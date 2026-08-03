Terörsüz Türkiye yolunda dev adım! Güneydoğu’da huzur ve güven dönemi başladı

Meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa ile birlikte kalıcı barışın ve bölgesel kalkınmanın daha da pekiştirilmesi hedeflenirken, bölge halkı yeni döneme umutla bakıyor.

Türkiye, "Terörsüz Türkiye" süreciyle tarihi bir dönüm noktasına ilerliyor. Terörün gölgesinden kurtulan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzur ve güven ortamı güçlenirken, yatırımlar hız kazanıyor, köye dönüşler artıyor.

A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, "Terörsüz Türkiye süreci başarılı bir şekilde devam ediyor. Son iki yıl içerisinde bambaşka bir Güneydoğu'yu konuşuyoruz ve birçok yatırımcı da hem yönünü kentlere çevirdi hem de bölgede huzur iklimi hakim" sözleriyle bölgedeki köklü değişimin altını çizdi.

Fotoğraf-A Haber

HALK SÜRECİ BÜYÜK BİR GÜVENLE TAKİP EDİYOR

Sürecin toplumsal yansımasını değerlendiren Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, "Bölge halkı kalıcı barışı ve çatışmasızlık ortamını özlemle bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük iradesiyle anlam kazanan bu sürecin önemli kazanımlara yol açacağını halkımız büyük bir güvenle takip ediyor" dedi.

Halkın sürece desteğinin tam olduğunu belirten Tekdemir, "Halkımızın sürece bakışı olumlu. Bu sürecin kesinlikle çatışma ortamını bitireceğini, bölgede güvenlik odaklı yaşamın yerine yatırımların geleceğini ve dolayısıyla turizm, ticaret gelirlerinin artacağını biliyor" sözleriyle bölgedeki umudu paylaştı.

"ARTIK HALK GERİYE DÖNMEK İSTEMİYOR"

Geçmişte yaşanan acıların geride kaldığını vurgulayan Ramazan Tekdemir, "Halkımız terörden çok çekti. Terörle mücadeledeki yanlış uygulanan yöntemlerden çok çekti ve bugünleri özlemle arıyordu. Fiilen aslında Terörsüz Türkiye süreci halkta çok büyük bir karşılığa oturdu. Bundan sonra artık halk geriye dönmeyi istemiyor, çatışma ortamına dönmeyi istemiyor ve bu süreci satın aldı" ifadelerini kullanarak halkın kararlılığını dile getirdi.

KÖYE DÖNÜŞ VE EKONOMİK ŞAHLANIŞ

Bölgedeki sosyal değişime dikkat çeken A Haber Muhabiri, "1990'lı yıllarda bölge halkımız çok acı çekti, köyler boşaltıldı ve bu süreçle beraber artık insanlar köylerine dönmeye başladı. Özellikle de Şırnak Gabar Dağı bölgesi başta olmak üzere birçok yerde insanlar artık köylerine dönüyor" dedi.