ABD-Suudi Arabistan'dan nükleer anlaşma! İran'a karşı hamle mi? Orta Doğu'da savaş sonrası stratejik mimari planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert mesajları ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin, "İhtiyacımız yok ama gerekeni yapmak zorundayız" açıklamasının ardından dikkat çeken bir diplomatik adım geldi. ABD Enerji Bakanlığı, Suudi Arabistan ile nükleer enerji alanında "barışçıl iş birliği anlaşması" imzalandığını duyurdu.

ABD ve Suudi Arabistan 123 anlaşması olarak bilinen nükleer iş birliği anlaşmasına imza attı. (AA)

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA NÜKLEER ANLAŞMA

ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman'ın "123 Anlaşması" olarak bilinen barışçıl nükleer iş birliği anlaşması ve buna eşlik eden karşılıklı güvenlik tedbirleri anlaşmasını imzaladığı bildirildi. ABD Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anlaşmaların nükleer silahların yayılmasının önlenmesi dâhil çeşitli ekonomik ve stratejik hedefleri ileriye taşıyacağı ve onlarca yıl sürecek, milyarlarca dolarlık bir ortaklığın yasal temelini oluşturacağı belirtildi. Açıklamada, "123 Anlaşması, Amerikan şirketlerine Suudi nükleer enerji programında büyük bir erişim imkânı sunarak Amerikan endüstrisine, çalışanlarına ve tedarik zincirlerine fayda sağlarken Suudi Arabistan'ın enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olacak" denildi. İmzalanan anlaşmaların, nükleer güvenlik, emniyet ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda yüksek standartları koruyarak ve ABD'nin sivil nükleer teknolojideki rekabet avantajını güçlendirerek ABD'nin konumu ile bölgesel güvenliği destekleyeceği vurgulandı.

"STRATEJİK ORTAKLIĞI DERİNLEŞTİRECEK"

ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın liderliğinde sivil nükleer pazardaki rekabet avantajını yeniden kazandığı vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan ile kurulan ortaklığın ABD'nin nükleer teknoloji ihracatını artıracağı, yüksek maaşlı istihdam ve uzun vadeli ekonomik büyüme sağlayacağı, ABD'nin enerji ve ulusal güvenlik pozisyonunu güçlendireceği, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarını pekiştireceği ve ABD-Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığı derinleştireceği ifade edildi. Öte yandan, söz konusu anlaşmaların incelenmek üzere ABD Kongresi'ne sunulacağı kaydedildi.

"ABD NÜKLEER RÖNESANSI BAŞLADI"

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, imzalanan anlaşmaların önemine işaret ederek, "Bu anlaşmalar, iki ulusun ABD-Suudi Arabistan ticari ilişkilerini güçlendirme, yurt içine refah ve yurt dışındaki müttefiklerimize güvenlik sağlama konusundaki ortak kararlılığını yansıtıyor" dedi. Wright, "Emin olabilirsiniz ki bu anlaşmalar, dünyanın en iyi nükleer teknolojisine ve tamamı burada, ABD'de tasarım yapan bilim insanlarına dayanırken nükleer güvenlik ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusundaki en yüksek standartları da korumaktadır. Başkan Trump sayesinde 'ABD nükleer rönesansı' başlamıştır ve bu, Amerikan ve Suudi halklarına uzun vadeli faydalar sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'da nükleer gerilimin her geçen gün tırmandığı bir dönemde gelen bu anlaşma, Trump yönetiminin İran'a karşı yeni bir bölgesel stratejiyi devreye alıp almadığı sorularını da beraberinde getirdi. Öte yandan Trump'ın İran'daki Kazma Dağı'nı hedef alan açıklamaları da dikkat çekerken, gelişmeler A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programında Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar değerlendirmelerde bulunurken, A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz da ABD'deki son gelişmeleri aktardı.