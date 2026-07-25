Milli iradeye kurulan hain pusu! Kardeşliğe operasyon "28 Şubat"
Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak kazınan, milli iradeyi tanklarla çiğnemeye kalkışan 28 Şubat karanlığı, A Haber’in hazırladığı "Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat" belgeseliyle yeniden mercek altına alınıyor. İnançlı insanların kamusal alandan silinmeye çalışıldığı, binlerce gencin geleceğinin çalındığı ve vesayet odaklarının demokrasiye balans ayarı vermeye kalkıştığı o karanlık günler; tanık anlatımları, çarpıcı belgeler ve dönemin toplumsal tahribatını gözler önüne seren detaylarla ekranlara taşınıyor.
Merhum Necmettin Erbakan Başbakanlığında kurulan 54. Hükümet, göreve gelmesinden kısa süre sonra kurgulanmış bir "rejim tehlikesi" senaryosuyla karşı karşıya bırakıldı.
54. HÜKÜMETE KARŞI "İRTİCA" KUMPASI
Yüksek Askeri Şura üyeleri, 1996 yılındaki toplantıda hükümete karşı "irticai faaliyetler" gerekçesiyle ağır eleştirilerde bulundu. Erbakan'ın İslam Birliği ideali ve yerli kalkınma hamleleri vesayet odaklarını rahatsız ederken, komutanlar düzeyinde "irticanın PKK'dan daha büyük tehlike olduğu" yönündeki asılsız iddialar seslendirilerek darbe süreci hızlandırıldı.
SİNCAN'DA TANKLAR VE "BALANS AYARI" İTİRAFI
4 Şubat sabahı Sincan sokaklarında yürütülen tanklar, milli iradeye karşı açık bir tehdit olarak tarihe geçti. Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, "Demokrasiye balans ayarı yaptık" ifadelerini kullanarak yapılan müdahalenin asıl amacını tüm dünyaya ilan etti.
Bu gelişmenin ardından seçilmiş yerel yöneticiler görevden alınarak tutuklanırken, koalisyon ortakları arasına nifak tohumları ekilmeye çalışıldı.
TARİHİN EN UZUN MGK TOPLANTISI VE VESAYET LİSTESİ
Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye'nin geleceğine ipotek koymaya çalışan 8 saat 45 dakikalık tarihi bir toplantıya imza attı. Toplantıya Başbakan Necmettin Erbakan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, İçişleri Bakanı Meral Akşener ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Köksal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman ve MGK Genel Sekreteri Orgeneral İlhan Kılıç katıldı.
Kuruldan çıkan 4 maddelik bildiride, "Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı yıkıcı ve bölücü grupların, laik ve anti-laik ayrımı ile demokratik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendiklerinin müşahede edildiği" ve "Anayasa ve Cumhuriyet yasalarının uygulanmasından asla taviz verilmeyeceği" vurgulandı.