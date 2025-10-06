Görüntüler tepki çekmişti! Manifest grubuna istenen ceza belli oldu

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Manifest' isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntüleri üzerine re'sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık taradfından şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği öğrenildi.

'Manifest' isimli müzik grubunun, Şişli Küçükçiftlikpark'ta 6 Eylül günü gerçekleştirdiği konser sırasında, grup üyeleri ve dans gösterilerinde çekilen görüntüler üzerine 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

Toplumun sahip olduğu ortak edep duygularının ihlali ve incitilmesi ile edep ve ahlak temizliğine saldırı niteliği taşıdığı, çocuklar ve gençlerin duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte eylem ve hareketlerde bulundukları iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, Başsavcılık tarafından şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği öğrenildi.