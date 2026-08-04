"Terörsüz Türkiye" trafiği! AK Parti'den CHP ve Yeni Yol'a ziyaret | Gül'den çerçeve yasa açıklaması: Teklifi yarın veririz
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında siyasi parti temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda AK Parti heyeti, süreç kapsamında CHP ve Yeni Yol grubu temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından bir gazetecinin teklifin ne zaman Meclis Başkanlığına sunulacağına ilişkin sorusu üzerine Gül, "Görüşmeler iyi gidiyor. Yarın inşallah veririz." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında siyasi parti ziyaretlerini sürdürdü.
AK Parti heyeti, süreç çerçevesinde CHP ve Yeni Yol grubu temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldi. Görüşmede taraflar, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
"TEKLİFİ YARIN VERİRİZ"
Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin ele alındığı öğrenildi.
Görüşmenin ardından bir gazetecinin teklifin ne zaman Meclis Başkanlığına sunulacağına ilişkin sorusu üzerine Gül, "Görüşmeler iyi gidiyor. Yarın inşallah veririz." dedi.