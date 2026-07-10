Harvard'da Kur'an-ı Kerim'e saygı, Yeditepe'de ayetli pankarta engel: : 28 Şubat zihniyeti Hukuk Fakültesi'nde hortladı
Dünyanın en prestijli okullarından Harvard’da Kur’an-ı Kerim ayetleri saygıyla dinlenirken, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyetinde skandal bir sansür uygulandı. "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankartın engellenmesi ve akademisyenlerin bu duruma alkış tutması infiale yol açtı. YÖK, dini değerlere saldırı niteliğindeki olayla ilgili jet hızıyla soruşturma başlattı.
Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard'da Kur'an-ı Kerim ayetleri mezuniyet töreninde hayranlıkla dinlenirken, Türkiye'de Yeditepe Üniversitesi'nde yaşananlar pes dedirtti. Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ve üzerinde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yer aldığı pankarta tahammül edilemedi.
Diğer öğrencilerin ayeti kapatmaya çalışması ve akademisyenlerin bu zorbalığı alkışlaması büyük bir infiale neden olurken, YÖK konuyla ilgili jet hızıyla soruşturma başlattı.
HARVARD'DA SAYGIYLA DİNLENEN AYETLER
Amerika Birleşik Devletleri'nde bilginin merkezi olarak görülen Harvard Üniversitesi'nde tarihi anlar yaşandı. Mezuniyet töreninde kürsüye çıkan Müslüman öğrenci Süheyye Mokhtar, Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayetlerini tilavet etti. A Haber spikeri Sümeyye Gaffaroğlu, "Dünyanın en saygın üniversitesinde 'Oku' mesajıyla başlayan Alak Suresi'nin ayetleri saygıyla dinlenirken, İstanbul'daki özel bir üniversitede üzerinde ayet yazılı pankart kaldırılmak istendi." sözleriyle iki üniversite arasındaki zihniyet farkına dikkat çekti.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE AYET SANSÜRÜ
Harvard'da ayetler baş tacı edilirken, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyetinde ise tam tersi görüntüler kayda geçti. Bir grup öğrenci, Hud Suresi'nin 112. ayetinin yazılı olduğu pankartın görünmesini engellemek için adeta barikat kurdu. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "Hukukçu olacak gençlerin, düşünce ve ifade özgürlüğünün zirvede olması gereken bir törende Kur'an-ı Kerim ayetinden rahatsız olması açıkça İslam düşmanlığıdır." ifadelerini kullandı.