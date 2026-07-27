Bülent Erandaç CHP'deki son tabloyu A Haber'de anlattı: "10 milletvekili içeride bırakıldı"
Ankara siyasetinde hareketlilik sürüyor. CHP ile Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti arasındaki siyasi mücadele, Meclis kulislerinde ve milletvekili hareketliliğinde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Gazeteci Bülent Erandaç, CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 21 milletvekiline ve Özgür Özel'in CHP'de bıraktığını söylediği milletvekillerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminde yeni bir dönem başladı.
Karar kapsamında Özgür Özel'in genel başkanlık görevi sona ererken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve geldi. Özgür Özel ise kendisiyle birlikte CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle Yeni Parti'yi kurdu.
CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan ayrışma süreci siyasetin gündemindeki yerini koruyor. A Haber'e konuk olan Gazeteci Bülent Erandaç, CHP ile Yeni Parti ekseninde yaşanan son gelişmeleri ve Ankara kulislerinde konuşulan milletvekili hareketliliğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
MECLİS SALONLARINDA "YENİ PARTİ" DAMGASI
Gazeteci Bülent Erandaç, CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrışmanın Meclis'teki grup toplantı düzenine de yansıdığını söyledi. Grup toplantılarının yapılacağı salon ve saatlerde değişikliğe gidildiğini belirten Erandaç, CHP'nin uzun yıllardır kullandığı salonun artık Yeni Parti tarafından kullanılacağını ifade etti.
CHP'de parti içi rekabetin giderek arttığını söyleyen Gazeteci Bülent Erandaç, genel başkanlık için birçok ismin hazırlık yaptığını ifade etti. Erandaç, "CHP'de gerçekten bir matruşkalık var. Kıyamet kopuyor. Üçüncü yolcuların çoğunu tanıyorum. Muharrem İnce dâhil, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Altay... Hepsi genel başkan adayı. CHP kongresi başlasın, tablo daha net ortaya çıkacak." dedi.
Engin Altay'ın süreçteki tutumuna da değinen Erandaç, Altay'ın ilk etapta grup başkanlığına aday olmayı düşünmediğini söyledi. Erandaç, "Engin Altay grup başkanı olmayı düşünmüyordu, yardımcısı olacaktı. Daha sonra Kemal Bey'i ziyaret etti." ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN FAİK ÖZTRAK'A: "KİBİR ABİDESİ"
CHP Grup Yönetimi seçimlerinde yaşanan gerilime de değinen Gazeteci Bülent Erandaç, Özgür Özel'in Faik Öztrak'a yönelik sözlerini hatırlattı. Erandaç, Özel'in Öztrak için, "Bu kibir abidesi. Çalışmaz, yorulmaz, uyumaz, sıkıntıya girmez." ifadelerini kullandığını belirterek, "O kadar kendine güveniyorsan gel, Tekirdağ sokaklarında yürüyelim." sözleriyle de Öztrak'ı eleştirdiğini söyledi.
Grup başkanlığı seçim sürecine ilişkin kulis bilgilerini de paylaşan Erandaç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Faik Öztrak'ın grup başkanı olmasını istediğini belirtti. Kılıçdaroğlu'na yakın 21 milletvekilinin bulunduğunu ifade eden Erandaç, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun, "Beni temsil edecek grup başkanı bu olmalı." diyerek Faik Öztrak'ın adaylığı için baskı yaptığını söyledi.
"10 MİLLETVEKİLİ İÇERİDE BIRAKILDI" İDDİASI
CHP'deki milletvekili hareketliliğine ilişkin kulis bilgilerini paylaşan Gazeteci Bülent Erandaç, Özgür Özel'in 10 milletvekilini CHP'de bıraktığını öne sürdü. Erandaç, üçüncü yol olarak tanımladığı isimler arasında Yeni Parti'ye geçebilecek milletvekillerinin bulunduğunu belirterek, ağustos ayında bu isimlerden beşinin parti değiştirebileceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu cephesinde de hareketlilik yaşandığını ifade eden Erandaç, Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesinin ardından 15-16 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını aktardı. Erandaç, söz konusu milletvekillerinin, "Orada linç edilmekten korktuk. Arkalarında çok güçlü bir teşkilat var." ifadelerini kullandığını belirterek, parti içinde baskı yaşandığını öne sürdü.
KİRLİ İTTİFAK VE BÜYÜKELÇİLERİN İSTİFASI
Sürece ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Gazeteci Bülent Erandaç, Sözcü, Halk TV, Cumhuriyet ve İstanbul merkezli bazı yapıların süreçte birlikte hareket ettiğini öne sürdü.
İstanbul Planlama ile Saraçhane medyası etrafında güçlü bir organizasyon oluşturulduğunu savunan Erandaç, bu yapıya daha sonra FETÖ mensuplarının da katıldığını ve Yeni Parti'nin arkasında yer aldıklarını iddia etti.
CHP'den istifa eden isimlere de dikkat çeken Erandaç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika temaslarını yürüten eski büyükelçi Faruk Loğoğlu'nun istifa ettiğini hatırlattı.
Onur Öymen'in de CHP'den ayrıldığını belirten Erandaç, "Onur Öymen ile Faruk Loğoğlu hiçbir zaman anlaşamamışlardır. Buna rağmen bugün o da istifa etti." ifadelerini kullandı.