ABD-İran savaşında 2. aşama! Hedef Tahran'ın şah damarı: Nükleer tesisler
ABD ve İran hattında ateşkes beklenirken tarafların karşılıklı sert açıklamaları ve devam eden saldırılarla bölgedeki tansiyon yeniden yükseldi. Trump'ın Tahran rejimine yönelik dengesiz çıkışları ve Kazma Dağları'nda olan Natanz Nükleer Tesise yönelik "Vururuz" tehditleri savaşın giderek uzama ihtimalini artırıyor. A Haber'de yayınlanan 3 Dakika programında saldırıların seyri ve mevcut durum masaya yatırıldı.
ABD ve İran hattında sular durulmuyor. Barış umutları yerini yeniden tırmanan gerilime bırakırken, müzakere masasından uzaklaşan sert açıklamalar savaşın fitilini bir kez daha ateşledi.
Savaşın artık yeni bir boyuta evrildiği Orta Doğu coğrafyasında, ABD'nin İran'ın ekonomik ve nükleer altyapısını hedef alan stratejisi devreye girdi. A Haber Programlar Editörü Merve Aktaş'ın sunduğu 3 Dakika programında savaşın seyri ve bölgedeki mevcut durum uzmanların görüşüyle ele alındı.
SAVAŞTA İKİNCİ AŞAMA: HÜRMÜZ SAVAŞI
Bölgede tansiyon her geçen dakika yükselirken, krizin geldiği noktayı değerlendiren Gazeteci Bercan Tutar, "İran-ABD savaşında ikinci aşamaya geçilmiş durumda. İran-ABD savaşı sona erdi, yeni aşama artık Hürmüz Savaşı diye nitelendiriliyor. Bu yeni aşamada İran'ı artık hem saldırılarla, savaşa, uzun veya şiddetli çatışmalara yol açmayacak saldırılarla ve kuşatmalarla, özellikle İran altyapısını ve ekonomik gücünü hedefleyen saldırılarla müzakere masasına çekip uzlaşmak istiyor. Amerika'nın amacı aslında İran rejimini yok etmek, ülkeyi parçalamak değil; bu haliyle İran'ı bölgesel sisteme entegre etmek" ifadelerini kullandı.
ORTA DOĞU'DA TOPYEKÛN SAVAŞ MI BAŞLIYOR?
İran'ın ABD üslerine yönelik hamlelerini ve savaşın olası yayılma alanlarını yorumlayan Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Şimdi iki taraflı bir savaş yeni bir safhaya geçti. Bu safhada İran'ın angajmanıyla Amerika'nın angajmanı aslında bildik bir şey, farklı bir şey yoktu. Bundan önceki süreçte de aynı şeyleri söylüyorlardı. Orta Doğu'da yeni bir topyekûn savaşı başlatır mı? Hayır. Neden? Çünkü İran'ın yapabilecekleri sadece o füze konusunda etki sahasında etkili olmak. Bunları daha önce de denedi ama şunu göstermek istiyor İran: 'Ben ayaktayım'" sözleriyle sahadaki durumu aktardı.
NÜKLEER TESİSLERE KARA HAREKÂTI SİNYALİ
ABD'nin özellikle İran'ın nükleer kapasitesine yönelik planlarını deşifre eden Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, "Amerika Birleşik Devletleri, yok olmayan nükleer kapasiteyi yeniden ortadan kaldırmak için kapsamlı, daha geniş çaplı ve toprak altına nüfuz edecek bombalar kullanmak suretiyle nükleer sistemi tamamen yıkmak ve zenginleştirme imkân ve kabiliyetini ortadan kaldırmak istiyor. Onun için yapacağı harekat biraz daha kapsamlı, bir öncekine göre biraz daha yoğun bombardıman gerektiren ve bir miktar daha toprak altına nüfuz eden bir bombalama sistemi uygulaması gerekiyor. Eğer bunu yapamazsa muhtemelen bir özel harekat, Delta Force harekatı yapıp mevcut tesise belki de dışarıdan toprak altına nüfuz edecek bir kara harekatı bile öngörülebilir" değerlendirmesinde bulundu.