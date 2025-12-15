Manifest grubunun cezası belli oldu!

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Grup üyeleri adliyede ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Yurt dışına çıkış yasağı' ve 'İmza atma' şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Manifest grubu üyelerinin "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan yargılandıkları dava karar çıktı.

İstanbul'da 6 Eylül 2025'de Küçükçiftlik Park konser alanında Manifest isimli müzik grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında dans figürlerinin 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' içerdiği iddiasına ilişkin 'basit yargılama' usulü görülen dava İstanbul 49.Asliye Ceza Mahkemesince karara bağlandı.

3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay ile dansçı Ayça Dalaklı'yı 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 3'er ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.