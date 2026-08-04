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İlk imzayı Bahçeli attı! Çerçeve yasanın adı belli oldu: Bugün TBMM Başkanlığına sunulacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İlk imzayı Bahçeli attı! Çerçeve yasanın adı belli oldu: Bugün TBMM Başkanlığına sunulacak

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adı verilen teklif, TBMM'de imzaya açıldı. Teklife ilk imzayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli atarken, İletişim Başkanı Burhanettin Duran süreci "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım" olarak değerlendirdi. Çerçeve Yasa Teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunulacak, Cuma günü Adalet Komisyonunda görüşülecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki zemini oluşturacak çerçeve yasa teklifinde yeni gelişme yaşandı. Süreç kapsamında hazırlanan yasa teklifinin adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak belirlendi.

ÇERÇEVE YASA TEKLİFİ TBMM'DE İMZAYA AÇILDI: İLK İMZA DEVLET BAHÇELİ'DEN

İLK İMZAYI BAHÇELİ ATTI

Terörsüz Türkiye sürecine en başından beri destek veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, süreç kapsamında hazırlanarak imzaya açılan çerçeve yasa teklifine imza attı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanlığına gelerek Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve kendisinin imzalarını teslim etti.

Gün içerisinde diğer MHP milletvekillerinin de kanun teklifine imza atması bekleniyor.

İlk imzayı Bahçeli attı! Çerçeve yasanın adı belli oldu: Bugün TBMM Başkanlığına sunulacak - 1

İMZA SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak "Çerçeve Kanun Teklifi" TBMM'de milletvekillerinin imzasına açıldı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Duran, sürecin herhangi bir pazarlığın değil, devletin kararlılığının, milletin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Öncelik, terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

(Foto: AA) (Foto: AA)

KURTULMUŞ İMZAYI ATTI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni imzaladı.

İlk imzayı Bahçeli attı! Çerçeve yasanın adı belli oldu: Bugün TBMM Başkanlığına sunulacak - 2

MECLİS'TE GENİŞ TABANLI UZLAŞI MESAJI

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi ismi verilen Çerçeve Kanun Teklifi'nin ilk olarak Bahçeli tarafından imzalanmasını değerlendiren A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Meclis'te oluşan yeni uzlaşı iklimine dikkat çekti.

Ağaoğlu, teklifin AK Parti ve MHP'nin yanı sıra DEM Parti'nin de desteğiyle geniş tabanlı bir zeminde ilerlemesinin beklendiğini belirterek, "DEM Parti eş genel başkanlarının da imza atacağı ifade edildi. Yani üç parti iradesini ortaya koymuş olacak" dedi.

Ağaoğlu, Meclis'te daha önce Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda 51 üyeden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduğunu ve komisyonun ortak bir rapor hazırladığını hatırlattı.

Teklifin ardından Adalet Komisyonu ve Genel Kurul sürecinin hızlı şekilde ilerleyebileceğini aktaran Ağaoğlu, "Teklif verildiğinde Terörsüz Türkiye hedefinde son derece önemli bir adım daha atılmış olacak" ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN'DA GÖZLER "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE

TEKLİF DÜN İMZAYA AÇILDI

AK Parti, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları sürdürülen çerçeve yasa teklifini dün imzaya açtı.

Milletvekillerine gönderilen duyuruda, "Grup Başkanlığımızca 'Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır. Grup Yönetim Kurulu salonumuzda imzaya açılan teklifi 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 17.00'ye kadar imzalamanız gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULACAK

Çerçeve Yasa Teklifi bugün (5 Ağustos) TBMM Başkanlığına sunulacak. Teklifin Cuma günü Adalet Komisyonunda görüşülmesi, ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye için hazırlanan çerçeve yasanın bu hafta Meclis'e sunulmasını beklediğini söylemişti.

İlk imzayı Bahçeli attı! Çerçeve yasanın adı belli oldu: Bugün TBMM Başkanlığına sunulacak - 3

GENEL AF YOK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifine ilişkin yaptığı açıklamalarda genel af veya kişiye özel af düzenlemesinin söz konusu olmadığını belirtmişti.

Kurtulmuş, "Genel af, şahsa özel af yok. Süreç yasası geçici ve müstakil bir yasa olacak. Bu yasa kritik bir eşik tanımlayacaktır. Örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

"SÜREÇ MENZİLİNE VARACAK"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha önce siyasi partilerin genel başkanları ve grup başkanvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda geniş tabanlı bir uzlaşının önemine dikkat çekmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da pazar günü İstanbul'da yaptığı açıklamada sürecin menziline varacağını belirterek kararlılık mesajı vermişti.

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