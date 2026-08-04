MECLİS'TE GENİŞ TABANLI UZLAŞI MESAJI

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi ismi verilen Çerçeve Kanun Teklifi'nin ilk olarak Bahçeli tarafından imzalanmasını değerlendiren A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Meclis'te oluşan yeni uzlaşı iklimine dikkat çekti.

Ağaoğlu, teklifin AK Parti ve MHP'nin yanı sıra DEM Parti'nin de desteğiyle geniş tabanlı bir zeminde ilerlemesinin beklendiğini belirterek, "DEM Parti eş genel başkanlarının da imza atacağı ifade edildi. Yani üç parti iradesini ortaya koymuş olacak" dedi.

Ağaoğlu, Meclis'te daha önce Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda 51 üyeden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduğunu ve komisyonun ortak bir rapor hazırladığını hatırlattı.

Teklifin ardından Adalet Komisyonu ve Genel Kurul sürecinin hızlı şekilde ilerleyebileceğini aktaran Ağaoğlu, "Teklif verildiğinde Terörsüz Türkiye hedefinde son derece önemli bir adım daha atılmış olacak" ifadelerini kullandı.

TEKLİF DÜN İMZAYA AÇILDI

AK Parti, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları sürdürülen çerçeve yasa teklifini dün imzaya açtı.

Milletvekillerine gönderilen duyuruda, "Grup Başkanlığımızca 'Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır. Grup Yönetim Kurulu salonumuzda imzaya açılan teklifi 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 17.00'ye kadar imzalamanız gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULACAK

Çerçeve Yasa Teklifi bugün (5 Ağustos) TBMM Başkanlığına sunulacak. Teklifin Cuma günü Adalet Komisyonunda görüşülmesi, ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye için hazırlanan çerçeve yasanın bu hafta Meclis'e sunulmasını beklediğini söylemişti.