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Terörsüz Türkiye'de tarihi adım! İşte düzenlemedeki kırmızı çizgiler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Terörsüz Türkiye'de tarihi adım! İşte düzenlemedeki kırmızı çizgiler

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşiğe girildi. Önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması beklenen çerçeve yasa teklifiyle, suça karışmamış örgüt üyeleri, yalnızca örgüt üyeliğinden hüküm giyenler ve eyleme katılmamış yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik denetimli serbestlik ve toplumsal uyum mekanizmalarının hayata geçirilmesi planlanıyor. Teklifte genel af ya da örgütün elebaşı ve üst düzey yöneticilerine yönelik herhangi bir özel düzenlemeye ise yer verilmeyecek.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yaklaşık iki yıldır sürdürülen hassas ve kademeli çalışmalar, meyvelerini vermeye başlıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE KRİTİK EŞİK: ÇERÇEVE YASA MECLİS YOLUNDA

YASA TEKLİFİ TBMM'YE GELİYOR

Ekim 2024'te başlayan sürecin en kritik aşamasına girilirken, hazırlanan çerçeve yasa teklifinin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in siyasi partilerle temas kuracağı süreçte, suça karışmamış örgüt üyeleri için denetimli serbestlik ve toplumsal uyum süreçleri masaya yatırılacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya geçildi. Hazırlanan çerçeve yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor. (ahaber.com.tr)Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya geçildi. Hazırlanan çerçeve yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor. (ahaber.com.tr)

SÜREÇTE KRİTİK HAFTAYA GİRİLDİ

A Haber Muhabiri Şener Çetin "Ekim 2024'te başlayan ve yaklaşık iki yıldır süren kademeli ve hassas çalışmanın meyvelerini yavaş yavaş almaya başlayacağız. Terörsüz Türkiye noktasında yasal düzenleme önemliydi ve artık kritik bir haftaya girildi." ifadelerini kullandı. Sürecin meclis ayağına dikkat çeken Çetin, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yasa teklifinin inşallah önümüzdeki hafta ortak bir teklifle Meclis'e geleceğini duyurmuştu." sözleriyle takvimi aktardı.

Çerçeve yasa teklifinde suça karışmamış örgüt üyelerine yönelik denetimli serbestlik ve toplumsal uyum düzenlemeleri yer alıyor. (ahaber.com.tr)Çerçeve yasa teklifinde suça karışmamış örgüt üyelerine yönelik denetimli serbestlik ve toplumsal uyum düzenlemeleri yer alıyor. (ahaber.com.tr)

SİYASİ PARTİLERLE TEMAS TRAFİĞİ

Çetin, "AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, Terörsüz Türkiye yasa teklifi kapsamında CHP, Yeni Parti ve Yeniyol Partisi temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor." diyerek siyasi temasların başlayacağını belirtti. Çetin, yasa teklifinin içeriğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

YASA TEKLİFİNDE 3 ANA KATEGORİ

Düzenlemenin detaylarını paylaşan Şener Çetin, "Yasa teklifinde üç ana kategori belirlendi. Suça karışmayanlar, sadece örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunan hükümlüler ve yine eyleme karışmamış Avrupa'daki PKK'lılar bu kapsama alınacak. Bu durumda olanların ceza almadan 3 yıl denetimli serbestlikten yararlanması öngörülüyor." bilgisini verdi. Çetin ayrıca, bu kişilerin 3 yıl içinde suç işlemeleri halinde haklarının iptal edileceğini ve cezaevine döneceklerini ekledi.

Düzenleme kapsamında suça karışmayan örgüt üyeleri için 3 yıl denetimli serbestlik uygulanması öngörülüyor. (ahaber.com.tr)Düzenleme kapsamında suça karışmayan örgüt üyeleri için 3 yıl denetimli serbestlik uygulanması öngörülüyor. (ahaber.com.tr)

TOPLUMSAL UYUM İÇİN KOMİSYONLAR KURULACAK

Sürecin takibi için yeni mekanizmaların kurulacağını ifade eden Şener Çetin, "Biri Cumhurbaşkanlığı, diğeri ise Meclis bünyesinde olmak üzere iki komisyonun kurulması bekleniyor. Bu komisyonlar örgüt üyelerinin dönüşü, silahların teslimi, sahadaki durum ve toplumsal uyum konularında 6 ay boyunca aktif çalışma yürütecek." dedi.

Yasa teklifinde üç ana kategori belirlenirken, yalnızca örgüt üyeliğinden hüküm giyen ve eyleme katılmayan kişiler kapsama alınıyor. (ahaber.com.tr)Yasa teklifinde üç ana kategori belirlenirken, yalnızca örgüt üyeliğinden hüküm giyen ve eyleme katılmayan kişiler kapsama alınıyor. (ahaber.com.tr)

KIRMIZI ÇİZGİLER: GENEL AF YOK

Kamuoyundaki af tartışmalarına açıklık getiren Şener Çetin, "Terörist başı Abdullah Öcalan ve tepe yöneticiler hakkında hiçbir özel düzenleme bu çerçeve yasada yer almıyor. Kandil'deki yöneticiler Türkiye'ye gelemeyecek; gelmek isteyenler ise hiçbir ayrı düzenlemeye tabi tutulmadan mevcut mevzuata göre yargılanacak." sözleriyle devletin kırmızı çizgilerini hatırlattı. Çetin, gelişmeleri aktarmayı sürdüreceklerini belirterek sözlerini noktaladı.

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