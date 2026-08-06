(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) TARİHSEL ÖNGÖRÜLER VE GÜVENLİK İKİLEMİ Ukrayna'nın barındırdığı potansiyel tehlikeleri yorumlayan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Tarihte Karl Marx 1848'de büyük bir savaşı öngörmüş, Mustafa Kemal Atatürk ise 1930'larda Sovyetler Birliği'nin dağılacağını ve yeni bir dünya savaşını haber vermişti. Bugün Alman Genelkurmay Başkanı'nın 50 yıllık nükleer kış öngörüsü, ciddiye alınması gereken bir askeri analizdir. Çin'in vurguladığı 'Thukidides Tuzağı' prensibi gereği, aşırı silahlanan ülkeler bir güvenlik ikilemi yaşar ve bu durum Peloponez savaşları gibi çatışmaları tetikler. Almanya'nın savunma bütçesini 100 milyar eurodan 300 milyara çıkarma hazırlığı, bu öngörünün sahadaki karşılığıdır" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) REARMAMENT: ALMANYA YENİDEN GÜÇLENİYOR MU? Almanya'nın mevcut askeri durumunu analiz eden Gazeteci Dr. Murat Özer, "Almanya şu an adeta ordusu olmayan, esaret altında bir ülke konumunda. Rus ordularının Moldova kapılarına dayandığı bu atmosfer, Almanya için yeniden silahlanmak ve ordu kurmak adına bir fırsat penceresidir. Tarihte iki küresel felaketi Almanlar eliyle yaşadık, üçüncüsünü de yine onların silahlanma hırsıyla yaşayabiliriz. Avrupa'da toprak genişletme arzusu olan tek toplum Almanlardır. Almanya güçlendiği an, Avrupa için Rusya'dan daha büyük bir tehdit haline gelecektir" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.