Tahran'ın yaklaşımı bu noktada Katar'ın beklentisinden oldukça farklı.