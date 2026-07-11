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28 Şubat zihniyeti hortladı! Yeditepe’den sonra şimdi de Eskişehir

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28 Şubat zihniyeti hortladı! Yeditepe’den sonra şimdi de Eskişehir

Üniversitelerde ardı ardına yaşanan skandallar, 28 Şubat'ın karanlık vesayet zihniyetini akıllara getirdi. Yeditepe Üniversitesi'nin ardından Eskişehir Üniversitesi'nde de mezuniyet yürüyüşü yapan öğrencilerin taşıdığı ayet yazılı pankartlara güvenlik görevlileri tarafından müdahale edildi. Siyasi içerikli ve LGBT lobisine destek veren pankartlara müdahale edilmemesi ise büyük tepki topladı.

Üniversitelerde ardı ardına yaşanan görüntüler, 28 Şubat döneminde dindar kesimlere yönelik baskıcı vesayet zihniyetinin icraatını hatırlattı. İlk olay, geçtiğimiz günlerde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşandı.

28 Şubat zihniyeti hortladı! Yeditepe’den sonra şimdi de Eskişehir - 1

Mezun öğrencilerden Mustafa Malo'nun sahnede açtığı "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankarta bazı öğrenciler engelleme girişiminde bulundu. Bazı akademisyenlerin de desteği ile bir grup öğrenci önce indirmeye çalıştıkları pankartın önüne geçerek sansürlemeye çalıştı.

28 Şubat zihniyeti hortladı! Yeditepe’den sonra şimdi de Eskişehir - 2

BENZER OLAY
Büyük tepki çeken olayla ilgili Yüksek Öğretim Kurulu soruşturma başlatırken, bu kez benzer bir olay dün Eskişehir Üniversitesi'nde yaşandı. Stadyumda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, mezuniyet yürüyüşü sırasında öğrenciler, "Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun" ifadelerinin yer aldığı Maide Suresi 8. ayetin yazılı olduğu pankart taşıdı.

28 Şubat zihniyeti hortladı! Yeditepe’den sonra şimdi de Eskişehir - 3

Öğrencilerin pankartı açmasının ardından hemen güvenlik görevlilerinin müdahalesine maruz kaldı. Olaya ilişkin görüntülerde güvenlik görevlisinin pankartı okuduğu, ardından ise müdahale ettiği görüldü. Pankart öğrencilerin elinden alındı. Törende pankartın yasak olduğu belirtilse de farklı konularda pankart taşıyan öğrencilere müdahale edilmemesi ise dikkat çekti.

28 Şubat zihniyeti hortladı! Yeditepe’den sonra şimdi de Eskişehir - 4

Eskişehir Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde futbolla ilgili bir pankarta müdahale edilmezken, Yeditepe Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde ise İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu destek verilen ve hükümet aleyhine yazıların bulunduğu pankartlara ise hiçbir müdahale yapılmamıştı.

28 Şubat zihniyeti hortladı! Yeditepe’den sonra şimdi de Eskişehir - 5

'LGBT PANKARTI OLSA SESLERİ ÇIKMAZ'
Eskişehir'de yaşanan olay sonrası birçok vatandaş skandala tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Yeter! Bu din düşmanlarına artık bir çözüm bulunmalı", "Allah'ın ayetlerinden rahatsız olan bir kansız topluluk var bu ülkede. LGBT'ye destek olsaydı o pankartta, sesleri çıkmazdı"

28 Şubat zihniyeti hortladı! Yeditepe’den sonra şimdi de Eskişehir - 6

"Üniversiteler kimlerin elinde İsrail'in mi? O güvenliklere o talimatı verenler hangi dinin mensupları?", "Müslüman ülkede İslam'a savaş açmaktan ne farkı var bunun! Gereği yapılsın. Allah'ın emirlerini gölgelemek, engellemek kimsenin haddine değil!" şeklinde yorumlar yaptı.

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