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Belediyelerde siyasi harita nasıl değişti? Gözler 14 Ağustos'ta: AK Parti'ye geçişte sıra kimde?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Belediyelerde siyasi harita nasıl değişti? Gözler 14 Ağustos'ta: AK Parti'ye geçişte sıra kimde?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyaset kulislerinde, muhalefet partilerinden AK Parti’ye geçen belediye başkanları konuşuluyor. Yerel seçimler sonrasında 370 olan belediye sayısını, farklı partilerden gerçekleşen katılımlarla 427’ye yükselten AK Parti, 14 Ağustos’taki 25. kuruluş yıl dönümüne yeni katılımlarla girmeye hazırlanıyor. CHP içerisinde yaşanan yolsuzluk iddiaları, yönetim krizleri ve genel merkezle yaşanan görüş ayrılıkları parti içindeki kopuşları hızlandırırken, Akademisyen-Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı da A Haber ekranlarında süreci analiz ederek muhalefetin içine düştüğü "istikrar ve samimiyet" krizine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

2024 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası AK Parti'ye katılan belediyeler dikkat çekiyor. Yerel seçimlerin ardından 370 belediyeyi yöneten AK Parti'nin belediye sayısı, farklı partilerden gerçekleşen katılımlarla bugün itibarıyla 427'ye yükseldi.

Belediyelerde siyasi harita nasıl değişti? Gözler 14 Ağustos'ta: AK Parti'ye geçişte sıra kimde? - 1

Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan yolsuzluk, rüşvet, irtikap iddiaları ile yönetim anlayışına yönelik eleştiriler ve genel merkezle görüş ayrılığı yaşayan bazı belediye başkanlarının partilerinden ayrılarak AK Parti'ye katılması, bu süreçte en dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor.

AK Parti milletin ortak paydasıdırAK Parti milletin ortak paydasıdır "AK PARTİ MİLLETİN ORTAK PAYDASIDIR"

14 Ağustos'ta kuruluşunun çeyrek asrını kutlamaya hazırlanan AK Parti'de çalışmalar sürerken, siyasi kulislerde önümüzdeki süreçte farklı partilerden bazı belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılmasının beklendiği konuşuluyor.

AK PARTİ'YE GEÇİŞTE SIRA KİMDE?

Gözler 14 Ağustos'a çevrilmişken, A Haber ekranlarına konuk olan Akademisyen-Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"SEÇMENİN VERDİĞİ KREDİ DOĞRU DEĞERLENDİRİLEMEDİ"

Yerel seçimlerin ardından muhalefetin eline geçen fırsatı nasıl teptiğini dile getiren Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Seçmen bir miktar istikrar arıyor ve samimiyet arıyor. Yerel seçimler bağlamında Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçmen çok güçlü bir kredi açtı. Hani hep de söylem şuydu: İktidara sarı kart gösterdi. Ekonomi politikaları bağlamında daha iyileri yapılabilir ve biz genel seçimde istikametimizi güvenlikten, huzurdan yana kullanıyoruz. Ama yerel seçimde daha iyisi olmak adına bir anlamda da pozisyon alıyoruz." dedi.

CHP'nin yerel seçimlerin ardından yakaladığı fırsatı değerlendiremediğini ifade eden Orallı, büyükşehirlerde ortaya konulacak başarılı belediyecilik anlayışının seçmenin 2028 seçimlerine ilişkin tercihlerini etkileyebileceğini söyledi.

Belediyelerde siyasi harita nasıl değişti? Gözler 14 Ağustos'ta: AK Parti'ye geçişte sıra kimde? - 2

MUHALEFETTE BÖLÜNMÜŞLÜK VE SAMİMİYET PROBLEMİ

Belediye başkanlarının AK Parti'ye geçiş sürecini muhalefetin "başarı karnesi" olarak değerlendiren Orallı, "Muhalefet şu anda kendi içindeki ağır bölünmüşlüğün, samimiyet probleminin ve istikrarlı olamamanın karnesini yansıtıyor. Bu bir karne. Aradan geçen sürenin sonunda eğer belediyelerde 57 belediye birden AK Parti'ye geçmişse, kendi siyasi mecralarından çıkmışlarsa, vatandaşa hizmet etmenin yolunu AK Parti siyaseti içerisinde bulmuşlarsa, şüphesiz burada tüm muhalefet partilerinin kendi içinde güçlü bir özeleştiri yapmasının vakti gelmiştir. 'Sen nerede hata yaptın?' Bu soruyu sormak lazım. Aydın'a ne sıklıkta gittin geldin? Muğla'ya güç verdin mi?" sözleriyle muhalefet liderliğine yüklendi.

Belediyelerde siyasi harita nasıl değişti? Gözler 14 Ağustos'ta: AK Parti'ye geçişte sıra kimde? - 3

"ENGELLEME" BAHANESİ ARTIK GEÇERLİ DEĞİL

Büyükşehirlerdeki hizmet zafiyetine ve "engelleniyoruz" algısına dikkat çeken Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Ben kendi adıma Ankara'da yaşayan biriyim. Ankara'da ve İstanbul'da 'Belediye Başkanı ayrı partiden, belediye meclisindeki çoğunluk ise AK Parti'den olduğu için çalışamıyoruz' eleştirisini duyuyordum. Tamam. Bu dönem ne oldu? 2024 Mart seçimlerinde belediye başkanı da aynı partiden oldu, belediye meclisleri de aynı partiden oldu. Şimdi kim engel oluyor? Milyar dolarlık bütçeler yönetiliyor bu illerde ama hâlâ arzu edilen altyapı problemleri çözülemedi. Ankara'da bunun esprisi var; son yıllarda rotçular ve balansçılar çok memnun. Çünkü haftada bir ya da ayda bir arabalarınızı rotçuya götürmek durumunda kalırsınız. Neden? Çünkü belediyecilik faaliyetlerinde arzu edilen ivme yakalanamadığı için." dedi.

Belediyelerde siyasi harita nasıl değişti? Gözler 14 Ağustos'ta: AK Parti'ye geçişte sıra kimde? - 4

GENEL MERKEZ VE BELEDİYE BAŞKANLARI ARASINDAKİ GÜVEN KRİZİ

Muhalefet partilerindeki yönetim boşluğunun belediye başkanlarını yalnızlaştırdığını belirten Orallı, "Belediye başkanlarının temel talebi şudur: Ben zaten vatandaşımla, halkımla kucaklaşmışım ama partimin de dağ gibi arkamda durmasını isterim. Ama muhalefet partilerinin bir kısmında konu kendi iç kongreleri olduğu zaman diliminde bile bir belediye başkanı çıkıp 'Benim adayım bu.' deyip derebeyliğini ilan edip Genel Merkeze başkaldırabiliyor. Bunun neticesinde de 57 tane belediye başkanı istikrardan yana bir tavır ortaya koymuş." dedi.

AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının seçmen nezdinde olumlu karşılık bulduğunu savunan Orallı, belediyecilikte başarının yalnızca yerel yönetim performansıyla değil, genel merkezin verdiği siyasi ve psikolojik destekle de doğrudan ilişkili olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Levent Ersin Orallı açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

"X partisinden ayrılıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş belediyelerde insanların memnun olduğuna dair bir kanaatin önde gittiğini görüyoruz. Demek ki belediyecilik meselesi, Genel Merkez'in sizin arkanızda durmasıyla, moral ve motivasyon bağlamında psikolojik bir destek olmasıyla ilintili. Aksi takdirde karne, muhalefet açısından bu kadar başarısız olmazdı."

Belediyelerde siyasi harita nasıl değişti? Gözler 14 Ağustos'ta: AK Parti'ye geçişte sıra kimde? - 5

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