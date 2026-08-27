Menajer Tolga Akış neyle suçlanıyor?

Menajer Tolga Akış, "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Son dönemde gündemden düşmeyen 'Manifest' grubu ve menajerleri hakkındaki ağır suçlamalar A Haber'de masaya yatırıldı. MASAK raporlarından müstehcenlik iddialarına, uyuşturucu kullanımından toplumu dönüştürme projesine kadar geniş bir yelpazede değerlendirilen soruşturmaya dair uzman isimler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.