(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) RUSYA İÇİN BEŞAR ESAD SENARYOLARI Gazeteci Mete Sohtaoğlu ise verilen kararların yalnızca Suriye içindeki yargı süreci açısından değil, uluslararası hukuk ve diplomasi açısından da önemli bir anlam taşıdığı değerlendirmesinde bulundu. Sohtaoğlu'na göre Şam 4. Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, Suriye'nin Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkartmasının önünü açabilecek kritik bir hukuki dayanak oluşturuyor. Sohtaoğlu, "Daha önce Suriye ile Rusya arasında temaslar vardı. Buradaki temel mesele şu: Şimdi buradaki adım, Suriye'nin Interpol'den kırmızı bülten çıkartabilmesi için Şam 4. Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu karar, Suriye'nin Interpol'den kırmızı bülten çıkarmasına olanak sağlayacak" sözleriyle sürecin uluslararası boyutuna dikkat çekti. Şam yönetiminin öncelikli hedeflerinden birinin Rusya'da bulunan Beşar Esad'ın iadesini sağlamak olduğu belirtiliyor. Mete Sohtaoğlu, "Buradaki hedef, evet, 2011'den beri ilk toplu kararlar, yargılamadan sonra çıkan kararlar ama burada Suriye'nin önceliği Suriye'nin mal varlığıyla Rusya'ya kaçan dolar olduğu ya da kıymetli altın ya da benzer mücevherle kaçtığı, ailesiyle kaçtığı düşünülen Beşar Esad'ın Rusya'dan talep edilmesi ya da Interpol kararıyla baskı altına alınması" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) Böylece Şam açısından hukuki süreç ile diplomatik baskının aynı anda yürütülmesi hedefleniyor. MAHİR ESAD İÇİN BEYRUT İDDİASI Süreçte yalnızca Moskova değil, Lübnan da kritik bir başlık olarak öne çıkıyor. Mete Sohtaoğlu, Mahir Esad'ın Beyrut'un güneyinde, Dahiye başta olmak üzere bazı bölgelerde diğer eski yetkililer ve istihbarat yöneticileriyle birlikte otellerde kaldığının Suriye istihbaratı tarafından bilindiğini belirtti. Sohtaoğlu, "Örneğin Mahir Esad'ın Beyrut'un güneyinde bir otelde diğer yetkililerle, istihbaratın eski yöneticileriyle beraber Beyrut'un güneyinde Dahiye başta olmak üzere bazı otellerde kaldığı Suriye istihbaratı tarafından biliniyor" şeklinde konuştu. Bu nedenle Suriye'nin önümüzdeki dönemde Lübnan'la ilişkileri ve olası suçluların iadesi mekanizması da kritik hale gelebilir.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) LÜBNAN'DAKİ GENEL AF DA DENKLEMİN İÇİNDE Lübnan'da da iç savaştan bu yana ilk kez genel af kapsamında önemli adımlar atıldığına dikkat çekildi. Mete Sohtaoğlu, "Lübnan'da da iç savaştan beri ilk defa bir genel af çıktı. 6 bin küsur kişiden bazılarının cezaları indirildi" ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin Suriye'nin atacağı adımlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Sohtaoğlu, Şam'ın önündeki ikinci önemli başlığın Lübnan ve Rusya ile suçluların iadesine ilişkin anlaşmaların oluşturulması olduğunu söyledi. ŞAM'IN ÖNÜNDE İKİ KRİTİK ADIM: KIRMIZI BÜLTEN VE İADE ANLAŞMASI Suriye açısından önümüzdeki süreçte iki önemli hukuki ve diplomatik adımın öne çıkması bekleniyor. İlk adım, başta Beşar Esad olmak üzere aranan rejim mensupları hakkında Interpol üzerinden kırmızı bülten mekanizmasının işletilmesi. İkinci adım ise Rusya ve Lübnan'la suçluların iadesine yönelik hukuki zeminin oluşturulması. Sohtaoğlu, "Şimdi Suriye'nin ikinci adımı, dediğim gibi bir kırmızı bülten, iki Lübnan ve Rusya'yla suçluların iadesi anlaşmasının imzalanması gerekiyor" sözleriyle bu sürecin iki ayağına dikkat çekti. RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ ÜSLERİ PAZARLIK KOZU MUYDU? Suriye-Rusya ilişkilerindeki bir diğer kritik başlık ise Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı ve üsleri. Sohtaoğlu, üsler meselesinin geçmiş dönemde Suriye açısından bir anlamda pazarlık kozu olduğunu ifade etti. Ancak gelinen noktada hukuki sürecin Rusya üzerindeki baskıyı artırabilecek yeni bir aşamaya geçtiği değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde yeni davaların açılmasıyla birlikte Rusya'nın da Suriye'deki eski rejim mensupları konusunda daha fazla baskıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.