Gezi olaylarının 13. yılı! Kirli provokasyonun bedeli 100 milyar dolar

Gezi olaylarında ortaya çıkan vandalizm, kamuya ve özel sektöre ait alanlarda yaklaşık 1,4 milyar dolarlık maddi hasara yol açtı. Ancak asıl ağır fatura ekonomide hissedildi. Süreç boyunca piyasalar sarsıldı, yabancı yatırımcı güven kaybetti, borsa sert düşüş yaşadı. Ekonomide oluşan toplam zararın ise 100 milyar doları aştığı değerlendiriliyor.

İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda sökülüp başka yere dikilmek üzere kesilen üç beş ağacı bahane ederek ortalığı yangın yerine çeviren provokasyonun üzerinden 13 yıl geçti. Emniyet güçleri; terör örgütlerinin bayraklarının açıldığı ve sloganlarının atıldığı, kamu malına zararların verildiği eylemleri, 15 Haziran'da Gezi Parkı'na girip kontrolü sağlayarak sonlandırdı.



Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyetinin 1.4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise 100 milyar doları aştığı ifade ediliyor. İşte Gezi provokasyonunun maliyeti:





15 GÜNDE AĞIR MALİYET



Gezi olaylarıyla 2013'ün haziran ayında piyasalar uzun süren negatif bir döneme girdi, TL varlıklar satış baskısı altında kaldı.



Sadece Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri bile Gezi olayları ile başlayan ve 3 ay etkisini sürdüren dönemde 164 milyar lira geriledi. Gezi olayları sonrasındaki 1 aylık dönemde yabancı yatırımcılar 8 milyar dolarlık çıkış yaptı.