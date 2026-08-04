"Terörsüz Türkiye" trafiği! AK Parti'den CHP ve Yeni Yol'a ziyaret | Gül'den çerçeve yasa açıklaması: Teklifi yarın veririz

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında siyasi parti temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda AK Parti heyeti, süreç kapsamında CHP ve Yeni Yol grubu temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından bir gazetecinin teklifin ne zaman Meclis Başkanlığına sunulacağına ilişkin sorusu üzerine Gül, "Görüşmeler iyi gidiyor. Yarın inşallah veririz." dedi.