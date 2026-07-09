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Yeditepe Üniversitesi'nde pankart skandalı! Ayetin önüne kapattılar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeditepe Üniversitesi'nde pankart skandalı! Ayetin önüne kapattılar

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan pankart skandalı gündem oldu. Törende, üzerinde Kur'an-ı Kerim'deki "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ayetinin yer aldığı pankartın kaldırılmasını isteyen bir grup öğrenci, talepleri karşılık bulmayınca pankartın önünde durarak yazının görünmesini engellemeye çalıştı. Yaşanan olay sonrası salondan yükselen alkışlar da sosyal medyada tepki çekti.

Türkiye Ankara'daki NATO Zirvesi'ne odaklanırken Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan pankart skandalı gündem ülke gündemine oturdu.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE PANKART SKANDALI! AYETİN ÖNÜNE KAPATTILAR

AYETİN ÖNÜNÜ KAPATMA ÇABASI

Törende yer alan ve üzerinde Kur'an-ı Kerim'deki "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ayetinin yazılı olduğu pankart, bir grup öğrenci tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeditepe Üniversitesi'nde pankart skandalı! Ayetin önüne kapattılar - 1

PANKARTA MÜDAHALE

Bazı öğrenciler, ayetin yer aldığı pankartın kaldırılmasını talep etti. Pankart kaldırılmayınca söz konusu grup pankartın önünde sıra oluşturarak yazının görünmesini engellemeye çalıştı.

Yeditepe Üniversitesi'nde pankart skandalı! Ayetin önüne kapattılar - 2

SALONDA BÜYÜK SKANDAL! HAREKET DESTEK GÖRDÜ

Törende tüm bunlar yaşanırken, bir öğretim üyesinin ise "İşte Yeditepe ruhu budur" diyerek engelleme yapan öğrencilere destek vermesi ve salondakilerin alkış tutması da sosyal medyada tepki çekti.

Yeditepe Üniversitesi'nde pankart skandalı! Ayetin önüne kapattılar - 3

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN PAYLAŞIM

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaşanan skandala ilişkin göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Yeditepe Üniversitesi'nde pankart skandalı! Ayetin önüne kapattılar - 4

Vali Gül paylaşımında A'raf Suresi 155. ayetten şu ifadelere yer verdi:

"İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk edecek misin?"

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