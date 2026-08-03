Terörsüz Türkiye'de tarihi adım! İşte düzenlemedeki kırmızı çizgiler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşiğe girildi. Önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması beklenen çerçeve yasa teklifiyle, suça karışmamış örgüt üyeleri, yalnızca örgüt üyeliğinden hüküm giyenler ve eyleme katılmamış yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik denetimli serbestlik ve toplumsal uyum mekanizmalarının hayata geçirilmesi planlanıyor. Teklifte genel af ya da örgütün elebaşı ve üst düzey yöneticilerine yönelik herhangi bir özel düzenlemeye ise yer verilmeyecek.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yaklaşık iki yıldır sürdürülen hassas ve kademeli çalışmalar, meyvelerini vermeye başlıyor.
YASA TEKLİFİ TBMM'YE GELİYOR
Ekim 2024'te başlayan sürecin en kritik aşamasına girilirken, hazırlanan çerçeve yasa teklifinin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in siyasi partilerle temas kuracağı süreçte, suça karışmamış örgüt üyeleri için denetimli serbestlik ve toplumsal uyum süreçleri masaya yatırılacak.
SÜREÇTE KRİTİK HAFTAYA GİRİLDİ
A Haber Muhabiri Şener Çetin "Ekim 2024'te başlayan ve yaklaşık iki yıldır süren kademeli ve hassas çalışmanın meyvelerini yavaş yavaş almaya başlayacağız. Terörsüz Türkiye noktasında yasal düzenleme önemliydi ve artık kritik bir haftaya girildi." ifadelerini kullandı. Sürecin meclis ayağına dikkat çeken Çetin, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yasa teklifinin inşallah önümüzdeki hafta ortak bir teklifle Meclis'e geleceğini duyurmuştu." sözleriyle takvimi aktardı.
SİYASİ PARTİLERLE TEMAS TRAFİĞİ
Çetin, "AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, Terörsüz Türkiye yasa teklifi kapsamında CHP, Yeni Parti ve Yeniyol Partisi temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor." diyerek siyasi temasların başlayacağını belirtti. Çetin, yasa teklifinin içeriğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
YASA TEKLİFİNDE 3 ANA KATEGORİ
Düzenlemenin detaylarını paylaşan Şener Çetin, "Yasa teklifinde üç ana kategori belirlendi. Suça karışmayanlar, sadece örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunan hükümlüler ve yine eyleme karışmamış Avrupa'daki PKK'lılar bu kapsama alınacak. Bu durumda olanların ceza almadan 3 yıl denetimli serbestlikten yararlanması öngörülüyor." bilgisini verdi. Çetin ayrıca, bu kişilerin 3 yıl içinde suç işlemeleri halinde haklarının iptal edileceğini ve cezaevine döneceklerini ekledi.