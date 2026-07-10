Harvard'da Kur'an-ı Kerim'e saygı, Yeditepe'de ayetli pankarta engel: : 28 Şubat zihniyeti Hukuk Fakültesi'nde hortladı

Yaşanan skandalın köklerinin geçmişteki yasakçı zihniyete dayandığını belirten Kenan Kıran , "Bu zihniyet her zaman vardı; 1995'te başörtülü olduğu için ağzı kapatılarak törenden uzaklaştırılan Behiye Karadeniz'i unutmadık." diyerek yaşananların bir rastlantı olmadığını vurguladı. Kıran, "Yıl olmuş 2024, hala dini değerlere karşı bu tahammülsüzlüğü devam ettirmeye çalışıyorlar." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

foto: ahaber.com.tr

"İMAMOĞLU BİR GÜN BİLE OKUMADI! BU SİYASETİN DİK ALASIDIR!"

Törende sergilenen tahammülsüzlüğü ve üniversite yönetiminin bu duruma alkışla destek vermesini sert bir dille eleştiren Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, konuyu Ekrem İmamoğlu'nun eğitim geçmişine getirerek, "Ekrem İmamoğlu Amerikan Üniversitesi'nde bir gün okumadı, iki yıl okumuş numarası yaparak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesine yatay geçiş yaptı; bu siyaset değil mi, siyasetin dik alasıdır." ifadelerini kullandı. Kıran, hukukun merkezinde olması gereken gençlerin bir ayetten rahatsız olurken, bu tarz siyasi tartışmalara sessiz kalmasının manidar olduğunu vurguladı.