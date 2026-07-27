Ankara siyasetinde hareketlilik sürüyor. CHP ile Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti arasındaki siyasi mücadele, Meclis kulislerinde ve milletvekili hareketliliğinde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Gazeteci Bülent Erandaç, CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 21 milletvekiline ve Özgür Özel'in CHP'de bıraktığını söylediği milletvekillerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminde yeni bir dönem başladı. FETÖcü Güvenden Yeni Partiye mesaj FETÖ'CÜ GÜVEN'DEN YENİ PARTİ'YE MESAJ Karar kapsamında Özgür Özel'in genel başkanlık görevi sona ererken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve geldi. Özgür Özel ise kendisiyle birlikte CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle Yeni Parti'yi kurdu. CHPde değişmeyen manzara CHP'DE DEĞİŞMEYEN MANZARA CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan ayrışma süreci siyasetin gündemindeki yerini koruyor. A Haber'e konuk olan Gazeteci Bülent Erandaç, CHP ile Yeni Parti ekseninde yaşanan son gelişmeleri ve Ankara kulislerinde konuşulan milletvekili hareketliliğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. CHP'DE GÖZLER VEKİL GEÇİŞLERİNDE MECLİS SALONLARINDA "YENİ PARTİ" DAMGASI Gazeteci Bülent Erandaç, CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrışmanın Meclis'teki grup toplantı düzenine de yansıdığını söyledi. Grup toplantılarının yapılacağı salon ve saatlerde değişikliğe gidildiğini belirten Erandaç, CHP'nin uzun yıllardır kullandığı salonun artık Yeni Parti tarafından kullanılacağını ifade etti. CHP'de parti içi rekabetin giderek arttığını söyleyen Gazeteci Bülent Erandaç, genel başkanlık için birçok ismin hazırlık yaptığını ifade etti. Erandaç, "CHP'de gerçekten bir matruşkalık var. Kıyamet kopuyor. Üçüncü yolcuların çoğunu tanıyorum. Muharrem İnce dâhil, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Altay... Hepsi genel başkan adayı. CHP kongresi başlasın, tablo daha net ortaya çıkacak." dedi. MHP lideri Bahçeliden Yeni Parti mesajı MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN YENİ PARTİ MESAJI Engin Altay'ın süreçteki tutumuna da değinen Erandaç, Altay'ın ilk etapta grup başkanlığına aday olmayı düşünmediğini söyledi. Erandaç, "Engin Altay grup başkanı olmayı düşünmüyordu, yardımcısı olacaktı. Daha sonra Kemal Bey'i ziyaret etti." ifadelerini kullandı.