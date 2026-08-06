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Küresel krizin şifreleri A Haber'de çözüldü! Alman komutandan korkutan senaryo: “50 yıl sürece nükleer kış kapıda”

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Küresel krizin şifreleri A Haber'de çözüldü! Alman komutandan korkutan senaryo: “50 yıl sürece nükleer kış kapıda”

Dünya, Birinci Dünya Savaşı öncesindeki süreci andıran büyük bir küresel felaketin eşiğine sürükleniyor. Eski NATO-Rusya Konseyi Başkanı ve Almanya eski Genelkurmay Başkanı Harald Kujat’ın "Ukrayna ve Orta Doğu’daki tırmanma önlenemezse 50 yıl sürecek bir nükleer kış yaşanacak" uyarısı gündeme bomba gibi düştü. Uzman isimler, Almanya’nın tarihsel reflekslerini, ABD’nin Rusya ve Çin üzerindeki yeni stratejilerini ve Türkiye’nin bu kaostaki kilit rolünü A Haber ekranlarında deşifre etti.

NATO-Rusya Konseyi eski Başkanı ve Almanya eski Genelkurmay Başkanı Harald Kujat'ın nükleer savaş uyarısı A Haber'de masaya yatırıldı. Gazeteci Bercan Tutar, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Gazeteci Dr. Murat Özer, küresel güç dengeleri ve olası senaryoları değerlendirdi.

ALMANYA'NIN KÜRESEL REFLEKSLERİ

Küresel gidişatı değerlendiren Gazeteci Bercan Tutar, "Almanlar dünyanın bir krize sürükleneceğini Rusya-Ukrayna Savaşı daha başlamadan öngörmüşlerdi. Özellikle Olaf Scholz ve önceki başbakanın Türkiye ziyaretleri, Almanya'nın bu dönemde Türkiye'nin çok öne çıkacağını öngördüğünü gösteriyor. Almanya'nın küresel refleksleri çok iyi, geleni görüyor ancak kendi etkisi ve gücü nedeniyle önlem alamıyor," ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"EN KRİTİK AKTÖR TÜRKİYE"

Dünyanın bir dönüm noktasında olduğunu belirten Tutar, "Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da küresel bir kaosun geldiğini ancak Rusya ile barışçıl bir diplomasi kanalı kurulması gerektiğini savunuyor. ABD ise artık dünyayı tek başına domine etmek yerine Rusya, Çin ve Türkiye gibi aktörlerle bir 'modus vivendi' arayışına giriyor. Burada en kritik ve kilit aktör, etki alanı Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya kadar uzanan Türkiye'dir" sözleriyle Ankara'nın stratejik önemine dikkat çekti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

ABD'NİN RUSYA VE İRAN DENKLEMİ

ABD'nin büyük güçler arasındaki dengeleri gözetmeye başladığını ifade eden Bercan Tutar, "Amerika şu an Rusya'yı Çin'den uzaklaştırma stratejisi izliyor; her ikisini aynı anda karşısına almamaya çalışıyor. İran politikasında ise Rusya, Çin ve Amerika arasında 'eğri tut ama dökme' şeklinde tabir edilebilecek küresel bir uzlaşı var. İran'ın çökmesini istemiyorlar ama nükleer bir güç olmasına da izin vermiyorlar. Bu karmaşada bölgenin ve insanlığın hayrına politika üreten tek aktör Türkiye'dir. Almanya'nın 'küresel kıyamet' söylemleri Avrupa için geçerli olabilir ancak dünyanın geri kalanı aslında normalleşiyor" şeklinde konuştu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

TARİHSEL ÖNGÖRÜLER VE GÜVENLİK İKİLEMİ

Ukrayna'nın barındırdığı potansiyel tehlikeleri yorumlayan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Tarihte Karl Marx 1848'de büyük bir savaşı öngörmüş, Mustafa Kemal Atatürk ise 1930'larda Sovyetler Birliği'nin dağılacağını ve yeni bir dünya savaşını haber vermişti. Bugün Alman Genelkurmay Başkanı'nın 50 yıllık nükleer kış öngörüsü, ciddiye alınması gereken bir askeri analizdir. Çin'in vurguladığı 'Thukidides Tuzağı' prensibi gereği, aşırı silahlanan ülkeler bir güvenlik ikilemi yaşar ve bu durum Peloponez savaşları gibi çatışmaları tetikler. Almanya'nın savunma bütçesini 100 milyar eurodan 300 milyara çıkarma hazırlığı, bu öngörünün sahadaki karşılığıdır" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

REARMAMENT: ALMANYA YENİDEN GÜÇLENİYOR MU?

Almanya'nın mevcut askeri durumunu analiz eden Gazeteci Dr. Murat Özer, "Almanya şu an adeta ordusu olmayan, esaret altında bir ülke konumunda. Rus ordularının Moldova kapılarına dayandığı bu atmosfer, Almanya için yeniden silahlanmak ve ordu kurmak adına bir fırsat penceresidir. Tarihte iki küresel felaketi Almanlar eliyle yaşadık, üçüncüsünü de yine onların silahlanma hırsıyla yaşayabiliriz. Avrupa'da toprak genişletme arzusu olan tek toplum Almanlardır. Almanya güçlendiği an, Avrupa için Rusya'dan daha büyük bir tehdit haline gelecektir" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"3. REICH" SLOGANLARI VE ABD'NİN NÜKLEER PLANI

Almanya'daki toplumsal ve askeri değişime değinen Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Alman hükümeti büyük savunma bütçesini açıkladığında, aşırı sağcılar '3. Reich geri geliyor' sloganlarıyla sevinç gösterileri yaptı. Almanya, sanayisini ve askeri üretim bandını çok hızlı mobilize edebilen bir geleneğe sahip. 2029-2030 yıllarında Avrupa'nın en güçlü askeri mimarisine sahip yapısı olacaklar. Bu tedirginlik sürerken, ABD Savunma Bakanlığı'nın taktik nükleer füzelerin kullanımına dair planlamalar yaptığına dair bilgiler sızmaya başladı" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

NÜKLEER EŞİK VE SAVAŞ GEREKÇELERİ

Nükleer silah kullanımının stratejik sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Kemal Olçar, "ABD, konvansiyonel imkanlarla elde edemediği politik hedefler için nükleer silahı bir seçenek olarak masada tutuyor. Ancak bu silahın kullanılması durumunda sadece hedef ülke değil, tüm nükleer bloklar harekete geçer. Dünya şu an Doğu'da Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran; Batı'da ise NATO içindeki nükleer güçler olarak bloklaşmış durumda. Kuzey Kore'nin 15 bin kilometre menzilli füzeler yapması bu dengeyle ilgili. Tarihteki her büyük savaşın bir bahanesi olmuştur; Arşidük suikastı, Polonya'nın işgali veya 11 Eylül gibi. Alman komutanın bahsettiği nükleer kış için de önümüzdeki süreçte benzer bir gerekçe kurgulanabilir" diyerek kritik uyarıda bulundu.

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