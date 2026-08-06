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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. İkilinin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da görüştü.

Bakan Fidan ile Bakan Şeybani'nin görüşmenin ardından Türkiye saati ile 12.15'te ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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