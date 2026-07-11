28 Şubat zihniyeti hortladı! Yeditepe’den sonra şimdi de Eskişehir
Üniversitelerde ardı ardına yaşanan skandallar, 28 Şubat'ın karanlık vesayet zihniyetini akıllara getirdi. Yeditepe Üniversitesi'nin ardından Eskişehir Üniversitesi'nde de mezuniyet yürüyüşü yapan öğrencilerin taşıdığı ayet yazılı pankartlara güvenlik görevlileri tarafından müdahale edildi. Siyasi içerikli ve LGBT lobisine destek veren pankartlara müdahale edilmemesi ise büyük tepki topladı.
Üniversitelerde ardı ardına yaşanan görüntüler, 28 Şubat döneminde dindar kesimlere yönelik baskıcı vesayet zihniyetinin icraatını hatırlattı. İlk olay, geçtiğimiz günlerde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşandı.
Mezun öğrencilerden Mustafa Malo'nun sahnede açtığı "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankarta bazı öğrenciler engelleme girişiminde bulundu. Bazı akademisyenlerin de desteği ile bir grup öğrenci önce indirmeye çalıştıkları pankartın önüne geçerek sansürlemeye çalıştı.
BENZER OLAY
Büyük tepki çeken olayla ilgili Yüksek Öğretim Kurulu soruşturma başlatırken, bu kez benzer bir olay dün Eskişehir Üniversitesi'nde yaşandı. Stadyumda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, mezuniyet yürüyüşü sırasında öğrenciler, "Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun" ifadelerinin yer aldığı Maide Suresi 8. ayetin yazılı olduğu pankart taşıdı.