İran'ın nükleer kalesi Kazma Dağı neden hedefte? A Haber'de olası 7 senaryo: Dünyada vurabilecek silah yok
ABD ile İran arasındaki müzakere süreci devam ederken taraflardan gelen sert mesajlar, Orta Doğu'da yeni bir çatışma ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kazma Dağı'na yönelik olası operasyon mesajları ve bölgedeki gelişmeler A Haber'de ele alındı. Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, 12 gün savaşlarını hatırlatırken Kazma Dağları'nın derinliği nedeniyle vurulmasının zor olduğunu vurgulayarak ABD'nin olası saldırı senaryosunu ve askerî seçeneklerini değerlendirildi.
ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecine rağmen karşılıklı sert açıklamalar, Orta Doğu'da savaş endişesini yeniden tırmandırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın anlaşma şartlarına uymaması halinde Kazma Dağı'nın hedef alınacağını yinelemesi ve katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çatışmaları sürdürmeye yönelik adımları, bölgede yeni bir askeri gerilim ihtimalini gündeme taşıdı.
A Haber ekranlarında Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında, Trump'ın Kazma Dağı'na yönelik tehditlerinin olası sonuçları, ABD'nin muhtemel bir operasyon senaryosunda devreye sokabileceği planlar ve bölgesel dengelere etkisi masaya yatırıldı.
"KAZMA DAĞINI VURACAK BİR SİLAH YOK"
Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Trump'ın tehditleriyle hedef gösterdiği ve Natanz Nükleer Santral ile 1,5 kilometre mesafesi bulunan Kazma Dağı'nın vurulmadığını belirterek; "İran'ın Kazma Dağı'nın altında oluşturulan o şehrin içerisinde konuşlandırıldı. Şimdi bu Kazma Dağı hiç vurulmadı şimdiye kadar. Natanz vuruldu, Fordo vuruldu, İsfahan vuruldu ama burası vurulmadı. O 12 gün savaşında B-2'lerin attığı GBU-57 sığınak delici diye de geçen bombalar vardı. Dünyada bunun gibi derinlere inebilen başka bir bombanın olmadığı da biliniyor ama Amerikalıların iddia ettiği kadar da böyle 70-80 metreler değil." ifadelerini kullandı.
150 METRE DERİNLİKTEKİ BÜYÜK ŞEHİR
Hüseyin Fazla 12 gün savaşlarında B-2 bombardıman uçaklarının Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer santrallerini vurduğunu hatırlatırken, Kazma Dağı'nın vurulmasının zor olduğunu vurguladı. Fazla; "Bu bombalar katmanlara göre, akıllı bir başlığı var kafasında. Dolayısıyla eğer ki beton görürse onu delmek için başka bir mantıkla hareket ediyor, kum olursa farklı. Toprağın katmanlarına göre nüfuz etmeye çalışan bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi Kazma Dağı, o atılan bombaların etkisinin ne kadar olduğunu gördük. Yani her ne kadar Trump iddia etse de nükleer tesislere öyle büyük zarar veremedi; Fordo'da, İsfahan'da ve Natanz'da." sözleriyle bombanın teknik kapasitesine dikkat çekti.
Kazma Dağı'nın diğer tesislerden farkını anlatan Dr. Hüseyin Fazla, "Şimdi Kazma Dağı 100 ile 150 metre yerin altında diyorlar ve daha özel bir şekilde yapılmış, diğerlerinden alınan derslerle yapılmış bir yer altı şehri. Bu şehri mevcut elimizdeki bombalarla vurma imkanımız yok. Dünyada bunu vurabilecek bir silah yok." dedi.
NETANYAHU'NUN "İKİ HAFTA" YANILGISI
Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla "Netanyahu'nun iddiası hep şuydu; 'İran nükleer silah yapacak, eğer biz vurmazsak iki hafta sonra yapacak' dedi. 12 Haziran'dan günümüze hep iki hafta geçe geçe. Bu bir kere yanılsama." ifadelerini kullanarak süregelen dezenformasyona dikkat çekti. Fazla, "İran'ın nükleer silah yapma kapasitesinin olsa da atabilecek kapasitesinin olmadığını değerlendiriyorum. Bu kadar dışa sıkışmış bir ülke nükleer silah kullanabilirdi. Ancak nükleer silah atabilecek uçağı yok, bu balistik füzelerin başlıklarına da o nükleer bombayı yapıp yerleştirebilecek teknoloji yok. Ama şu kesin, uranyumu yüzde 60'tan yüzde 90'a belki iki haftada çıkarabilir ama metal aşamasına geçip bomba yapması en az iki ay sürer." sözleriyle teknik gerçekleri aktardı.
ABD'NİN ÖNÜNDE 7 KRİTİK SEÇENEK
Trump'ın Kazma Dağı'na yönelik olası saldırı senaryolarını ele alan Hüseyin Fazla, "Birincisi Hürmüz Boğazı; Trump'ın elindeki ilk seçenek İran'ın iddiasını kabul etmek. Bunu ederse ABD'nin tüm dünyadaki hegemonyası, küresel hakimiyeti çatırdamaya başlar. İngilizlerden devraldığı miras yok olur gider. O yüzden Hürmüz'ün açık olması lazım. Belki el altından 50 milyar dolar vererek barışçıl bir çözüm aranabilir. İkincisi, Hürmüz'e amfibi çıkarma harekâtı yapabilir. Boxer görev grubu hala orada, ABD bu baskıyı masada tutuyor. Üçüncü seçenek ise kara harekatı ama Trump'a olan kamuoyu desteği düşük olduğu için bu neredeyse imkansız." ifadelerini kullandı.
KAZMA DAĞI'NA HAVA TAARRUZU VE OLASI ÖZEL OPERASYONLAR
Stratejik tesislerin hedef alınma ihtimalini değerlendiren Hüseyin Fazla, "Dördüncü seçenek olarak Kazma Dağı ve diğer tesislere nüfuz edici bombalarla saldırı yapılabilir. Bu, İran'ın uranyum yeteneklerini bastırır. Beşinci olarak ise sınırlı, zamana bağlı coğrafi hava taarruzları yapılabilir. Burada bir denge var; İsrail ve ABD, İran'ın enerji altyapısına vurmamaya çalışıyor." şeklinde konuştu.
Cansın Helvacı'nın, "Zenginleştirilmiş uranyum sahaya çok mu yayılmış?" sorusu üzerine Hüseyin Fazla, "Altıncı seçenek, zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmeye yönelik sınırlı bir harekat. ABD bunun provasını yaptı aslında. Bazı cihazlarla gidip o uranyumu alma peşindeler ama bu çok özel bir operasyon ve riskli. Çünkü İran ordusu etraflarını çevirdiğinde ne yapacaklar?" sözleriyle operasyonun zorluklarını anlattı.
EN KARANLIK SENARYO: TAKTİK NÜKLEER SİLAH!
Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, ABD'nin olası saldırısında nükleer silahı kullanabileceğine dikkat çekerek "Yedinci seçenek ise taktik nükleer silah. ABD, İran rejimini terbiye etmek ve savaş azmini kırmak için, tıpkı Hiroşima ve Nagazaki'de olduğu gibi Tahran'ı kontrol altına almak adına taktik nükleer bomba kullanabilir. Bir kilotondan 200 kilotona kadar olan bu bombalar, eğer toprak altına girip patlatılırsa bölgesel, havada patlatılırsa geniş alanı kirletir. 50 kilotonluk bir bomba kullandığınızda 10 kilometrekarelik bir alana kimse bir daha giremez." diyerek dehşet senaryosunun detaylarını paylaştı.