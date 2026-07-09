Yeditepe Üniversitesi'nde pankart skandalı! Ayetin önüne kapattılar
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan pankart skandalı gündem oldu. Törende, üzerinde Kur'an-ı Kerim'deki "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ayetinin yer aldığı pankartın kaldırılmasını isteyen bir grup öğrenci, talepleri karşılık bulmayınca pankartın önünde durarak yazının görünmesini engellemeye çalıştı. Yaşanan olay sonrası salondan yükselen alkışlar da sosyal medyada tepki çekti.
Türkiye Ankara'daki NATO Zirvesi'ne odaklanırken Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan pankart skandalı gündem ülke gündemine oturdu.
AYETİN ÖNÜNÜ KAPATMA ÇABASI
Törende yer alan ve üzerinde Kur'an-ı Kerim'deki "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ayetinin yazılı olduğu pankart, bir grup öğrenci tarafından tepkiyle karşılandı.
PANKARTA MÜDAHALE
Bazı öğrenciler, ayetin yer aldığı pankartın kaldırılmasını talep etti. Pankart kaldırılmayınca söz konusu grup pankartın önünde sıra oluşturarak yazının görünmesini engellemeye çalıştı.
SALONDA BÜYÜK SKANDAL! HAREKET DESTEK GÖRDÜ
Törende tüm bunlar yaşanırken, bir öğretim üyesinin ise "İşte Yeditepe ruhu budur" diyerek engelleme yapan öğrencilere destek vermesi ve salondakilerin alkış tutması da sosyal medyada tepki çekti.
İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN PAYLAŞIM
İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaşanan skandala ilişkin göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Vali Gül paylaşımında A'raf Suresi 155. ayetten şu ifadelere yer verdi:
"İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk edecek misin?"