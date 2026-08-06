Küresel krizin şifreleri A Haber'de çözüldü! Alman komutandan korkutan senaryo: “50 yıl sürece nükleer kış kapıda”
Dünya, Birinci Dünya Savaşı öncesindeki süreci andıran büyük bir küresel felaketin eşiğine sürükleniyor. Eski NATO-Rusya Konseyi Başkanı ve Almanya eski Genelkurmay Başkanı Harald Kujat’ın "Ukrayna ve Orta Doğu’daki tırmanma önlenemezse 50 yıl sürecek bir nükleer kış yaşanacak" uyarısı gündeme bomba gibi düştü. Uzman isimler, Almanya’nın tarihsel reflekslerini, ABD’nin Rusya ve Çin üzerindeki yeni stratejilerini ve Türkiye’nin bu kaostaki kilit rolünü A Haber ekranlarında deşifre etti.
NATO-Rusya Konseyi eski Başkanı ve Almanya eski Genelkurmay Başkanı Harald Kujat'ın nükleer savaş uyarısı A Haber'de masaya yatırıldı. Gazeteci Bercan Tutar, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Gazeteci Dr. Murat Özer, küresel güç dengeleri ve olası senaryoları değerlendirdi.
ALMANYA'NIN KÜRESEL REFLEKSLERİ
Küresel gidişatı değerlendiren Gazeteci Bercan Tutar, "Almanlar dünyanın bir krize sürükleneceğini Rusya-Ukrayna Savaşı daha başlamadan öngörmüşlerdi. Özellikle Olaf Scholz ve önceki başbakanın Türkiye ziyaretleri, Almanya'nın bu dönemde Türkiye'nin çok öne çıkacağını öngördüğünü gösteriyor. Almanya'nın küresel refleksleri çok iyi, geleni görüyor ancak kendi etkisi ve gücü nedeniyle önlem alamıyor," ifadelerini kullandı.
"EN KRİTİK AKTÖR TÜRKİYE"
Dünyanın bir dönüm noktasında olduğunu belirten Tutar, "Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da küresel bir kaosun geldiğini ancak Rusya ile barışçıl bir diplomasi kanalı kurulması gerektiğini savunuyor. ABD ise artık dünyayı tek başına domine etmek yerine Rusya, Çin ve Türkiye gibi aktörlerle bir 'modus vivendi' arayışına giriyor. Burada en kritik ve kilit aktör, etki alanı Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya kadar uzanan Türkiye'dir" sözleriyle Ankara'nın stratejik önemine dikkat çekti.
ABD'NİN RUSYA VE İRAN DENKLEMİ
ABD'nin büyük güçler arasındaki dengeleri gözetmeye başladığını ifade eden Bercan Tutar, "Amerika şu an Rusya'yı Çin'den uzaklaştırma stratejisi izliyor; her ikisini aynı anda karşısına almamaya çalışıyor. İran politikasında ise Rusya, Çin ve Amerika arasında 'eğri tut ama dökme' şeklinde tabir edilebilecek küresel bir uzlaşı var. İran'ın çökmesini istemiyorlar ama nükleer bir güç olmasına da izin vermiyorlar. Bu karmaşada bölgenin ve insanlığın hayrına politika üreten tek aktör Türkiye'dir. Almanya'nın 'küresel kıyamet' söylemleri Avrupa için geçerli olabilir ancak dünyanın geri kalanı aslında normalleşiyor" şeklinde konuştu.