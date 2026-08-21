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Dini istismar ve şirketler üzerinden kirli finans ağı: Furkan yapılanmasının karanlık yöntemleri deşifre oldu!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dini istismar ve şirketler üzerinden kirli finans ağı: Furkan yapılanmasının karanlık yöntemleri deşifre oldu!

Adana merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonla mercek altına alınan Furkan yapılanmasına dair sarsıcı detaylar gün yüzüne çıktı. "Dini cemaat" maskesi altında şirketler üzerinden yürütülen devasa para trafiği, 349 sosyal medya hesabıyla yönetilen algı operasyonları ve evlerden çıkan "balya balya" paralar A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. İşte 5 şirkete kayyum atanan, Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu soruşturmanın perde arkasındaki tüm ayrıntılar...

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