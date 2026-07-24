Trump, Suudi Arabistan'ın uzun zamandır talep ettiği Amerikan nükleer teknolojisine erişebilmesi için İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini açıkladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada sivil nükleer anlaşmanın onaylanacağını ancak bunun "tamamen" Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılmasına bağlı olduğunu belirtti.

Washington ile Riyad arasındaki anlaşmanın imzalanmasının üzerinden yalnızca bir gün geçtikten sonra Donald Trump'tan dengeleri değiştiren yeni bir açıklama geldi.

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda çalışan uzmanlar ise bu tür güvenlik mekanizmalarının uzun vadede yeterli olmayabileceği uyarısında bulunuyor.

Gazeteye konuşan ve anlaşmanın ayrıntılarını bilen üç kişi, anlaşmanın Suudi Arabistan'ın nükleer yakıtı silah yapımında kullanılabilecek seviyeye kadar zenginleştirmesini engelleyecek güvenlik önlemleri içerdiğini savundu.

Bunun yerine hassas denetimlerin, anlaşmada belirlenen koşullar doğrultusunda Amerikan ekipleri tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri dahil diğer ülkelerle yapılan bazı nükleer reaktör anlaşmalarında öngörülen kapsamlı uluslararası denetimlerden muaf tutulacağı belirtiliyor.

Ancak Washington Post'un haberine göre anlaşmada oldukça tartışmalı bir başka ayrıntı daha bulunuyor.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise şartı çok daha açık ifade etti.

Leavitt, Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılmaması halinde "anlaşmanın iptal edileceğini" söyledi.

ANLAŞMADA YOKTU, TRUMP SONRADAN ŞART KOŞTU

Washington Post'un dikkat çektiği nokta ise bu koşulun anlaşma imzalandığında bulunmaması.

Trump yönetiminin imzaladığı ilk anlaşmada Suudi Arabistan'ın İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmasını zorunlu tutan böyle bir şart yer almıyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'e şartın neden anlaşmaya başlangıçta konulmadığı sorulduğunda ise Trump'ın "her zaman son anlaşmayı yapan kişi" olduğu yanıtını verdi. Trump yönetiminin Suudi hükümetiyle hâlihazırda imzalanmış hukuki bir anlaşmaya bu yeni şartı nasıl ekleyeceği ise henüz net değil.

SUUDİ ARABİSTAN İSRAİL'İ TANIMAZSA ANLAŞMA RAFA MI KALKACAK?

Trump'ın çıkışı, Washington-Riyad anlaşmasının geleceğini doğrudan İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesine bağlamış durumda. Suudi Arabistan, 2023 yılında İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye oldukça yaklaşmıştı. Ancak 7 Ekim'deki Hamas saldırısının ardından başlayan Gazze savaşıyla görüşmeler askıya alındı.

Washington Post'a göre Suudi liderler artık İsrail ile normalleşme konusunda gelecekte bağımsız bir Filistin devletinin kurulacağına ilişkin güvenceler talep ediyor. Gazze'deki savaş nedeniyle Suudi kamuoyunda İsrail'e yönelik yaklaşımın da ciddi şekilde olumsuzlaştığı belirtiliyor.

Bu nedenle Trump'ın getirdiği yeni şartın nükleer anlaşmanın önündeki en büyük engellerden birine dönüşebileceği değerlendiriliyor.

BIDEN DA AYNI ŞARTI KOYMUŞTU

Benzer bir formül Biden yönetimi döneminde de gündeme gelmişti. Biden yönetimi Suudi Arabistan ile nükleer anlaşma ihtimalini değerlendirmiş ancak anlaşmayı Riyad'ın İsrail ile diplomatik ilişkiler kurması şartına bağlamıştı. Görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Trump yönetiminin imzaladığı anlaşmanın ilk halinde ise böyle bir koşul bulunmuyordu. Trump'ın anlaşmanın imzalanmasından bir gün sonra İsrail ile normalleşme şartını yeniden gündeme getirmesi, Washington'ın Riyad'a yönelik politikasında dikkat çekici bir değişiklik olarak öne çıktı.

İSRAİL TRUMP'IN YENİ ŞARTINDAN MEMNUN

Suudi Arabistan'ın nükleer zenginleştirme kapasitesi kazanmasına şiddetle karşı çıkan İsrail yönetimi ise Trump'ın yeni şartını memnuniyetle karşıladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılmasının "Orta Doğu'da barış açısından tarihi bir sıçrama" olacağını söyledi. İsrail'in temel endişesi ise Suudi Arabistan'ın nükleer zenginleştirme programının bölgesel bir yarış başlatması.

Washington Post'un haberinde bu noktada Türkiye'nin özellikle anılması, anlaşmanın Washington-Riyad hattının ötesinde bölgesel güç mücadelesi açısından da yakından takip edildiğini ortaya koydu.