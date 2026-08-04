Belediyelerde siyasi harita nasıl değişti? Gözler 14 Ağustos'ta: AK Parti'ye geçişte sıra kimde?

Büyükşehirlerdeki hizmet zafiyetine ve "engelleniyoruz" algısına dikkat çeken Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Ben kendi adıma Ankara'da yaşayan biriyim. Ankara'da ve İstanbul'da 'Belediye Başkanı ayrı partiden, belediye meclisindeki çoğunluk ise AK Parti'den olduğu için çalışamıyoruz' eleştirisini duyuyordum. Tamam. Bu dönem ne oldu? 2024 Mart seçimlerinde belediye başkanı da aynı partiden oldu, belediye meclisleri de aynı partiden oldu. Şimdi kim engel oluyor? Milyar dolarlık bütçeler yönetiliyor bu illerde ama hâlâ arzu edilen altyapı problemleri çözülemedi. Ankara'da bunun esprisi var; son yıllarda rotçular ve balansçılar çok memnun. Çünkü haftada bir ya da ayda bir arabalarınızı rotçuya götürmek durumunda kalırsınız. Neden? Çünkü belediyecilik faaliyetlerinde arzu edilen ivme yakalanamadığı için. " dedi.

GENEL MERKEZ VE BELEDİYE BAŞKANLARI ARASINDAKİ GÜVEN KRİZİ

Muhalefet partilerindeki yönetim boşluğunun belediye başkanlarını yalnızlaştırdığını belirten Orallı, "Belediye başkanlarının temel talebi şudur: Ben zaten vatandaşımla, halkımla kucaklaşmışım ama partimin de dağ gibi arkamda durmasını isterim. Ama muhalefet partilerinin bir kısmında konu kendi iç kongreleri olduğu zaman diliminde bile bir belediye başkanı çıkıp 'Benim adayım bu.' deyip derebeyliğini ilan edip Genel Merkeze başkaldırabiliyor. Bunun neticesinde de 57 tane belediye başkanı istikrardan yana bir tavır ortaya koymuş." dedi.

AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının seçmen nezdinde olumlu karşılık bulduğunu savunan Orallı, belediyecilikte başarının yalnızca yerel yönetim performansıyla değil, genel merkezin verdiği siyasi ve psikolojik destekle de doğrudan ilişkili olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Levent Ersin Orallı açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

"X partisinden ayrılıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş belediyelerde insanların memnun olduğuna dair bir kanaatin önde gittiğini görüyoruz. Demek ki belediyecilik meselesi, Genel Merkez'in sizin arkanızda durmasıyla, moral ve motivasyon bağlamında psikolojik bir destek olmasıyla ilintili. Aksi takdirde karne, muhalefet açısından bu kadar başarısız olmazdı."