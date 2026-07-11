28 Şubat zihniyeti hortladı! Yeditepe’den sonra şimdi de Eskişehir

Öğrencilerin pankartı açmasının ardından hemen güvenlik görevlilerinin müdahalesine maruz kaldı. Olaya ilişkin görüntülerde güvenlik görevlisinin pankartı okuduğu, ardından ise müdahale ettiği görüldü. Pankart öğrencilerin elinden alındı. Törende pankartın yasak olduğu belirtilse de farklı konularda pankart taşıyan öğrencilere müdahale edilmemesi ise dikkat çekti.

Eskişehir Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde futbolla ilgili bir pankarta müdahale edilmezken, Yeditepe Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde ise İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu destek verilen ve hükümet aleyhine yazıların bulunduğu pankartlara ise hiçbir müdahale yapılmamıştı.