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Milli iradeye kurulan hain pusu! Kardeşliğe operasyon "28 Şubat"

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Milli iradeye kurulan hain pusu! Kardeşliğe operasyon "28 Şubat"

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak kazınan, milli iradeyi tanklarla çiğnemeye kalkışan 28 Şubat karanlığı, A Haber’in hazırladığı "Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat" belgeseliyle yeniden mercek altına alınıyor. İnançlı insanların kamusal alandan silinmeye çalışıldığı, binlerce gencin geleceğinin çalındığı ve vesayet odaklarının demokrasiye balans ayarı vermeye kalkıştığı o karanlık günler; tanık anlatımları, çarpıcı belgeler ve dönemin toplumsal tahribatını gözler önüne seren detaylarla ekranlara taşınıyor.

Merhum Necmettin Erbakan Başbakanlığında kurulan 54. Hükümet, göreve gelmesinden kısa süre sonra kurgulanmış bir "rejim tehlikesi" senaryosuyla karşı karşıya bırakıldı.

KARDEŞLİĞE OPERASYON: 28 ŞUBAT

54. HÜKÜMETE KARŞI "İRTİCA" KUMPASI

Yüksek Askeri Şura üyeleri, 1996 yılındaki toplantıda hükümete karşı "irticai faaliyetler" gerekçesiyle ağır eleştirilerde bulundu. Erbakan'ın İslam Birliği ideali ve yerli kalkınma hamleleri vesayet odaklarını rahatsız ederken, komutanlar düzeyinde "irticanın PKK'dan daha büyük tehlike olduğu" yönündeki asılsız iddialar seslendirilerek darbe süreci hızlandırıldı.

Milli iradeye kurulan hain pusu! Kardeşliğe operasyon "28 Şubat" - 1

SİNCAN'DA TANKLAR VE "BALANS AYARI" İTİRAFI

4 Şubat sabahı Sincan sokaklarında yürütülen tanklar, milli iradeye karşı açık bir tehdit olarak tarihe geçti. Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, "Demokrasiye balans ayarı yaptık" ifadelerini kullanarak yapılan müdahalenin asıl amacını tüm dünyaya ilan etti.

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Bu gelişmenin ardından seçilmiş yerel yöneticiler görevden alınarak tutuklanırken, koalisyon ortakları arasına nifak tohumları ekilmeye çalışıldı.

Milli iradeye kurulan hain pusu! Kardeşliğe operasyon "28 Şubat" - 2

TARİHİN EN UZUN MGK TOPLANTISI VE VESAYET LİSTESİ

Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye'nin geleceğine ipotek koymaya çalışan 8 saat 45 dakikalık tarihi bir toplantıya imza attı. Toplantıya Başbakan Necmettin Erbakan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, İçişleri Bakanı Meral Akşener ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Köksal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman ve MGK Genel Sekreteri Orgeneral İlhan Kılıç katıldı.

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Kuruldan çıkan 4 maddelik bildiride, "Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı yıkıcı ve bölücü grupların, laik ve anti-laik ayrımı ile demokratik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendiklerinin müşahede edildiği" ve "Anayasa ve Cumhuriyet yasalarının uygulanmasından asla taviz verilmeyeceği" vurgulandı.

Milli iradeye kurulan hain pusu! Kardeşliğe operasyon "28 Şubat" - 3

MİLLİ İRADE LİDERİNİN ONURLU DİRENİŞİ

Başbakan Necmettin Erbakan, MGK tarafından dayatılan ve 8 yıllık kesintisiz eğitimi de içeren antidemokratik listeyi imzalamamak için büyük bir direnç gösterdi. MGK Genel Sekreterliği'nden gelen yaptırım tehditlerine rağmen dik duruşunu bozmayan Erbakan'ın mücadelesine karşın, süreç sonunda MGK Genel Sekreteri Orgeneral İlhan Kılıç, Erbakan ile görüşmesinin ardından "Kararların imzalandığını" bildirdi.

Milli iradeye kurulan hain pusu! Kardeşliğe operasyon "28 Şubat" - 4

YARGI ELİYLE SİYASET MÜHENDİSLİĞİ

Darbe süreci sadece askerî değil, yargı kanadıyla da sürdürüldü. Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, iktidardaki Refah Partisi hakkında "laik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri" gerekçesiyle kapatma davası açtı. Bu hamle sonucunda Refah Partisi kapatılırken, Necmettin Erbakan ve yol arkadaşlarına 5 yıl siyaset yasağı getirilerek Türk demokrasisine ağır bir darbe daha vuruldu.

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VESAYETİN KARANLIK YÜZÜ VE ZULÜM RAKAMLARI

A Haber, "Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat" belgeseliyle Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen süreci detaylarıyla ele alıyor. Bu baskı döneminde 600 bin başörtülü öğrencinin eğitim hakkı elinden alınırken, katsayı engeli nedeniyle 14 milyon meslek lisesi öğrencisinin hayalleri karartıldı.

TSK'dan "irtica" bahanesiyle 1635 personelin ilişiği kesilirken, binlerce öğretmen disiplin soruşturmaları ve fişlemelerle mesleklerinden uzaklaştırıldı.

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Milli iradeye kurulan hain pusu! Kardeşliğe operasyon "28 Şubat" - 5

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