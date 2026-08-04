Belediyelerde siyasi harita nasıl değişti? Gözler 14 Ağustos'ta: AK Parti'ye geçişte sıra kimde?
31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyaset kulislerinde, muhalefet partilerinden AK Parti’ye geçen belediye başkanları konuşuluyor. Yerel seçimler sonrasında 370 olan belediye sayısını, farklı partilerden gerçekleşen katılımlarla 427’ye yükselten AK Parti, 14 Ağustos’taki 25. kuruluş yıl dönümüne yeni katılımlarla girmeye hazırlanıyor. CHP içerisinde yaşanan yolsuzluk iddiaları, yönetim krizleri ve genel merkezle yaşanan görüş ayrılıkları parti içindeki kopuşları hızlandırırken, Akademisyen-Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı da A Haber ekranlarında süreci analiz ederek muhalefetin içine düştüğü "istikrar ve samimiyet" krizine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
2024 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası AK Parti'ye katılan belediyeler dikkat çekiyor. Yerel seçimlerin ardından 370 belediyeyi yöneten AK Parti'nin belediye sayısı, farklı partilerden gerçekleşen katılımlarla bugün itibarıyla 427'ye yükseldi.
Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan yolsuzluk, rüşvet, irtikap iddiaları ile yönetim anlayışına yönelik eleştiriler ve genel merkezle görüş ayrılığı yaşayan bazı belediye başkanlarının partilerinden ayrılarak AK Parti'ye katılması, bu süreçte en dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor.
14 Ağustos'ta kuruluşunun çeyrek asrını kutlamaya hazırlanan AK Parti'de çalışmalar sürerken, siyasi kulislerde önümüzdeki süreçte farklı partilerden bazı belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılmasının beklendiği konuşuluyor.
Gözler 14 Ağustos'a çevrilmişken, A Haber ekranlarına konuk olan Akademisyen-Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"SEÇMENİN VERDİĞİ KREDİ DOĞRU DEĞERLENDİRİLEMEDİ"
Yerel seçimlerin ardından muhalefetin eline geçen fırsatı nasıl teptiğini dile getiren Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Seçmen bir miktar istikrar arıyor ve samimiyet arıyor. Yerel seçimler bağlamında Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçmen çok güçlü bir kredi açtı. Hani hep de söylem şuydu: İktidara sarı kart gösterdi. Ekonomi politikaları bağlamında daha iyileri yapılabilir ve biz genel seçimde istikametimizi güvenlikten, huzurdan yana kullanıyoruz. Ama yerel seçimde daha iyisi olmak adına bir anlamda da pozisyon alıyoruz." dedi.
CHP'nin yerel seçimlerin ardından yakaladığı fırsatı değerlendiremediğini ifade eden Orallı, büyükşehirlerde ortaya konulacak başarılı belediyecilik anlayışının seçmenin 2028 seçimlerine ilişkin tercihlerini etkileyebileceğini söyledi.
MUHALEFETTE BÖLÜNMÜŞLÜK VE SAMİMİYET PROBLEMİ
Belediye başkanlarının AK Parti'ye geçiş sürecini muhalefetin "başarı karnesi" olarak değerlendiren Orallı, "Muhalefet şu anda kendi içindeki ağır bölünmüşlüğün, samimiyet probleminin ve istikrarlı olamamanın karnesini yansıtıyor. Bu bir karne. Aradan geçen sürenin sonunda eğer belediyelerde 57 belediye birden AK Parti'ye geçmişse, kendi siyasi mecralarından çıkmışlarsa, vatandaşa hizmet etmenin yolunu AK Parti siyaseti içerisinde bulmuşlarsa, şüphesiz burada tüm muhalefet partilerinin kendi içinde güçlü bir özeleştiri yapmasının vakti gelmiştir. 'Sen nerede hata yaptın?' Bu soruyu sormak lazım. Aydın'a ne sıklıkta gittin geldin? Muğla'ya güç verdin mi?" sözleriyle muhalefet liderliğine yüklendi.