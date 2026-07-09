Yeditepe Üniversitesi'nde pankart skandalı! Ayetin önüne kapattılar

Törende yer alan ve üzerinde Kur'an-ı Kerim'dek i "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ayetinin yazılı olduğu pankart, bir grup öğrenci tarafından tepkiyle karşılandı.

Bazı öğrenciler, ayetin yer aldığı pankartın kaldırılmasını talep etti. Pankart kaldırılmayınca söz konusu grup pankartın önünde sıra oluşturarak yazının görünmesini engellemeye çalıştı.

SALONDA BÜYÜK SKANDAL! HAREKET DESTEK GÖRDÜ

Törende tüm bunlar yaşanırken, bir öğretim üyesinin ise "İşte Yeditepe ruhu budur" diyerek engelleme yapan öğrencilere destek vermesi ve salondakilerin alkış tutması da sosyal medyada tepki çekti.