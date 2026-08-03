Terörsüz Türkiye'de tarihi adım! İşte düzenlemedeki kırmızı çizgiler

Çerçeve yasa teklifinde suça karışmamış örgüt üyelerine yönelik denetimli serbestlik ve toplumsal uyum düzenlemeleri yer alıyor. (ahaber.com.tr)

SİYASİ PARTİLERLE TEMAS TRAFİĞİ

Çetin, "AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, Terörsüz Türkiye yasa teklifi kapsamında CHP, Yeni Parti ve Yeniyol Partisi temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor." diyerek siyasi temasların başlayacağını belirtti. Çetin, yasa teklifinin içeriğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

YASA TEKLİFİNDE 3 ANA KATEGORİ

Düzenlemenin detaylarını paylaşan Şener Çetin, "Yasa teklifinde üç ana kategori belirlendi. Suça karışmayanlar, sadece örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunan hükümlüler ve yine eyleme karışmamış Avrupa'daki PKK'lılar bu kapsama alınacak. Bu durumda olanların ceza almadan 3 yıl denetimli serbestlikten yararlanması öngörülüyor." bilgisini verdi. Çetin ayrıca, bu kişilerin 3 yıl içinde suç işlemeleri halinde haklarının iptal edileceğini ve cezaevine döneceklerini ekledi.