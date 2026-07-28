ABD-İran savaşında 2. aşama! Hedef Tahran'ın şah damarı: Nükleer tesisler

ABD ve İran hattında ateşkes beklenirken tarafların karşılıklı sert açıklamaları ve devam eden saldırılarla bölgedeki tansiyon yeniden yükseldi. Trump'ın Tahran rejimine yönelik dengesiz çıkışları ve Kazma Dağları'nda olan Natanz Nükleer Tesise yönelik "Vururuz" tehditleri savaşın giderek uzama ihtimalini artırıyor. A Haber'de yayınlanan 3 Dakika programında saldırıların seyri ve mevcut durum masaya yatırıldı.

ABD ve İran hattında sular durulmuyor. Barış umutları yerini yeniden tırmanan gerilime bırakırken, müzakere masasından uzaklaşan sert açıklamalar savaşın fitilini bir kez daha ateşledi. ABD'NİN İRAN'DAKİ YENİ HEDEFİ: KAZMA DAĞLARI Savaşın artık yeni bir boyuta evrildiği Orta Doğu coğrafyasında, ABD'nin İran'ın ekonomik ve nükleer altyapısını hedef alan stratejisi devreye girdi. A Haber Programlar Editörü Merve Aktaş'ın sunduğu 3 Dakika programında savaşın seyri ve bölgedeki mevcut durum uzmanların görüşüyle ele alındı.

Gazeteci Bercan Tutar, ABD-İran savaşının Hürmüz savaşına evrildiğini ve amacın Tahran rejimini parçalamak olmadığını ifade etti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) SAVAŞTA İKİNCİ AŞAMA: HÜRMÜZ SAVAŞI Bölgede tansiyon her geçen dakika yükselirken, krizin geldiği noktayı değerlendiren Gazeteci Bercan Tutar, "İran-ABD savaşında ikinci aşamaya geçilmiş durumda. İran-ABD savaşı sona erdi, yeni aşama artık Hürmüz Savaşı diye nitelendiriliyor. Bu yeni aşamada İran'ı artık hem saldırılarla, savaşa, uzun veya şiddetli çatışmalara yol açmayacak saldırılarla ve kuşatmalarla, özellikle İran altyapısını ve ekonomik gücünü hedefleyen saldırılarla müzakere masasına çekip uzlaşmak istiyor. Amerika'nın amacı aslında İran rejimini yok etmek, ülkeyi parçalamak değil; bu haliyle İran'ı bölgesel sisteme entegre etmek" ifadelerini kullandı.