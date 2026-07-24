Washington Post'tan çarpıcı Türkiye detayı: Suudi Arabistan'ın nükleer anlaşması sonrası İsrail'de Türkiye endişesi büyüdü
ABD ile Suudi Arabistan arasında imzalanan nükleer enerji anlaşması Orta Doğu'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Washington Post'un özel haberine göre İsrail, Riyad'ın nükleer zenginleştirme kapasitesine giden yolu açabilecek anlaşmadan ciddi şekilde rahatsız. İsrail'deki endişenin dikkat çeken boyutlarından biri ise Türkiye oldu. Gazeteye göre İsrailliler, Suudi Arabistan'ın ardından Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerin de nükleer zenginleştirme programlarına yönelebileceğinden endişe ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'la imzaladığı nükleer enerji anlaşmasının yankıları sürerken, Washington Post anlaşmanın perde arkasına ilişkin dikkat çeken ayrıntıları ortaya çıkardı.
Washington Post'un özel haberine göre anlaşma, Suudi Arabistan'ın ABD teknolojisini kullanarak nükleer enerji santralleri kurmasının önünü açarken, gelecekte Suudi topraklarında nükleer zenginleştirme yapılabilmesine de kapı aralayabilecek.
Ancak anlaşmaya en sert tepki gösteren ülkelerin başında İsrail geliyor.
İSRAİL'DE "TÜRKİYE" ENDİŞESİ
Washington Post'un haberindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri Türkiye'ye ilişkin oldu.
Gazeteye göre İsrail'de Suudi Arabistan'ın nükleer programının Orta Doğu'da yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebileceği endişesi hâkim.
İsrailliler, Suudi Arabistan'a nükleer zenginleştirme yolunun açılmasının ardından Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerin de nükleer zenginleştirme programları geliştirmeye yönelebileceğinden korkuyor. Washington Post, İsrail'deki endişeyi, böyle bir sürecin sonunda Orta Doğu'da nükleer silah geliştirme yoluna sahip çok daha fazla ülkenin ortaya çıkabileceği korkusuyla açıklıyor.
Dolayısıyla Washington-Riyad hattındaki anlaşma yalnızca Suudi Arabistan'ın enerji politikası açısından değil, son dönemde savunma sanayinde adından övgüyle bahsedilen Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgesel güç dengeleri açısından tartışılıyor.
SUUDİ ARABİSTAN'A NÜKLEER TEKNOLOJİNİN KAPISI AÇILIYOR
Washington Post'un aktardığına göre ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile Suudi mevkidaşı tarafından imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki nükleer enerji iş birliğinin çerçevesini belirliyor.
Anlaşma, Suudi Arabistan'ın Amerikan teknolojisini kullanarak nükleer enerji santralleri inşa edebilmesinin önünü açıyor. Ancak asıl tartışma nükleer zenginleştirme konusunda yaşanıyor. Anlaşma kapsamında Washington ve Riyad, Suudi Arabistan topraklarında nükleer zenginleştirmenin uygulanabilir ve gerekli olup olmadığını iki yıl boyunca inceleyecek.
Anlaşmanın ayrıntılarını bilen kişilerin Washington Post'a aktardığına göre olası bir zenginleştirme faaliyetinin Suudilerin doğrudan kontrolüne bırakılmaması öngörülüyor.
Buna göre Suudi topraklarında zenginleştirme yapılması halinde süreç, teknolojisini Suudi tarafıyla paylaşmayan Amerikan şirketlerinin kontrolünde gerçekleştirilecek. Böylece Riyad'ın söz konusu teknolojiyi nükleer silah geliştirmek amacıyla kullanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.