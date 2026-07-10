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Harvard'da Kur'an-ı Kerim'e saygı, Yeditepe'de ayetli pankarta engel: : 28 Şubat zihniyeti Hukuk Fakültesi'nde hortladı

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Harvard'da Kur'an-ı Kerim'e saygı, Yeditepe'de ayetli pankarta engel: : 28 Şubat zihniyeti Hukuk Fakültesi'nde hortladı

Dünyanın en prestijli okullarından Harvard’da Kur’an-ı Kerim ayetleri saygıyla dinlenirken, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyetinde skandal bir sansür uygulandı. "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankartın engellenmesi ve akademisyenlerin bu duruma alkış tutması infiale yol açtı. YÖK, dini değerlere saldırı niteliğindeki olayla ilgili jet hızıyla soruşturma başlattı.

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard'da Kur'an-ı Kerim ayetleri mezuniyet töreninde hayranlıkla dinlenirken, Türkiye'de Yeditepe Üniversitesi'nde yaşananlar pes dedirtti. Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ve üzerinde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yer aldığı pankarta tahammül edilemedi.

HARVARD'DA KUR'AN-I KERİM'E SAYGI YEDİTEPE'DE AYET YAZILI PANKARTA ENGELLEME

Diğer öğrencilerin ayeti kapatmaya çalışması ve akademisyenlerin bu zorbalığı alkışlaması büyük bir infiale neden olurken, YÖK konuyla ilgili jet hızıyla soruşturma başlattı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

HARVARD'DA SAYGIYLA DİNLENEN AYETLER

Amerika Birleşik Devletleri'nde bilginin merkezi olarak görülen Harvard Üniversitesi'nde tarihi anlar yaşandı. Mezuniyet töreninde kürsüye çıkan Müslüman öğrenci Süheyye Mokhtar, Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayetlerini tilavet etti. A Haber spikeri Sümeyye Gaffaroğlu, "Dünyanın en saygın üniversitesinde 'Oku' mesajıyla başlayan Alak Suresi'nin ayetleri saygıyla dinlenirken, İstanbul'daki özel bir üniversitede üzerinde ayet yazılı pankart kaldırılmak istendi." sözleriyle iki üniversite arasındaki zihniyet farkına dikkat çekti.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE AYET SANSÜRÜ

Harvard'da ayetler baş tacı edilirken, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyetinde ise tam tersi görüntüler kayda geçti. Bir grup öğrenci, Hud Suresi'nin 112. ayetinin yazılı olduğu pankartın görünmesini engellemek için adeta barikat kurdu. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "Hukukçu olacak gençlerin, düşünce ve ifade özgürlüğünün zirvede olması gereken bir törende Kur'an-ı Kerim ayetinden rahatsız olması açıkça İslam düşmanlığıdır." ifadelerini kullandı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

"BU ZİHNİYET 28 ŞUBAT'TAN KALMA"

Yaşanan skandalın köklerinin geçmişteki yasakçı zihniyete dayandığını belirten Kenan Kıran, "Bu zihniyet her zaman vardı; 1995'te başörtülü olduğu için ağzı kapatılarak törenden uzaklaştırılan Behiye Karadeniz'i unutmadık." diyerek yaşananların bir rastlantı olmadığını vurguladı. Kıran, "Yıl olmuş 2024, hala dini değerlere karşı bu tahammülsüzlüğü devam ettirmeye çalışıyorlar." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

"İMAMOĞLU BİR GÜN BİLE OKUMADI! BU SİYASETİN DİK ALASIDIR!"

Törende sergilenen tahammülsüzlüğü ve üniversite yönetiminin bu duruma alkışla destek vermesini sert bir dille eleştiren Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, konuyu Ekrem İmamoğlu'nun eğitim geçmişine getirerek, "Ekrem İmamoğlu Amerikan Üniversitesi'nde bir gün okumadı, iki yıl okumuş numarası yaparak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesine yatay geçiş yaptı; bu siyaset değil mi, siyasetin dik alasıdır." ifadelerini kullandı. Kıran, hukukun merkezinde olması gereken gençlerin bir ayetten rahatsız olurken, bu tarz siyasi tartışmalara sessiz kalmasının manidar olduğunu vurguladı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

REKTÖR YARDIMCISI VE DEKANIN SKANDAL ALKIŞI

Törende yaşananların en acı kısmı ise üniversite yönetiminin tavrı oldu. Ayetli pankartın kapatılmaya çalışıldığı anlarda salondan yükselen alkışlara yöneticilerin de katıldığı görüldü. Kenan Kıran, "Rektör yardımcısı ve dekan alkışlarla 'Yeditepe Ruhu' diyor. Eğer Yeditepe Ruhu bir ayetten rahatsız olmaksa, bu büyük bir skandaldır. Bu zorbalığa destek veren öğretim üyeleri hakkında YÖK tarafından soruşturma açılmalıdır." ifadelerini kullandı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

ÇİFTE STANDART: LGBT VE SİYASİ PROPAGANDAYA SERBEST, AYETE YASAK!

Üniversitelerdeki ideolojik yapılanmaya dikkat çeken Sümeyye Gaffaroğlu, "Aynı üniversitede birçok propagandaya izin verilirken, neden Kur'an ayetine izin verilmedi?" sorusunu sordu. Kenan Kıran ise ODTÜ'deki örneklere atıfta bulunarak, "ODTÜ'de LGBT ve sapkınların hakları savunulurken, sahte diplomalarla siyasete atılan isimlere destek verilirken ses çıkarmayanlar, 'Dosdoğru ol' diyen bir ayetten rahatsız oluyorlar. Bu, hak ile batılın mücadelesidir." şeklinde konuştu.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

YÖK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve sosyal medyada infiale neden olan görüntülerin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) harekete geçti. Kenan Kıran, "YÖK'ün inanç ve eğitim hakkının zedelenemeyeceğine yönelik kararlılığı önemli; bu olayın peşinin bırakılmaması gerekiyor." sözleriyle sürecin takipçisi olacaklarını aktardı.

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Harvard'da Kur'an-ı Kerim'e saygı, Yeditepe'de ayetli pankarta engel: : 28 Şubat zihniyeti Hukuk Fakültesi'nde hortladı - 1

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