Milli iradeye kurulan hain pusu! Kardeşliğe operasyon "28 Şubat"

Başbakan Necmettin Erbakan, MGK tarafından dayatılan ve 8 yıllık kesintisiz eğitimi de içeren antidemokratik listeyi imzalamamak için büyük bir direnç gösterdi. MGK Genel Sekreterliği'nden gelen yaptırım tehditlerine rağmen dik duruşunu bozmayan Erbakan'ın mücadelesine karşın, süreç sonunda MGK Genel Sekreteri Orgeneral İlhan Kılıç, Erbakan ile görüşmesinin ardından "Kararların imzalandığını" bildirdi.

YARGI ELİYLE SİYASET MÜHENDİSLİĞİ

Darbe süreci sadece askerî değil, yargı kanadıyla da sürdürüldü. Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, iktidardaki Refah Partisi hakkında "laik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri" gerekçesiyle kapatma davası açtı. Bu hamle sonucunda Refah Partisi kapatılırken, Necmettin Erbakan ve yol arkadaşlarına 5 yıl siyaset yasağı getirilerek Türk demokrasisine ağır bir darbe daha vuruldu.

VESAYETİN KARANLIK YÜZÜ VE ZULÜM RAKAMLARI

A Haber, "Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat" belgeseliyle Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen süreci detaylarıyla ele alıyor. Bu baskı döneminde 600 bin başörtülü öğrencinin eğitim hakkı elinden alınırken, katsayı engeli nedeniyle 14 milyon meslek lisesi öğrencisinin hayalleri karartıldı.

TSK'dan "irtica" bahanesiyle 1635 personelin ilişiği kesilirken, binlerce öğretmen disiplin soruşturmaları ve fişlemelerle mesleklerinden uzaklaştırıldı.